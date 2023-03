Jorge Fossati y su mensaje previo a Universitario vs Cienciano por Copa Sudamericana: “Hay que tener el cuerpo hirviendo”

Jorge Fossati, técnico de Universitario, se refirió al partido decisivo con Cienciano por la fase preliminar de Copa Sudamericana.

Jorge Fossati no pudo dirigir en la victoria de Universitario de Deportes ante Melgar por la Liga 1, pero, si presenció el partido en el estadio Monumental. Además, al final, habló con la prensa y dejó un mensaje previo al importante duelo con Cienciano por la Copa Sudamericana.

El técnico uruguayo compartió sus sensaciones después del triunfo sobre los ‘rojinegros’. “Feliz porque se consiguió la victoria que era lo más importante y después no voy a entrar en consideraciones, si lo voy a hablar con los jugadores, hoy hemos tratado de ser los asistentes de Araujo y ahora iremos al hotel para repasar el partido con los jugadores. Pasaremos la página y pensaremos en el partido del jueves”.

“Tiene que venirle muy bien a los muchachos para ganar en confianza. Eso hemos tratado de transmitirle en nuestra intervención como asistente de Araujo, tratar de pasarle eso, que la ansiedad, los nervios y las ganas de darle una alegría a la gente no es el camino. Las ganas sí, pero se debe estar concretado y mantener el orden”, complementó.

Eso sí, el ‘Flaco’ tiene en claro que su equipo debe corregir algunas cosas. “Debemos trabajar para tratar de mejorar, siempre es posible mejorar, puede que les diga que estoy satisfecho, pero nunca conforme. Siempre quiero más y debemos querer ser mejores que hoy”.

Por último, Fossati se refirió al partido con Cienciano por Copa Sudamericana. “Un equipo grande está siempre en deuda, siempre le exige más, sabemos la responsabilidad que tiene un equipo grande, si esto fuera solo con ganas estamos bien, hay que tener el cuerpo hirviendo, pero la cabeza fría”.

Fossati vivió el Universitario vs Melgar

Si bien Jorge Fossati no estuvo en el banco frente a Melgar, asistió al estadio Monumental para apoyar a su nuevo club. Primero estuvo en la tribuna y luego no se aguantó y decidió bajar al camerino. Hasta se le vio celebrando el gol de la victoria.

El tanto que le dio los tres puntos a la ‘U’ llegó gracias Piero Quispe. El canterano recibió un pase de Jorge Murrugarra en el área, quiso sacar un centro, pero la pelota chocó en el lateral Alejandro Ramos y terminó metiéndose en su propia valla. Explotó de euforia el coloso de Ate.

Foto: GOLPERU.

Universitario vs Cienciano

Jorge Fossati tendrá un duro debut, pues deberá medirse con Cienciano en la búsqueda de conseguir el boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Este encuentro se jugará el jueves 9 de marzo a las 21:00 horas en el estadio Monumental de Ate. Y en caso de que permanezca igualado en los 90 minutos, todo se definirá en los penales. No habrá tiempo extra.

¿Cómo llega su rival? El ‘papá' no pudo disputar su último cotejo con Alianza Atlético, pues fue suspendido a raíz de la disputa por los derechos de televisión. No obstante, en sus cotejos previos, no perdió. Le ganó a Cusco FC y Sport Huancayo.