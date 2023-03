Hincha de Universitario se desmayó en la tribuna y fue atendido de emergencia por los bomberos

Un aficionado de la 'U' sufrió un desmayo y fue retirado de la tribuna Norte. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes se imponía en condición de local ante Melgar de Arequipa en un duelo válido por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. A pesar de que los dueños de casa desde un principio mostraron su clara intención de anotar un gol y volcar su poderío ofensivo en la primera mitad, no fue sino hasta el segundo tiempo que pudieron abrir el marcador a través de un autogol de los arequipeños provocado por Piero Quispe. Sin embargo, cuando faltaba poco tiempo para la finalización del encuentro, un hecho conmovió en el Estadio Monumental y fue el desmayo de un hincha de la ‘U’, que tuvo que ser atendido por los bomberos y llevado en ambulancia.

Este suceso se llevó a cabo a los 93 minutos de la contienda. En esos momentos, los dirigidos por Pablo Lavallén habían adelantado sus líneas y fueron en busca del arco rival para marcar e igualar el juego. No obstante, los locales supieron replegarse. Aldo Corzo, Piero Guzmán, Williams Riveros y Nelson Cabanillas trataron de rechazar cualquier balón que llegaba a su zona. Asimismo, Yuriel Celi, que había ingresado por Piero Quispe, intentó aguantar la pelota, hasta que en una jugada causó un saque lateral a su favor, luego de que el balón impactara en Luis Iberico. De pronto, luego de una acción ofensiva de Martín Pérez Guedes, el comentarista Diego Rebagliati avisó que un hecho de consideración ocurría en la tribuna Norte.

Lo que siguió, es que las cámaras de la transmisión mostraron a un grupo de bomberos tratando de socorrer a un hincha a través de primeros auxilios. Incluso, el reportero Javier Sáenz en conjunto con el exdirigente dieron a conocer que José Carvallo se comunicó con el árbitro Diego Haro para que autorice la apertura de la puerta de dicha tribuna para que puedan salir mediante la rampa que conecta con la cancha.

Luego de ello, el partido siguió disputándose con normalidad. Empero, el otro reportero, Ramiro Rodríguez, indicó que se había contactado con el delegado del partido y la información que obtuvo es que los miembros de seguridad confirmaron que el aficionado se encontraba estabilizado. En esa línea, también agregaron que la salida de los bomberos que tenían al afectado se realizó en el sector Norte que colinda con Occidente.

Y cuando estaba por ejecutarse un tiro de esquina a favor de Melgar, Javier Sáenz detalló que el fanático fue llevado a la camilla de la ambulancia, que se localizaba en la zona técnica, al borde del campo de juego. Sin embargo, los reclamos cayeron sobre el juez principal, ya que no detenía el encuentro pese a tener dicho transporte cerca de la cancha. Incluso, los hinchas que ubicaban en el resto de las tribunas le increparon por este gesto poco atinado, dada la urgencia que requería el aficionado para ser trasladado al centro de salud más cercano. Entre el delegado del partido y el juez de línea buscaron que las acciones queden paralizadas.

Un fanático del cuadro 'merengue' tuvo que ser atendido en el transporte de emergencia en duelo con Melgar. (Video: GOLPERU)

Tragedia con hincha en Estadio Monumental el 2022

Evidentemente, este es un suceso que nadie espera que ocurra bajo ninguna circunstancia y menos en un momento de fiesta como lo es un partido de fútbol. Aunque no es la primera que acontece, pues en octubre del año pasado, un hincha falleció de un paro cardíaco durante el duelo entre Universitario y Sport Huancayo.

En aquella ocasión, el aficionado se sintió mal, se desvaneció y fue llevado a una ambulancia para su posterior traslado a una clínica local. No obstante, luego de que los especialistas le realizaron los primeros auxilios correspondientes, lamentablemente no logró salvarse. Incluso el compromiso tuvo que suspenderse y disputarse al día siguiente. En esa línea, se espera que no vuelva a suceder un hecho como tal y todos los asistentes disfruten de ver a sus equipos.