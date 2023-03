Alianza Lima: Guillermo Salas reclamó y mencionó el perjuicio que ocasiona al equipo la suspensión de partidos

Guillermo Salas declaró previo a su viaje a Cajamarca para enfrentar a UTC. | (Ovación)

La delegación de Alianza Lima viajó el sábado 4 de marzo a la ciudad de Cajamarca para enfrentar al dia siguiente a UTC por la séptima jornada del Torneo Apertura 2023. El bicampeón de la Liga 1 volverá a tener acción luego de dos semanas luego que su partido ante Universidad César Vallejo fue reprogramado para Federación Peruana de Fútbol en el marco de la disputa por los derechos televisivos.

Te puede interesar: ‘Chicho’ Salas se solidarizó con Carlos Compagnucci: “Me da mucha pena porque es un buen entrenador”

Previo a abordar el vuelo que los llevaría a la mencionada localidad, el entrenador de ‘blanquiazul’, Guillermo Salas, se refirió al retorno de su equipo a los terrenos de juego y espera no volver a sufrir la suspensión de algunos de sus encuentros por temas extradeportivos.

“Estamos muy contentos, todos los chicos quieren jugar y estoy seguro que vamos a hacer una buena presentación en Cajamarca. Parar es muy complicado porque nos quita el ritmo, la planificación hay que cambiarla siempre debido a que no estamos compitiendo, pero nos estamos adaptando a la situación. Ojalá que no pase más y antes del inicio de la Copa Libertadores no paremos, que en adelante no pase más. Esto afecta un poco, esperemos que el equipo recupere, que juegue todas las semanas y lleguemos a punto al torneo local e internacional”, declaró a la prensa en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Te puede interesar: La postura de Hernán Barcos sobre el conflicto entre Alianza Lima y la FPF por los derechos de TV

‘Chicho’ Salas prefirió no referirse a la casi consumada llegada de Christian Cueva a Alianza Lima para la primera parte del 2023, pero admitió que conversó con ‘Aladino’ en las últimas horas, limitándose a decir que “todos los jugadores son importantes como Jairo Concha, Pablo Lavandeira, ‘Rifle’ Andrade, todos deben poner su granito de arena para competir. Yo ya hablé con él y todo bien”.

Hernán Barcos aprueba llegada de Christian Cueva a Alianza

Quien sí se refirió a la inminente llegada del seleccionado nacional a Alianza Lima fue el argentino Hernán Barcos, bicampeón nacional con los victorianos y dos veces elegido mejor jugador de la Liga 1, aprobó el retorno de ‘Cuevita’ a Matute luego de ocho años, pues lo considera un gran aporte al plantel.

Te puede interesar: Carlos Zambrano reveló conversación con Christian Cueva sobre su llegada a Alianza Lima

“Ojalá que esté y obviamente nos va a ayudar. Es un gran jugador, una gran persona y esperemos conocerlo pronto para sacarle lo mejor y que nos ayude. Nos va a venir muy bien, habrá buena competencia y mientras sea justa todo estará perfecta”, señaló el ‘Pirata’.

Hernán Barcos aprobó llegada de Christian Cueva a Alianza Lima. | (Ovación)

El argentino de 38 años también mencionó que esperan conseguir su tercer triunfo consecutivo en el Apertura cuando visiten a Universidad Técnica de Cajamarca el domingo 5 de marzo en el Estadio Héroes de San Ramón.

“Volvemos a competir, esperemos dar lo mejor mañana (domingo 5). Hay que seguir trabajando, esta situación (suspensión de partidos) no depende de nosotros y debemos apoyar al club en sus decisiones”.

Entradas para el Alianza Lima vs UTC

Desde las 15:30 horas de Perú, Alianza Lima se medirá como visitante a UTC de Marcelo Grioni y aún quedan boletos para presenciar el compromiso entre el ‘gavilán del norte’ y los ‘íntimos’. Estos son los sectores disponibles con sus respectivos precios:

- Tribuna occidente general: 50.00 nuevos soles

- Tribuna oriente general: 40.00 nuevos soles

- Tribuna sur general: 20.00 nuevos soles

La popular norte y occidente butaca numerada ya se encuentran agotadas. Las entradas pueden adquirirse en el sitio web de Joinnus (www.joinnus.com).