Jorge Fossati llegó al Perú y posó con la camiseta de Universitario de Deportes

Jorge Fossati llegó a Lima para ser entrenador de Universitario de Deportes

Este viernes 3 de marzo, Jorge Fossati llegó al Perú para firmar como nuevo entrenador de Universitario de Deportes. El técnico uruguayo arribó al aeropuerto Jorge Chávez a las 10:30 horas de la mañana, donde brindó sus primeras declaraciones como técnico ‘merengue’ y se animó a posar con la camiseta crema.

“Estamos felices de estar en Lima nuevamente, de empezar otra fase de nuestra carrera, con mis compañeros y en un club tan grande como Universitario. Vamos a tratar de dar lo mejor de cada uno de nosotros y que la ‘U’ pueda estar lo más alto posible, porque es lo que se merece un club de su grandeza”, declaró.

Fossati señaló que le agrada la idea de dirigir a un club grande y se animó a mandarle un mensaje a los hinchas, a quienes considera muy importantes al momento de conseguir los objetivos:

“Lo que me atrajo de Universitario es que es un club grande y por lo tanto tiene desafíos grandes como los que he tenido la mayor parte de mi carrera. Al hincha le digo que vengo con mucha ilusión y que tenga la confianza absoluta de que daremos el máximo. No diría que la hinchada es el jugador número doce, sino el más importante y si todos estamos juntos desde nuestro rol, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchas, podemos conseguir grandes cosas”, aseguró.

Jorge Fossati posó con la camiseta 'crema' apenas pisó suelo peruano (Twitter: Andrea Vela).

El uruguayo también reveló que pudo conversar con su amigo y compatriota Gregorio Pérez, quien fue técnico de la ‘U’ en 2020 y 2021: “Me dio las mejores referencias, siente un gran cariño por el pueblo peruano y el club en particular. No tuvo más que palabras de elogios para lo que es Universitario. Yo ya tenía una idea del club, pues estuve cerca de firmar en oportunidades anteriores, pero las circunstancias no me permitieron aceptar”, señaló.

Jorge Fossati no llega solo a Universitario de Deportes, pues también trajo a su comando técnico conformado por Leonardo Martíns y Gonzalo Gutiérrez como asistentes y Sebastián Avellino como preparador físico.

Se pudo conocer que el extécnico de Danubio, tendrá una última reunión presencial con la administración ‘crema’, con la que ultimará detalles de sus contratación antes de estampar la firma. Además en horas de la noche brindará una conferencia de prensa, donde se podrá explayar más acerca de sus objetivos y el plan que tiene para esta temporada.

Trayectoria de Jorge Fossati

Jorge Fossati es uno de los técnicos más respetados del continente, y cuenta con una trayectoria de 30 años en diversos equipos importantes en todo el continente. En su país dirigió a River Plate (1993-1995, 2019-2021), Peñarol (1996, 2014), Danubio (1998-2001, 2002-2003 y 2021-2022) y a la selección de Uruguay (2004-2005).

En Sudamérica dirigió a Colón de Santa Fe (2001-2002), Liga de Quito (2003-2004 y 2009), Cerro Porteño (1997 y 2012-2013) e Internacional de Porto Alegre (2010). Además, tiene experiencia en el fútbol del Medio Oriente, ya que dirigió en dos oportunidades a la selección de Qatar (2007-2008 y 2016-2017) y a clubes qatarís como Al Sadd (2007 y 2011-2012) y Al Rayyan (2015-2016) y en Arabia Saudita hizo lo propio con Al-Shabab (2010) y Al-Ahli (2019).

Noticia en desarrollo...