El día que Ronaldo cantó con Pedro Suárez Vértiz en el programa de Magaly

Ambos cantaron juntos en el programa de Magaly Medina.

El fútbol y la música son dos de las grandes pasiones de la gente. Es común ver presentaciones de clubes con cantantes o grupos musicales en la previa y, por supuesto, una Copa del Mundo sin la canción del mundial ya es imposible. Sin embargo, pocas veces futbolistas y artistas se han juntado para cantar juntos y esto pasó en el 2004, con Pedro Suárez Vértiz y Ronaldo como protagonistas, además de Magaly Medina, como espectadora vip.

Cuando Pedro Suárez Vértiz y Ronaldo cantaron juntos

Todo sucedió el 22 de junio del 2004. Ronaldo llegó al Perú gracias a su sponsor Ambev, una empresa multinacional de origen brasilero que la representaba desde que tenía 16 años y que se dedicada a producir bebidas para el consumo masivo y que está presente en 14 países de las Américas, iniciando operaciones en Perú en el 2003.

Te puede interesar: Melissa Paredes volvió a lucir el “bikini de la discordia” y mandó mensaje a Magaly Medina: “Santa, acá nadie”

Esta organización realizaba constantemente ayuda benéfica en distintos países y en esa ocasión le tocó al Perú, país que además organizó la Copa América ese mismo año (del 6 de julio al 25 de julio de 2004). Torneo que terminó ganando Brasil tras vencer a Argentina en la final, pero en la que no participó el exInter de Milán. Sin embargo, fechas antes visitó suelo peruano y estuvo de un lado para otro siendo el protagonista del compromiso social de Ambev-Perú.

Ronaldo llegó al Perú en junio del 2004, ante de la Copa América.

Con 28 años, el campeón del mundo, balón de oro y uno de los ‘galácticos’ del Real Madrid junto a David Beckham, Luis Figo, Zinedine Zidane y Roberto Carlos, pisó suelo peruano. Luego de un día agitado visitando distintos lugares en varios distritos. el mejor delantero de todos los tiempos para muchos pisó el set de Magaly Medina, único programa al que asistió.

Te puede interesar: Magaly Medina criticó a Rafael Cardozo y defiende a Cachaza: “La pobre se merece un monumento”

“Yo tengo un sponsor muy especial para mí y Ambev Perú me invitó porque tiene un proyecto muy bonito, muy importante aquí. Hoy he venido para hacer unas sesiones benéficas, que las he hecho todo el día. He ido de un lado para otro en coche, caminando, pero la he pasado bien. Me están tratando muy bien”, contó el exfutbolista, luego de una presentación en portugués que hizo la conductora del programa.

El campeón del mundo fue invitado luego de un largo día de ayuda benéfica en distintos puntos de Lima. VIDEO: América y Fútbol

El fenómeno agradeció el trato de los peruanos y hasta se animó a decir que la ‘Urraca’ le parecía una mujer “guapísima”. Además, Magaly tocó el tema de su presunto sobrepeso y lo invitó a pararse para demostrar lo contrario. Luego de un intercambio de palabras, la controversial comunicadora invitó a Pedro Suárez Vértiz, uno de los máximos representantes del rock nacional.

Te puede interesar: Magaly Medina respalda a Carol Reali tras evidenciar romance: “Por qué tenerle luto a un hombre que la hizo esperar”

El cantante autor de “Me elevé” saludó al astro brasileño y a la conductora con guitarra en brazos y posteriormente se puso a cantar un tema del género Bossa Nova, uno de los favoritos del exfutbolista. Sin embargo, no sabía muy bien la letra en portugués y acto reflejo el brasileño se puso a cantar con él. El tema fue “La chica de Ipanema”. A pesar que no terminaron bien el tema y solo fue un extracto, terminó en fuertes aplausos y en un espectacular recuerdo.

El astro brasileño llegó al Perú gracias a su sponsor Ambev. VIDEO: América y Fútbol.

¿Qué es la Bossa Nova?

La bossa nova es un género musical nacido a mediados de los años 50 en Río de Janeiro derivado de la samba y con una fuerte influencia del jazz. En los inicios, el vocablo se usó para designar una nueva manera de cantar y tocar la samba, y vino a ser una transformación estética dentro de la moderna samba urbana carioca. Los instrumentos más utilizados son guitarra, voz, piano, batería, conga, bajo, flauta y saxofón.

Pedro Suárez Vértiz

El reconocido rockero nació en el Callao un 13 de febrero de 1969. Tras un exitoso paso por Arena Hash, debuta como solista en 1993 con el álbum ‘Técnicas para olvidar”, de donde provienen éxitos como “Cuéntame” y “Me elevé”. Tiene temas imperdibles y te dejamos una lista de las mejores:

1. ME ELEVÉ (1993)

2. CUÉNTAME (1994)

3. NO PENSÉ QUE ERA AMOR (1995)

4. ME ESTOY ENAMORANDO (1996)

5. LOS GLOBOS EN EL CIELO (1997)

6. MI AUTO ERA UNA RANA (1998)

7. DEGENERACIÓN ACTUAL (1999)

8. ALGUIEN QUE BESE COMO TÚ (1999)

9. UN VINO, UNA CERVEZA (2000)

10. CUANDO PIENSES EN VOLVEL (2004)