Yaco Eskenazi enfrentó a las conductoras de ‘América Hoy’ por defender a Shakira: “¿Acaso paran con ella?”

Yaco Eskenazi perdió la paciencia con las conductoras de ‘América Hoy’, quienes salieron en defensa de Shakira por ser la supuesta víctima de la infidelidad de Piqué, su exesposo y padre de sus hijos. Para el presentador de TV, nadie está en derecho de juzgar al exfutbolista, puesto que no se sabe si realmente fue infiel.

Todo empezó cuando los conductores de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, participaron del segmento ‘Lo que no soporto de ti’. La hija de Gisela Valcárcel le aseguró que no toleraba que su compañero haya dicho que Shakira era una mujer “tóxica” y “despechada” por haber sacado la canción “TQG” con Karol G.

“No soporto que llames tóxica a nuestra Shaki por facturar con su vida amorosa cuando tú le hacías sorpresas a Natalie Vértiz (su esposa) todos los días en ‘Esto es Guerra’”, señaló la presentadora de ‘América Hoy’.

Que la hija de la ‘Señito’ haya involucrado su vida personal, no le habría gustado nada Yaco Eskenazi, quien respondió indignado: “Fueron sorpresas, cosas bonitas, no cosas tóxicas. No necesariamente facturaba, me ganaba solo el amor de mi esposa, no me pagaban por eso. Ahí sí me pico”.

El excapitán de ‘Los Leones’ resaltó que, aunque era fanático de la versión romántica de Shakira, no le gustaba para nada que fuera “tan directa y tan clara cuando tiene hijos. Yo no sé lo que pasó en esa relación, en esa casa. Solo sé que Piqué se enamoró de Clara Chía”.

Shakira se unió con Karol G para la canción "TGD" (Te Quedé Grande).

Encaró a las presentadoras de ‘América Hoy’

Las conductoras del magazine, Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, le recordaron que, según las canciones que ha sacado la colombiana, todo da a entender que Piqué sacó los pies del plato y prefirió a una mujer de 22 años que a la madre de sus hijos.

“¿Ahora viven con ella? ¿Cómo saben (que le sacaron la vuelta)? O sea, Janet Barboza, usted canaliza su dolor hablando mal de su expareja y diciendo su nombre, destruyéndolo. Lo que pasa en una relación es lo que pasa dentro de una casa. ¿Cómo sabemos que todo estaba bien, que Shakira era una maravillosa esposa, abnegada? ¿Cómo saben ustedes? ¿Acaso paran con Shakira?”, expresó fastidiado.

Incluso, Yaco Eskenazi resaltó que, teniendo en cuenta la canción de Shakira con Bizarrap, en donde dice que “le dejo de vecina a la suegra”, él jamás estaría con una mujer como ella. “Por lo que yo entiendo, ella odiaba a la mamá de Piqué. Yo no podría estar con una mujer que odia a mi mamá”, dijo.