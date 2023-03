Universitario: Carlos Compagnucci explicó por qué renunció al club

El técnico argentino Carlos Compagnucci renunció al cargo de técnico de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes no vive sus mejores momentos en el año a nivel deportivo. Y es que el técnico Carlos Compagnucci renunció a su cargo luego de encadenar su tercera derrota al hilo, la cual se dio el último fin de semana en su visita a Carlos A. Mannucci. Apenas un día después, el entrenador argentino se refirió a su salida del club ‘crema’ e hizo un recuento del plantel que lideró esta temporada.

“El inicio del torneo en un club como la ‘U’ de la forma en que lo hicimos no estaba ni en mis peores sueños, empezar perdiendo tres partidos seguidos. El año pasado tuvimos que trabajar bastante porque cuando llegué me encontré con un plantel corto, desbalanceado. Sabía que iba a ser duro y el objetivo era clasificar a una copa internacional. Lo logramos con el apoyo y esfuerzo que hizo el club, de Jean Ferrari, Barreto”, fueron sus primeras palabras en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

De la misma manera, dejó en claro que este era el instante adecuado para tomar otro rumbo, considerando que apenas transcurría el arranque de la Liga 1 y había oportunidades para cambiar. Además de reconocer la superioridad del elenco ‘merengue’ no se pudo transformar en resultados favorables.

“Armamos un buen plantel para este año y sentía que estaba fallando porque realmente me pegó fuerte el hecho de perder tres partidos seguidos en el inicio. Para mí, las primeras cinco fechas y el ‘sprint’ final del torneo son lo más importante porque no es lo mismo para convencer a un futbolista y para que la gente apoye arrancar ganando las primeras jornadas que la forma en que lo hicimos. Y peor, de la forma en que perdimos porque en mi análisis nunca fuimos inferiores a los rivales que enfrentamos, andábamos con esa cuota de mala suerte y perdíamos”, contó.

Carlos Compagnucci dejó Universitario luego de ocho meses y clasificándolo a fase previa de Copa Sudamericana. (Universitario)

Situación inestable en Universitario

Compagnucci admitió que es el principal responsable del mal momento deportivo de Universitario, aunque no de la larga sequía de 10 títulos nacionales. “Soy responsable de esta situación porque tengo un buen plantel, buenos jugadores. En gran parte de los partidos somos superior a los rivales, pero no ganamos. Hoy la ‘U’ no está en un momento de calma. No son de esos momentos donde puede haber una espera. No soy responsable de los nueve años que el club no sale campeón, pero sí de este momento. Considero que el club hizo un gran esfuerzo este año y es difícil arrancar de esta manera porque el torneo es corto. Cada vez había más presión, pero el jugador necesita calma. Yo no le quitaba la calma al equipo, pero sí el entorno.”, señaló.

Otro camino para Universitario

El exasistente de Mauricio Pellegrino manifestó lo que él considera que podría haber necesitado la ‘U’ para revertir su mala racha. “A lo mejor el equipo necesita jugar de otra manera. Podemos jugar mejor que el rival, crear situaciones, pero no ganamos. Hoy lo más importante es ganar y hay formas. Quizás la forma que buscamos no era la adecuada ahora. Estoy con bronca y desilusión porque con el equipo que tengo no ganaba. Siempre necesitas esa confianza para seguir luchando y después se hace más complicado”, declaró.

Para finalizar, Carlos Compagnucci confesó que la decisión de dejar Universitario estaba realizada cuando cayó derrotado contra Carlos A. Mannucci. “Por ahí pensé que cambiando esta situación, el que venga pueda revertir esto. Se lo merece el grupo que los vi cómo se mataron el otro día con dos jugadores menos, casi pudimos ganar el partido. El otro día fui al entrenamiento, pero la decisión la tenía un poco cocinada”, sostuvo.