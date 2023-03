Sporting Cristal: Jhilmar Lora reveló detalles de la personalidad de Tiago Nunes en la intimidad del plantel

Jhilmar Lora habló sobre Sporting Cristal y un posible llamado a la selección peruana. (sportingcristal)

Tiene todos los reflectores. El lateral derecho de Sporting Cristal, Jhilmar Lora, anotó un gol de gran calidad en la victoria de 5-1 ante Nacional de Paraguay. El triunfo le permitió al equipo del Rímac avanzar a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2023, en la que se enfrentará a Huracán de Argentina.

“Fue un lindo partido por cómo se dio la victoria y porque conseguimos pasar. Hubo muchas personas que después del partido en Paraguay no confiaban y creo que demostramos que pueden confiar en nosotros, que la hinchada puede confiar en nosotros y que estamos para grandes cosas. Siempre confié mucho en el equipo. Creo que todos teníamos una misma idea y para clasificar teníamos que golear”, comentó el defensor en programa Fútbol Como Cancha de RPP.

Lora confesó que el equipo también tenía un plan B, sino no se podía revolver en los 90 minutos. “Nos preparamos para los penales también, pero nuestra idea era ganar. Después de los entrenamientos nos quedábamos pateando penales y gracias a Dios no se llegó a esa instancia, que es una moneda al aire”, indicó.

El futbolista también hizo un mea culpa y aseguró que la escuadra ‘celeste’ tiene cosas que mejorar para el partido por la siguiente fase del torneo continental de clubes. “Nosotros debemos tomar la iniciativa desde el principio, en Paraguay nos faltó eso. No (debemos) esperar a que nos hagan goles o perder un partido para reaccionar”, acotó el jugador cervecero.

El jugador ‘celeste’ es consiente que sus buenas actuaciones le pueden abrir la puerta para vestir la camiseta de la selección nacional. “En verdad trabajo para eso. Siempre me enfoco en mejorar, sé que haciendo bien las cosas puede llegar un llamado (a la selección peruana). Solo queda seguir mejorando”, dijo el lateral derecho.

Su relación con Tiago Nunes

Jhilmar Lora también se refirió a la cercanía con el técnico de Sporting Cristal, Tiago Nunes, y agradeció que le haya devuelto la confianza. “Es lindo recibir la confianza del profe, te llena, te respalda y te deja trabajar de lo más tranquilo. Estoy agradecido con él por la confianza que me ha brindado”, apuntó. “Es muy cercano conmigo y con todo el grupo. Es muy importante porque a todos nos ve por igual y nos trata por igual”, agregó el lateral.

El jugador ‘celeste’ comentó sobre la efusividad del estratega brasileño durante los partidos. “El profe (Tiago Nunes) lo vive de una manera muy especial, así nomás no se ve un técnico que la viva tanto como la vive él. Y eso también se percibe desde el campo en la manera como te habla, en el aliento que te da”, comentó el defensor.

Sobre qué cambió en nueva etapa con Tiago Nunes como técnico a la anterior con Roberto Mosquera no quiso ahondar. “Creo que es otra etapa, es otra temporada, otro año, creo que las cosas que pasaron el año pasado, el anteaño pasado me quedan de aprendizaje para que en un futuro me sirva y no vuelva a pasar”, precisó Lora.

El cuarto gol de Sporting Cristal

Una de las interrogantes entorno al tanto de Jhilmar Lora ante Nacional de Paraguay fue, si el lateral se animó a patear al arco o fue un centro. El defensor celeste salió al frente una vez más y reiteró que su intención fue anotar, además, comentó que Jorge Soto y Carlos Lobatón lo animaron a pegarle de esa forma.

“Busqué el arco, pensé que la pelota se iba muy alta, pero se metió. En Paraguay tuve la mala fortuna de que chocó en el palo y fue para afuera. Ahora me tocó anotar. [...] Entre los dos (Jorge Soto y Carlos Lobatón) siempre me piden que le pegue, así como centro”, aseguró el defensor en RPP. “He visto la repetición del gol toda la madrugada”, añadió.

“Habíamos visto al arquero que sale mucho. Justo Franco (Asencio) el psicólogo coincidentemente se me acerca y me dice inténtalo, vas a ver que te va a salir y se dio”, precisó Lora.