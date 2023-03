‘Cachaza’ contestó a Rafael Cardozo por decir que no le guardó luto: “El que se pica, pierde”

‘Cachaza’ contestó a Rafael Cardozo por decir que no le guardó luto. Willax / Amor y Fuego

Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’, ha demostrado que ha dejado en el pasado su largo romance con Rafael Cardozo. Es por ello que no tuvo reparos en contestarle, luego que el brasileño afirmara que no le guardó un respectivo luto después de terminar la relación y que se llevó casi todo del departamento donde vivían juntos.

Magaly Medina respalda a Carol Reali tras evidenciar romance: “Por qué tenerle luto a un hombre que la hizo esperar” La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ comentó que Rafael Cardozo no es un hombre que merece ser respetado debido a que por mucho tiempo hizo esperar para comprometerse con ‘Cachaza’. VER NOTA

En conversación con ‘Amor y Fuego’, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’, donde participó varios años en compañía de su ex, se refirió a las polémicas declaraciones de Rafael Cardozo en ‘Estás en Todas’.

“(¿Tú crees que está dolido o celoso?) Ya uno no sabe lo que puede pasar en la cabeza de él. (Sobre el luto), ya uno intenta solucionar de alguna manera, pero cuando ve que ya no va... Esto no era de un mes atrás, esto se intentó arreglar en su momento”, señaló la garota en un adelanto emitido del programa.

Asimismo, también se refirió a qué tan cierto es que se fue de la casa que compartía con Rafael Cardozo, dejándole únicamente un televisor y un colchón. “El que se pica pierde”, expresó muy tranquila.

Magaly Medina criticó a Rafael Cardozo y defiende a Cachaza: “La pobre se merece un monumento” La conductora de TV no cree que el brasileño le haya dado un anillo tan costoso a Carol Reali. Asimismo, señaló que la rubia debió quedarse con la pieza como indemnización de los años perdidos. VER NOTA

Incluso, ‘Cachaza’ se animó a hablar de su actual pareja, el actor y modelo brasileño André Bankoff, a quien no ha dejado de presumir en sus redes sociales, siendo tildado por los usuarios como el “Rolex”. “Él es lo máximo. Es un hombre que tiene muchos valores”.

Carol Reali respondió a su expareja Rafael Cardozo en 'Amor y Fuego'.

Las declaraciones de Rafael Cardozo

En ‘Estás en Todas’, Rafael Cardozo habló por primera vez sobre lo qué pasó entre él y Carol Reali después de dar por finalizada su relación amorosa, la cual duró más de 10 años y que muchos pensaban que terminaría en matrimonio, ya que le entregó un anillo de compromiso a la brasileña.

Carol Reali respondió a Rafael Cardozo: “La vida es muy corta para vivir de luto” La exchica reality respondió a un usuario que se mostró de acuerdo con las últimas declaraciones del brasilero sobre guardar respeto a su larga relación. VER NOTA

“Yo le dije ‘te puedes quedar con todo, arma tu casita, no te preocupes por mí, pero el anillo no’. Yo le había dado una relación, un matrimonio y le dije devuélveme mi compromiso porque ya no le iba a servir... Jamás lo usaría de nuevo, pero sí lo he vendido”, confesó Cardozo, quien tras ello fue criticado duramente.

También afirmó que, desde su perspectiva, ‘Cachaza’ debió esperar un tiempo prudencial para iniciar otra relación. “Hay que tener un luto de repente, de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también, entonces no… el luto de no enamorarse, no de no querer a una persona, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, dijo.

Rafael Cardozo cree que Carol Reali debió guardarle luto. Estás en Todas

Rafael Cardozo reconoció que, dentro de la relación, uno de sus errores fue no haberle tomado la importancia debida al matrimonio, sabiendo que era algo que ilusionaba mucho a su ex. “Yo nunca tuve ese sueño de casarme, pero si estás con una persona que sí, tienes que realizar el sueño de la persona, tardé un poco en eso”, resaltó.

A inicios del 2022, y después de varios años de espera, Rafael Cardozo le pidió la mano a ‘Cachaza’. La noticia alegró a los seguidores de la pareja, ya que incluso la misma garota esperaba el compromiso desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la ilusión de todos se vino abajo cuando, en octubre de ese año, Carol fue captada llevándose sus cosas del departamento donde vivían juntos.

Para eso entonces, ninguno de los dos salió a confirmar que su relación había llegado a su fin, pese a la insistencia de ‘Esto es Guerra’, motivo por el cual Rafael renunció al programa. A pesar de ello, era más que evidente que decidieron separarse y eso quedó más que confirmado cuando ‘Cachaza’ inició un nuevo romance.

“Estuve como 8 meses peleando, discutiendo y todo, hasta llegar al punto final. Lloré mucho, solo, aunque dos personas que me vieron llorando fueron mi amigo el DJ y la señora que trabaja en mi casa y lloró conmigo, fue difícil para mí. Muy difícil”, confesó Cardozo en diálogo con Yaco Eskenazi sobre el proceso de separación.