Carlos Compagnucci, al borde de las lágrimas, se despidió de Universitario

Tras su accidentada salida de Ate, el exentrenador del conjunto ‘estudiantil’ se mostró bastante apenado por no poder conseguir los resultados esperados.

Carlos Compagnucci dejó de ser técnico de Universitario de Deportes. El estratega argentino, que decidió renunciar al cargo el pasado martes 28 de febrero, se despidió de la institución ‘merengue’ con sentidas palabras de agradecimiento, en las que se mostró bastante conmovido.

“Quiero aprovechar para despedirme de la gente de la ‘U’, que siempre me apoyaron, me han hecho sentir muy bien en todo momento y quiero pedirles perdón por no conseguir el objetivo y gracias”, manifestó Compagnucci al borde de las lágrimas en el programa ‘Al Ángulo’.

El DT de 54 años también le comunicó a los jugadores su decisión en el último entrenamiento con el equipo en el estadio Monumental.

Pese a que al técnico se le ha visto dolido por la situación en la que deja al club, aseguró que su salida era más que necesaria para que el elenco ‘merengue’ pueda respirar nuevos aires. Además, fue contundente sobre la forma en la que vio a los futbolistas del plantel.

“A mí me pegó lo de perder los tres partidos consecutivos. Las primeras fechas son lo más importante para convencer al futbolista. Peor, de la forma en que perdimos. Nunca fuimos inferiores a los rivales, tuvimos mala suerte para mí. Yo me hice responsable porque tengo buenos jugadores. No soy responsable de los nueve años en que el club no es campeón. Del actual momento sí”, sostuvo durante otro momento de la entrevista.

El técnico argentino Carlos Compagnucci renunció al cargo de técnico de Universitario tras la derrota ante Carlos A. Mannucci por la Liga 1

La actualidad del plantel

Por otro lado, también fue consultado sobre cómo se encuentra actualmente la interna del plantel. “El equipo no está en un momento de calma. A lo mejor cambiando la cara, a lo mejor necesita jugar de otra manera. Estoy con bronca y desilusión. Pienso que el que venga puede revertir esto”, indicó.

Carlos Compagnucci dio detalles sobre lo complicada que fue la derrota ante Carlos A. Mannucci por la fecha 6 de la Liga 1 el pasado domingo 26 de febrero, resultado que lo llevó a tomar la decisión de renunciar. “Desde que llegué el lunes casi ni salí de mi casa. Me siento responsable de la situación porque soy el líder, la cabeza. Creo mucho en las energías y algo hay que cambiar en los grupos para mejorar. Este grupo gana dos partidos seguidos y no para. Al equipo no lo veo inferior a nadie”.

Asimismo, resaltó lo importante que es tener algo de fortuna a la hora de jugar cualquier partido, pues a veces los buenos resultados llegan acompañados de una ligera cuota de suerte.

“Nosotros generábamos situaciones y casi siempre más que el rival. Faltó meterla. A mí no me gusta decirlo, pero quizás esa cuota de suerte faltó. Los errores que cometíamos nos costaban goles, pero en defensa hubo más cosas buenas que malas. No creo que sea un desastre el equipo allí”, añadió.

Despedida de Carlos Compagnucci del plantel de Universitario. (Universitario de Deportes).

Su relación con el grupo

Compagnucci reconoció que no compartía con todos los jugadores de la misma forma ni tenía la misma confianza con todos, sin embargo, se va tranquilo porque pudo plasmar la idea que él tenía y eso lo deja bastante conforme.

“Tengo buena relación con ellos. Yo lo abrazo a Piero Quispe y quizás con otro no soy así. Quizás me faltó eso de las relaciones humanas. Quizás con mis gestos no transmito la tranquilidad que necesitan. Me voy tranquilo que el trabajo lo pude hacer como quise”, apuntó.