“No se rindan”: La inspiradora historia del joven con discapacidad que ingresó a la UNI

Sebastián Mamani Brañes, de 17 años, se convirtió en un ejemplo de vida para muchos jóvenes con discapacidad que pelean por sus sueños. Logró ocupar una de las tan peleadas vacantes para la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), tras inscribirse al último examen de admisión 2023-I.

Servicio ‘Lechucero’ del Corredor Azul vuelve a operar desde este lunes 27 de febrero La ruta 305 beneficiará a los usuarios que necesiten trasladarse entre las 11:00 p. m. y 04:00 a. m. entre los distritos de Miraflores y el Rímac. VER NOTA

“Me siento bastante bien de haber logrado ingresar a la UNI y orgulloso de mí mismo por todo lo que he puesto de mi parte. Hay que mostrar las garras y demostrar que valemos. No se rindan”, señaló a TV Perú Noticias.

‘Sebas’, como le dicen sus familiares y amistades, contó que su ingreso a dicha casa de estudios no es ninguna casualidad, sino el fruto de las largas horas sin poder dormir por pasársela estudiando para ese examen de admisión, considerados uno de los más dificultosos del país.

Sebastián Mamani, de 17 años, logró ocupar una vacante en la carrera de Mecatrónica. (Andina)

“Yo me quedaba hasta la noche estudiando. La materia que a mí se me presentaba con mayor facilidad era geometría y la que más flaqueaba era química”, contó.

Este estudioso muchacho aprovechó para enviar un mensaje de concientización a la población y autoridades. “A veces no encuentro rampas en las calles para movilizarme y hay conductores imprudentes que interrumpen el paso y no me dejan subir a la vereda, o a veces me ignoran y se pasan”, expresó.

Rara enfermedad

A penas con 12 años, Sebastián se enteró que empezaría a depender de una silla de ruedas para movilizarse. “Pensé que iba a llorar o enojarse, pero no, a pesar de ser tan joven, fue muy maduro y me dijo que no podía echarme la culpa, al final es Dios quien decide”, recordó su madre, Vanesa Brañes.

Con 17 años y a solo dos meses de terminar su etapa escolar, "Sebas" consiguió superar con éxito el examen de admisión. (Andina)

Los médicos diagnosticaron que tenía una miopía central core, una rara enfermedad que afecta a órganos como los músculos, los pulmones y hasta el corazón. De acuerdo a sus familiares, este mal lo heredó de su abuelo y, así como él, su propia madre, su hermana y su tía también lo padecen y tienen dificultad para caminar, pero en menor grado.

Sedapal anuncia el corte temporal de agua para este 26 de febrero en cinco distritos de Lima Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, San Borja y Surco son algunos de los distrito que tendrán un corte en el servicio de agua. VER NOTA

Pese a las dificultades vividas, Sebastián siempre se mantuvo firme con sus objetivos y nunca descuidó los estudios, porque entendía la importancia para que se siga desarrollando como personas y creciendo en conocimientos. Su meta final, por ahora, es tener un doctorado.

“Es el inicio, solo he subido un escalón y me faltan muchos más por subir”, dijo el ahora cachimbo de la UNI.

Sebastián compitió contra otros cinco mil jóvenes que tenían las mismas ansias de ingresar a la UNI.

Fuerte competencia

El día del examen, ‘Sebas’ tuvo que competir contra otros cinco mil jóvenes que buscaban, al igual que él, un cupo para estudiar en una de las universidades públicas más prestigiosas del país. Pero esto no lo amilanó y se mantuvo enfocado en poner en práctica todo lo aprendido en su colegio Saco Oliveros y sus repasos nocturnos.

Ocho meses de prisión preventiva contra conductor que dejó en coma a joven por accidente en puente Aramburú Familiares y amigos de Camila Aguayo de 22 años piden justicia por la joven, quien se debate entre la vida y la muerte VER NOTA

Confesó que no sintió nervios antes de rendir cada prueba (fueron tres en días diferentes) y su preocupación más estaba en no llegar tarde al salón donde rendiría la prueba de admisión.

“No estaba confiado, pero nada iba a cambiar si sabía o no (los resultados), igual tenía que seguir estudiando. Al final sentí una gran satisfacción al ver que, de la cantidad de vacantes, yo obtuve una”, aseveró.