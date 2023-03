Patricio Quiñones seguro de que no quiere regresar a Perú: “Qué voy a hacer allá, ¿esperar que me llamen de EEG?”

Patricio Quiñones brindó una transmisión en vivo donde conversó con sus seguidores. El hoy exitoso bailarín contó que para llegar a donde está tuvo que pasar duros momentos en Estados Unidos, pues justo llegó la pandemia. Su familia muy preocupada le pedía que regrese a Perú, sin embargo, el coreógrafo nunca tuvo en sus planes regresar.

Patricio Quiñones bailó al lado de Paulina Rubio durante su presentación en Premios Lo Nuestro El bailarín sigue cumpliendo sus sueños tras haber sido parte del staff de la última gira mundial de Daddy Yankee. VER NOTA

Ha bailado al lado de cantantes internacionales como Nicki Jam, Farruko y Paulina Rubio recientemente. No bastante, la interacción que logró emocionar a muchos y enorgullecer a otros es la que tuvo con Daddy Yankee, en su gira mundial que lo trajo a Perú, un sueño que se le cumplió al bailarín. Nada de ello se hubiera logrado sin su perseverancia, pese a su desesperación de no tener dinero y a la insistencia de su madre de que regrese a su país.

“Creo que mucha gente sabe que yo soy bien llorón y lloré muchísimo, lloré muchísimo porque no sabía qué iba a pasar, porque yo estaba muy frustrado porque las cosas no abrían, yo estaba lejos, no sabía qué iba a pasar y mi mamá me decía, hijo, deja de llorar y vente, vente, vuelve, regrésate, regrésate a Lima, aquí tienes tu casa, tienes todo, no vas a gastar. Y yo le decía, mamá, yo no me voy a regresar, no me voy a regresar”, contó Patricio Quiñones a sus seguidores.

Gino Assereto se enfrentó con señora que lo llamó sobrado y malcriado: “Me has juzgado sin conocerme” El integrante de ‘Esto es Guerra’ tuvo una mala reacción con unas personas que al parecer querían fotos con él. Instarándula mostró un video donde se le ve al chico reality enfrentando a unas mujeres. VER NOTA

El artista cuenta que no tenía ninguna intención de regresar a Perú porque estaba seguro de que sus sueños estaban en Miami. “(Decía) Yo no me voy a regresar porque qué voy a hacer allá, esperar que, por ejemplo, ¿que me llamen para Esto de Guerra?, esperar que me llamen para la televisión, o sea, qué voy a hacer si mis sueños no están allá, están aquí y si necesito llorar, dormir en la calle o hacer lo que sea, voy a llorar y me voy a quedar y la voy a luchar”, fueron las palabras del popular Pato.

“Mi mamá se acuerda de eso”, acotó el bailarín, quien hoy en día está muy orgulloso de su decisión. El profesional indicó que mucha gente ve los logros, pero no sabe lo que hay detrás de cada historia.

Gino Assereto pidió disculpas por imágenes donde se le ve enfrentando a señora que le pidió foto La mujer lo llamó “sobrado” y el chico reality se acercó a ella para encararla y decirle “Me has juzgado sin conocerme”. VER NOTA

“No sabe todo lo que uno sufre más que nada en esta carrera, que es tan difícil, porque esta carrera requiere de mucha inteligencia emocional, requiere que estés preparado para el rechazo, en primer lugar la gente. Decirle a alguien, yo soy bailarín y que te digan, pero cuál es su trabajo. Desde ahí ya es un choque, qué increíble que la gente se burle de ti por ser bailarín. Si lo piensas bien, a mí me pagan por bailar, entrenar y todo eso, pero me pagan por bailar. Entonces yo estoy contento, que la gente venga y me diga lo que quiera, porque yo hago cosas que me encantan hacer”, sentenció.

Patricio Quiñones asegura que sus sueños están fuera del país.

La oportunidad de bailar con Daddy Yankee

En otro momento, Patricio Quiñones fue consultado sobre su tour mundial con Daddy Yankee. El bailarín indicó que como todas las veces que ha bailado con artistas internacionales, su elección fue gracias a una audición. Muy pocas veces porque lo convocan, en la mayoría de las ocasiones se ha enfrentado con otros colegas para ganar un lugar en los elencos de baile.

“Fue también por audición, una audición entre bailarines invitados, bailamos todos, nos marcaron una coreografía y eligieron a los 16 que fuimos al tour. Una audición es como un casting, una audición es donde tú vas y haces una prueba, ellos ven si eres lo que necesitan para el trabajo”, contó el peruano.

Sin duda alguna, esta es una de las experiencias que marcó la carrera de Quiñones, y así lo expresó en la transmisión en vivo, pues contó que aprendió mucho del cantante.

“Yankee de jefe es una persona increíble, es súper disciplinado. Fue un momento de mi carrera donde yo dije, esta es la manera en la que se trabaja. Me recordó la disciplina, el esfuerzo, el trabajo duro, es como que no hay atajo para el éxito, ¿me entiendes? No hay atajo para estar bien en tu trabajo, para ser una persona exitosa, la única forma es trabajar duro y él era el ejemplo exacto de disciplina y trabajo duro y para mí eso fue como, ok, aquí es donde yo tenía que estar”, concluyó.