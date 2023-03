Pamela Franco y su reacción al saber del romance entre Ethel Pozo y Christian Domínguez en ‘Maricucha 2′

Pamela Franco y su reacción al enterarse de las posibles escenas románticas entre su esposo y Ethel Pozo. América TV.

Luego de que Ethel Pozo anunció su regreso a la actuación, ya que tendrá una participación en la novela ‘Maricucha 2′, que forma parte de ‘Del Barrio Producciones’, recibió muchas críticas por parte de los cibernautas, que consideran que hay muchas actrices que merecen esa oportunidad.

Y es que muchos usuarios de las redes sociales piensan que el motivo por el que Ethel Pozo está actuando en esa novela es porque su cuñada Michelle Alexander es la dueña de la casa realizadora y su esposo Julián Alexander es uno de los directores de actuación.

De acuerdo a las imágenes que difundió ‘Amor y Fuego’ la hija de Gisela Valcárcel compartirá roles con Vicente López Huamán, personaje interpretado por Christian Domínguez. Ethel interpretará a ‘Afrodita’ que sería una mujer del pasado en la vida de Vicente y que tendrá algunas diferencias con María Teresa Corbacho (Ximena Díaz), pareja del hermano mayor de Maricucha.

En el programa de ‘América Hoy’ del miércoles 1 de marzo, los conductores especularon que los actores Ethel y Christian compartirán escenas románticas, inclusive hasta un beso.

Ante la consulta de si se darán un beso en las grabaciones, ninguno quiso dar detalles de las escenas y señalaron que esta noche saldrá la participación de Ethel Pozo, quien no llegara sola a la novela, sino acompañada de un niño que aparentemente sería hijo de Vicente, de acuerdo a las imágenes de Willax TV.

Pamela Franco cree en el profesionalismo de Christian Domínguez

La producción de ‘América Hoy’ se enlazó con Pamela Franco, pareja de Christian Domínguez, y le consultaron si tendría algún problema con que Ethel y Christian compartan escenas de besos en la novela ‘Maricucha 2′.

La cantante de forma tranquila primero felicitó la incursión en la actuación de Ethel Pozo y luego comentó que cree en la profesionalismo de ambos y no tiene por qué estar cuidando a nadie.

“La verdad no me imaginaba, pero me queda decirle a Ethel las felicitaciones que está entrando a Maricucha, que la está rompiendo. Estamos hablando de dos profesionales, no hay nada que estar cuidando, ni nada. Ethel es una mujer casada, profesional, desearle lo mejor y la siga rompiendo en rating, Maricucha”.

Pamela Franco y su reacción al enterarse de las posibles escenas románticas entre su esposo y Ethel Pozo. América TV.

Pamela ya no está animada en casarse con Christian Domínguez

Pamela Franco sorprendió a más de uno al expresar que ya no estaría tan animada para casarse, como así lo declaró en ‘Más Espectáculos’, donde indicó que contraerá nupcias cuando lo desee.

La conductora del espacio televisivo Jazmín Pinedo le consultó si se va a casar con el líder de ‘La Gran Orquesta’ y ella comentó que si pasa será porque los dos lo quieren. “No me voy a casar, listo. Pamela no se quiere casar, no hay boda. Porque a uno lo presionan cuando esas cosas tienen que pasar en el momento que a uno le nace”, dijo inicialmente.

“En el momento que Christian, con todas las cosas que viene cargando (sus papeles), todo esté en orden, y él sobre todo quiera decirme ‘Pamela, cásate conmigo’ y si yo por supuesto quiero y le digo que sí y todo está destinado para eso, nos casamos. Pero ahorita, no hay”, fue la respuesta tajante de la artista.

Ante ello, Magaly Medina comentó que Pamela no es consecuente con sus palabras porque de ser así no le habría aceptado el anillo que le dio en el programa de América TV, el año pasado.

“Si fuera realmente así, entonces no le habría aceptado el anillo de compromiso hace tiempo, cuando todavía él era casado. Yo creo que ella está esperando que le haga la famosa pregunta. Ahora, Christian Domínguez le hará la pregunta alguna vez jajaja”, expresó la popular ‘urraca’.

Además, comentó que en su programa nadie la está presionando, al contrario, piensa que casarse es una decisión espontánea que debe nacer en cada pareja que piensa unir sus vidas. “Ella dice: ‘Ay no presionen’, acá no se presiona a nadie porque yo creo que para pedir matrimonio debe ser un gesto espontáneo...”, dijo Medina.