Felipe Cantuarias criticó a Agustín Lozano y su falta de liderazgo para solucionar conflicto por los derechos de televisión

El ex presidente de Sporting Cristal aseguró que el mal manejo de Lozano está agravando la crisis del fútbol peruano.

El conflicto entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el Consorcio Fútbol Perú por los derechos de transmisión sigue generando opiniones . Lo último que sucedió fue que se reprogramó tres partidos por no contar con las garantías para su transmisión televisiva. Felipe Cantuarias, representante de Gobernabilidad ante FIFA, manifestó que Agustín Lozano, presidente de la FPF, no tiene el liderazgo para poder afrontar la situación. Además, afirmó que la selección peruana será la mayor afectada ante situación.

“El tema más preocupante en todo este conflicto es que el fútbol peruano está de cabeza. Nunca hemos vivido una crisis deportiva, institucional y de valores cómo lo está viviendo, el día de hoy, la federación y el sistema del fútbol en general. Esto se debe a la falta de liderazgo y capacidad de transparencia de su presidente”, sostuvo en una entrevista para radio Ovación.

“Lo que más preocupa en la crisis del fútbol es que, inevitablemente, va a terminar repercutiendo en la selección peruana. Yo me imagino que Juan Carlos Oblitas, Juan Reynoso, ‘Chemo’ del Solar deben de estar extremadamente preocupados con esta situación. Inevitablemente este conflicto va a terminar afectando el desempeño de la selección nacional”, relató.

“Es muy extraño, que el día de hoy, no se quiere resolver el problema cuando el presidente tiene la facultad para hacerlo. La FIFA siempre se opone a que se judicialice el tema del sistema de FIFA. La solución al tema pasa por encontrar un modelo que beneficie a todas las partes”, recalcó.

“El tema principal es como salimos de esta crisis. Para eso necesitamos un líder y sentar a todas las partes en la mesa, claramente, con la voluntad de querer solucionarlo. La Federación tiene la obligación de tener que buscar un modelo que favorezca a todos los clubes. Lo preocupante es que no hay recursos para la segunda división, ni para la reserva”, dijo el ex dirigente de Sporting Cristal.

“Uno de los grandes requerimientos de FIFA es que se actué con transparencia e integridad. La transparencia implica procesos abiertos. En el proceso de Edwin Oviedo, dejó participar y se hizo una licitación abierta para la indumentaria. El escoger a dedo es una falta total de transparencia”, declaró Cantuarias.

Selección peruana no participó del Mundial Qatar 2022 tras quedar eliminada en el repechaje.

Problemas en la Liga 2 y divisiones menores

El representante de Gobernabilidad ante FIFA también habló acerca del gran problema que hay en las categorías de menores y en la Liga 2. Asimismo, afirmó que Consorcio, a diferencia de 1190 Sports, se encargaba de financiar ambas divisiones del fútbol peruano.

“La segunda división está en crisis. No hay reserva y las categorías de menores también están en crisis. Perú quedó último en el Sudamericano Sub 20. Fuimos el último país en reanudar la competición. Todo está de cabeza. Hay cero transparencia. Hay temas que van a ir saliendo como la entrega a dedo de la indumentaria deportiva. La negativa de la federación de aceptar ofertas de marcas como Puma o de Under Armor”, contó Cantuarias.

“Lo curioso del asunto, es que nos están hablando de la competencia entre Consorcio y 1190 Sports, pero eso esta referido al fútbol de primera división. Que yo recuerde bien, Consorcio pagaba la reserva y también la segunda división. ¿1190 también va a financiar la reserva y la segunda división? Yo tengo entendido que no lo va hacer”, mencionó.

“No estamos hablando de propuestas comparables en el sentido de cual es el mayor beneficio de nuestro fútbol. Hay que tener mucho cuidado de enfocarse solamente que es una oferta para primera división, porque lo que se va a afectar es el sistema del fútbol. Se ha hecho un gran esfuerzo en profesionalizar la segunda división y que el campeonato de reserva sea una fuente de desarrollo de talento, que es muy necesaria”, finalizó.