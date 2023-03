Caso Christian Cueva: directiva de Pachuca descartó responsabilidad y dejó todo en manos de sus abogados

Christian Cueva y Pachuca de México tienen un asunto legal pendiente con Santos de Brasil. (Getty Images)

Christian Cueva es el único jugador de la selección peruana que aún no encuentra equipo. Y es que se encuentra solucionando el tema legal con el Santos de Brasil, en el que el Pachuca de México también está involucrado. Sin embargo, a pesar de conocerse la resolución del TAS, por el momento no se conoce los siguientes pasos a seguir. En ese sentido, el presidente del cuadro ‘azteca’, Armando Martínez, se pronunció al respecto y descartó responsabilidad por la situación del futbolista, dejando todo en manos de sus abogados.

“Nuestros abogados son los que ven esa situación. No puedo decir nada, porque lo ve directamente el área administrativa y jurídica del club. Tengo entendido que estarán negociando con el club y con el jugador Christian Cueva”, expresó en entrevista para el diario El Comercio.

De la misma manera, el directivo dejó en claro que al momento de fichar al volante peruano no tuvieron inconvenientes y no actuaron de mala manera. “No tenemos ninguna culpa porque todo lo hicimos de buena fe. El medio sabe que nuestra institución siempre se apega a los principios, a las leyes. Esto no debe cambiar nuestra imagen”, agregó.

Y es que Christian Cueva fue contratado por el Pachuca de México en la quincena de febrero del 2020. Esto se llevó a cabo luego de una salida controversial de ‘Aladino’ del Santos de Brasil, donde no era tenido en cuenta por el técnico de turno, Jorge Sampaoli, ni tampoco después por Jesualdo Ferreira, además de que aducía atraso en sus pagos.

Christian Cueva en un partido con Pachuca ante Xolos Tijuana el 2020. (MEXSPORT)

La FIFA intervino en este caso, ya que el jugador tenía la intención de salir con el pase en su mano, aunque finalmente el ente rector dictaminó que tanto el ‘10′ de Perú y el elenco de la Liga MX debían abonar una considerable suma al ‘Peixe’.

Ahora, hasta ese momento quedaban pendientes varios puntos. Sin embargo, primero fue la FIFA y luego el TAS los que resolvieron hace aproximadamente un mes que Cueva y Pachuca debían pagarle 4,7 millones de dólares al Santos, que a su vez tiene un monto pendiente con el Krasnodar de Rusia (también exclub del seleccionado peruano).

Postura del Santos de Brasil

Con todo lo contado líneas arriba, se puede llegar a la conclusión de que lo que falta para que el caso de Christian Cueva quede desbloqueado es que se realice el desembolso a la entidad brasileña. Justamente, el asesor legal del Santos, Cristiano Caús, explicó para el citado diario que si bien existe la chance de que el futbolista haga una apelación al Tribunal Superior de Suiza, probablemente no llegue a más, debido a la minuciosa que es la investigación del país europeo en estos casos, que no alteraría lo declarado por el TAS.

No obstante, sí quedaría definir los plazos de pago con los brasileños para llegar a un entendimiento. “Por la posición de todos los clubes de fútbol, cuando el proceso está en esta fase, la mejor posibilidad que tenemos es hacer un acuerdo para definir las cuotas de cómo será el pago de aquellas partes estimadas. Ahora es el momento de esperar lo que hace Pachuca”, precisó el especialista.

Christian Cueva duró un año en Santos de Brasil, donde no salió en buenos términos. (Santos FC)

Actualidad de Christian Cueva

A la espera de que su situación tenga un final a la brevedad, Christian Cueva viene entrenando por su cuenta. Primero lo hizo en las instalaciones de la Universidad César Vallejo y luego mediante sesiones con su entrenador personal, José Neyra. Y es que el club que, por el momento, no habría equipo que quiera arriesgarse a ficharlo, pues arrastraría la deuda del jugador.

Asimismo, su presencia en la selección peruana quedaría en duda por su falta de actividad competitiva. Los amistosos contra Alemania y Marruecos se jugarán a finales de marzo y, de seguir sin equipo, Cueva sería el primer ausente.