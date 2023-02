Periodista argentino critica a Paolo Guerrero por fallar gol ante Lanús: “lo trajeron en su estado más devaluado”

Pablo Carroza, en su canal de YouTube, cuestionó al delantero peruano por jugar solo 5 minutos y errar un gol.

Paolo Guerrero falló una clara ocasión de gol en el triunfo de Racing Club 2-1 sobre Lanús en la jornada 5 de la Liga Profesional Argentina. Por este motivo, el periodista argentino Pablo Carroza le realizó una dura crítica durante su análisis de la victoria de la ‘Academia’, incluso se animó a insinuar que el delantero peruano llegó a su país para dedicarse a otras actividades alejadas al mundo del deporte:

“Paolo Guerrero vino a la Argentina para irse de joda, para salir de noche, para que no lo vea nadie, para escabullirse ahí y conocer los lugares específicos de la ciudad de Buenos Aires, los clubes nocturnos”, disparó.

El periodista deportivo afirmó que al ‘Depredador’ lo trajeron con el fin de meter goles, así esté disponible solo en los minutos finales del partido, y que, como esa tarea no fue cumplida, la dirigencia de Racing Club debe tomar medidas.

“En la única jugada que tuvo Paolo Guerrero se comió un gol hecho. Lo único que tiene que hacer, se supone, porque es un tipo de jerarquía, digo se supone porque, si vos tienes una, juegas 5 minutos , te entrenan toda la semana para jugar 5 minutos, que me parece poco, pero si en ese tiempo te viene la pelota y la tiras afuera, bueno que le descuenten el sueldo, que le toquen el bolsillo, que lo dejen entrenando doble turno, que lo pongan bien físicamente”, señaló.

En el último minuto, el delantero peruano pudo marcar el 3-1 frente a Lanús por el campeonato argentino. (Video: Star ).

Carroza también resaltó la exigencia de un club grande como Racing Club y afirmó que al delantero peruano no le basta con el gol que convirtió contra San Martín de Formosa en la Copa Argentina.

“Yo no sé si está roto, si no tiene ganas de jugar al fútbol, si vino a boludear a Racing, si se piensa que jugar en Racing es jugar en Sporting Cristal o en Universitario. No Paolo Guerrero, esto es fútbol profesional, acá tienes que venir a rendir. La verdad que si le haces un gol al Formosa a mí no me alcanza, no sé al hincha de Racing, pero esperaba más”, indicó.

“Lo trajeron en su estado más devaluado”

Pablo Carroza afirmo que el ‘Depredador’ se encuentra en un muy mal estado e indico que ni si quiera se parece físicamente al delantero que supo brillar en la selección peruana y el fútbol internacional.

“¿Por qué lo trajeron? No lo sé, querían vender camisetas, no sé cual es la cuestión para que Paolo Guerrero venga a jugar al fútbol argentino ya en su estado más devaluado, su estado más tragicómico, porque vos cuando lo vez ni si quiera se parece a Paolo Guerrero, aunque futbolísticamente seas un jugador retirado, al menos parécete al Guerrero de antes. Yo digo, ¿Este es Paolo Guerrero? Parece otro jugador, se le vinieron los años encima, está más para ser técnico, que para jugar en la primera división del fútbol argentino”, apuntó.

Paolo Guerrero marcó su primer tanto con Racing Club en Copa Argentina ante San Martín de Formosa (Twitter).

“No pasó la revisión médica”

Por último, el polémico periodista señaló que, según su información, Paolo Guerrero no habría pasado la revisión médica, pero que los responsables de su contratación decidieron hacer la vista gorda a su condición física:

“La verdad que no esperaba que pase la revisión médica. Alguien me dijo que no la pasó, pero que dijeron “Ya está, tiene que sumar, no importa la rodilla, hagamos de cuenta que la pasó”, es como cuando los padres van a la escuela y dicen, este ‘pibe’ tiene que aprobar sí o sí porque pagamos la cuota. Bueno, fue exactamente lo mismo, Paolo Guerrero no estaba en condiciones de venir al fútbol argentino y de venir a jugar a un equipo grande como Racing”, confesó.