La postura de Hernán Barcos sobre el conflicto entre Alianza Lima y la FPF por los derechos de TV

El delantero ‘blanquiazul’ se mostró bastante apenado por la situación en la que se encuentra hoy en día el fútbol peruano. Además, señaló que el equipo viene preparándose de la mejor manera.

El conflicto que existe entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y varios clubes debido a los derechos de transmisión, generó que varios partidos correspondientes a la fecha 6 del Torneo Apertura se suspendan, entre ellos, el de Alianza Lima ante César Vallejo.

A pesar de que no pudieron disputar el duelo que tenían programado, los ‘íntimos’ fueron citados en el estadio Alejandro Villanueva, en donde entrenaron bajo la estricta mirada de Guillermo Salas e incluso, pudieron sumar minutos en cancha al jugar un amistoso entre ellos, esto con el objetivo de no perder el ritmo.

En ese sentido, Hernán Barcos, no dudó en opinar acerca de la situación que se encuentra atravesando el campeonato peruano. “Lamentablemente son cosas que pasan y que nosotros no podemos controlar. Nosotros estamos a favor del club y apoyándolo en todas las decisiones que se tomen, esto es algo que no depende de nosotros, así que seguimos trabajando para cuando nos toque”.

Asimismo, aprovechó en mostrar su disconformidad por la mala organización del torneo. “Obviamente que incomoda porque no puede ser que estemos a mitad de campeonato y sigamos teniendo problemas con la transmisión. Todo debería estar tranquilo y la verdad que es todo lo contrario”.

Con respecto a su participación en la Copa Libertadores 2023, Barcos dijo lo siguiente: “Nosotros todavía estamos a un mes de la Libertadores, pero hay clubes que ya tienen que estar jugando y no tienen el ritmo necesario. Después pierden o quedan afuera de una fase y a los primeros que le echan la culpa son a los jugadores o al mismo comando técnico”.

No obstante, señaló que antes de que inicie el torneo, se debió prever lo que pasaría y así, evitar la reprogramación de partidos. “Se nota que esta situación perjudica a todos los clubes, no solo a uno. Antes de empezar el campeonato debería haber estado todo resuelto, pero solo queda esperar porque nosotros no podemos hacer nada al respecto”.

Además, aseguró que el trabajo pre competitivo se está llevando a cabo de la mejor manera y el comando técnico siempre está pendiente de cualquier molestia que tenga algún jugador. “Esperemos que no, estamos trabajando bien. Las cargas las están midiendo y controlando, si bien a veces te cambian de un día para otro las cosas, dentro de todo, el trabajo se está haciendo bien y tratando de que nadie se lesione”.

El conjunto 'blanquiazul' continúa entrenando para llegar en óptimas condiciones al inicio de la Copa Libertadores.

Por otro lado, se refirió al partido ante UTC de Cajamarca. “Va a ser un partido difícil porque es una cancha difícil, pero estamos preparados para afrontar cualquier reto. Venimos bastante tiempo trabajando para competir, así que estamos bien y con muchas ganas”.

Finalmente, dio a conocer cómo ha sido su experiencia cuando le ha tocado jugar en altura. “Me ha ido bastante bien, pues en cada partido que me ha tocado jugar siento que lo he hecho bien. Incluso, hemos podido hacer goles y ganar algunos partidos, así que por ese tema no nos preocupamos mucho”.

¿Cuándo vuelva a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima volverá al ruedo en la séptima jornada del Apertura para medir fuerzas ante UTC. El encuentro se llevará a cabo este domingo 5 de marzo a partir de las 15:30 horas (Perú) en las instalaciones del estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.

Cabe resaltar que, el elenco ‘victoriano’ aún tiene tres partidos pendientes, ya que dos de ellos fueron suspendidos debido a los conflictos sociales en diversas partes del país y otro ante la Universidad César Vallejo, el cual debió disputarse la semana pasada, pero esto no fue posible porque la FPF optó por reprogramarlo por falta de garantías para la transmisión del mismo.