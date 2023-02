Juan Pablo Varillas: ¿Cómo llegó a ubicarse en el puesto 77 del ranking ATP?

Juan Pablo Varillas logró superar al deportista nacional Carlos Di Laura quien formaba parte del grupo de tenistas élite que habían conseguido estar en el Top 100. (juanpablovarillas)

Juan Pablo Varillas ha vuelto a poner al tenis peruano a primeras planas, logrando que sea tema de conversación entre diferentes periodistas internacionales y amantes de este deporte. Eso ya es un gran logro. Más de 13 años ha pasado para que un tenista nacional ocupe una ubicación dentro del Top 100 y lo que ha conseguido en poco tiempo quedará marcado en la historia.

El aficionado peruano, que estaba acostumbrado al fútbol, hoy también se mantiene al tanto de cada partido en el circuito ATP en el que viene participando ‘Juanpi’. Así como el que próximamente se llevará a cabo en Chile, donde hará su debut ante el tenista local, Nicolás Jarry. Sin embargo, la historia de la primera raqueta nacional empieza desde el 2013, cuando decide comenzar a jugar tenis de forma profesional.

Camino al éxito

El deportista de 27 años, hincha de Universitario de Deportes y admirador de Roger Federer y Rafael Nadal, inició su recorrido en el tenis hace más de 10 años y en ese difícil trayecto intentó dejarlo más de una vez. Cuando su etapa como jugador junior terminó, ingresó a la Pontificia Universidad Católica para estudiar ingeniería, pero sabía que no sería fácil llevar ambas pasiones, es así que decidió dejar sus estudios.

En el 2015 se ubicó en el puesto 655 del ranking ATP, pero para el 2016 con 21 años y ocupando el puesto 700 viaja a España en busca de mejorar. Poco después, retornó al Perú cuando se dio cuenta de que no soportaba más. Regresar a Lima sin haber logrado lo que se propuso, le hizo replantearse todo y supo que era momento de volver a sus estudios.

Fue en ese momento que su familia y el entrenador que tenía entonces, el ex tenista peruano Duilio Beretta, lo apoyaron en la idea de viajar a Buenos Aires para encontrar lo que no pudo en Barcelona. En 2017, Varillas finalizó el año ubicándose en el puesto 493 del ranking ATP, su juego mejoró y su carrera no tenía techo, seguía en ascenso para el 2018 cuando logra terminar el año en el lugar 350.

En el 2019, cuando los Panamericanos en Lima fueron el principal espectáculo deportivo, ‘Juanpi’ junto a Sergio Galdós obtuvieron la medalla de bronce en dobles y finalmente terminó ese año en la ubicación 143. En el 2020, jugó por primera vez una fase previa de un Grand Slam y cumplió lo que Rafael Nadal le dijo en el 2013 durante un partido de exhibición en Lima, “ojalá nos veamos en el tour en algún momento” y así fue.

Posteriormente, en Copa Davis, venció a Henri Laaksonen de Suiza y de esa forma, Perú concretó su clasificación al Grupo Mundial I. Aunque cayó algunos puestos hasta el lugar 158 al finalizar ese año, Juan Pablo Varillas empieza a triunfar y rodearse de los tenistas élite del mundo.

Juan Pablo Varillas logró ubicarse en el mejor puesto de toda su carrera. (atptour)

Juan Pablo Varillas en la historia del tenis peruano

En el 2021 logra ingresar al cuadro principal del Chile Open al vencer a dos Top 100, Joao Sosusa y Federico Coria, pero es eliminado por el argentino, Christian Garín, quien fue el campeón del torneo ATP. Además, jugó en la clasificación previa del Roland Garros, pero en la segunda fase cae ante el suizo Laaksonen en 3 sets. Gracias a su ranking de ese momento le permite clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero es derrotado en primera ronda por Diego Schwartzman, termina el año en el puesto 129.

En el 2022, con la experiencia anterior y aunque cayó en la segunda ronda de la clasificación al Abierto de Australia, meses después, en mayo, disputó la previa de Roland Garros y vence a Wu Tung-lin, a Duje Ajduković y al chileno Nicolás Jarry, clasificándose para el cuadro principal. Era el primer peruano en participar en el cuadro principal de un Grand Slam y de Roland Garros desde 2008. Finalmente, en primera ronda cayó ante el número 9 del ranking ATP, Félix Auger-Aliassime por 6-2, 6-2, 1-6, 3-6 y 3-6 después de 3 horas y 51 minutos de partido.

Lo que viene después es historia. En el 2022, Juan Pablo Varillas logra por primera vez ingresar al Top 100, rompiendo con la ausencia de peruanos entre los 100 mejores del mundo desde Luis Horna en 2009. Luego cae algunos puestos, pero inicia el 2023 clasificando al cuadro principal del Australia Open, donde juega un partidazo ante Alexander Zverev (16 ATP), actualmente debido a sus grandes participaciones en el circuito de arcilla en Sudamérica, como en el Argentina Open, Río Open, ha logrado alcanzar el puesto 77 y su carrera continuará en ascenso.