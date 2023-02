Quién es y cómo se llama el hombre que besó apasionadamente a Fiorella Cayo

Fiorella Cayo es captada besando apasionadamente a misterioso galán. (Willax TV)

Este lunes 27 de febrero, ‘Amor y Fuego’ emitió un video donde se ve a Fiorella Cayo dándose efusivos besos con un nuevo galán. El hombre que habría conquistado el corazón de la bailarina y actriz es nuevo en la televisión, ¿de quién se trata? El afortunado varón respondería al nombre de Javier Carulla Arribas, según El Popular.

Javier Carulla Arribas aparece en la Instagram y Facebook, sin embargo, poco se puede ver porque las cuentas están en modo privado. En una de estas redes sociales se puede ver al galán en una foto, cuyo panorama es la Montaña de siete colores, dejando a notar su amor por los viajes.

No es la primera vez que se le ve a este hombre con Fiorella Cayo, pues en una segunda oportunidad ambos fueoron abordados por un reportero del programa de Rodrigo González. Bastante fastidiada, la actriz evitó dar alguna declaración.

“No se pasen. No tienen ningún derecho a sacarme una imagen de un beso apasionado que tengo todo el derecho de tener. No voy a dar ninguna declaración”, dijo.

Fiorella Cayo fue captada con nuevo galán.

Seguidores respaldan a Fiorella Cayo

Cabe recordar que Fiorella Cayo está separada desde hace un año, por lo que muchos usuarios de las redes sociales no dudaron en brindarle su apoyo a la bailarina, resaltando que no fue un ampay, solo un beso apasionado entre una pareja. Incluso, otros expresaron su deseo de recibir besos similares al que se vio en televisión de señal abierta.

“Manifestando para chapar como Fiorella Cayo”, escribió una usuaria, mientras que otro señaló que los detractores hablan de envidia. “Me intrigaba por qué Fiorella Cayo era tendencia. Ya vi y solo diré que quienes la critican es por pura envidia. Si no vas a chapar así, mejor no chapes. Si van a ver el video que sea para aprender cómo se hace”, señaló.

“Fiorella Cayo me representa, tranquilamente soy yo cuando alguien me gusta. Y vayan a otro lado con su hate cavernícola y de santurronas”, se puede leer en Twitter.

“Si mi próximo chape no es como el de Fiorella Cayo, no quiero nada”, “La gente andaría más feliz si siempre los chaparan como chapan a Fiorella Cayo. Soy la gente”, “No les voy a permitir que le tiren un gramo de shame a Fiorella Cayo por ese video, ojalá arrancáramos todas las semanas viendo a gente chapar rico. Fácil, así arreglaríamos el Perú”, “Que me chapen como chaparon a Fiorella Cayo”, “Mana, si no te han chapado cómo a la Fiorella Cayo, ¿has chapado alguna vez?”, continuaron los cibernautas, quienes hicieron el nombre de la actriz se vuelva tendencia en red social.