María Pía opinó tras las declaraciones de Rafael Cardozo: “Pedir que te devuelvan el anillo es de mal gusto”

María Pía Copello opina sobre las declaraciones de Rafael Cardozo | América TV

María Pía Copello no fue ajena a las declaraciones de Rafael Cardozo, quien conversó largo y tendido con Yaco Eskenazi sobre el fin de su relación con Carol Reali, con quien tuvo un romance de más de una década. En esta entrevista, el exchico reality sorprendió al contar algunos detalles de su separación, pero hubo algunas de sus palabras no han sido bien recibidas.

Rafael Cardozo contó que Cachaza lo dejó sin nada en su departamento: "No me quedó ni una cuchara"

El brasilero confesó que vivió una etapa muy dura cuando ‘Cachaza’ decidió irse del departamento que compartían luego de poner el punto final. Sin embargo, reveló que la modelo se llevó todo de la casa que compartían, pero que él decidió pedirle el anillo de compromiso que le entregó a inicios del 2022.

Este fue tema de conversación en el programa ‘Mande quien Mande’ pues Cardozo está en boca de todos. Ante ello, María Pía Copello no se quedó callada y decidió emitir su opinión. La influencer se mostró en contra de la decisión del exintegrante de ‘Esto es Guerra’ e incluso lo calificó de ‘mal gusto’.

“Acá si voy a hablar y voy a dar mi opinión. Yo quiero muchísimo a Rafael, pero creo que eso es algo que nunca se hace. Pedirle el anillo, de mal gusto”, comentó al inicio.

María Pía Copello se refirió a las declaraciones de Rafael Cardoso.

Ante ello, el invitado del programa, Mario Hart, comentó que esa habría sido una estrategia del brasilero, quien podría recuperar todo lo que Cachaza se llevó vendiendo el aro de compromiso. Como se recuerda, Cardozo dejó entrever que era una sortija costosa, que podría estar valorizada en el precio de un carro.

Rafael Cardozo opinó sobre las publicaciones de Cachaza con su novio André Bankoff: "Debió haber luto"

María Pía Copello se mostró un poco incrédula con el precio, pero aseguró que le parece un costo demasiado alto para un anillo de compromiso. “La gran pregunta es, ¿costará eso que está diciendo que cuesta? A mí me parece como que es demasiado. Me parece muchísimo dinero”, sentenció la presentadora.

¿Qué dijo Rafael Cardozo?

Rafael Cardozo comentó en esta conversación con Yaco Eskenazi que le dijo a su expareja Carol Reali que podía llevarse todas las coas del departamento que compartían en Miraflores, pero que el anillo se lo tenía que devolver. Además, comentó que el aro de compromiso tenía un valor económico como el de un carro.

El anillo de Carol Reali: cuántos miles de dólares le costó esta pieza de compromiso a Rafael Cardozo

“Le dije: ‘Te puedes quedar con todo, arma tu casita, no te preocupes por mí, pero el anillo no’. Yo le había dado una relación, un matrimonio y le dije devuélveme mi compromiso porque ya no le iba a servir... Jamás lo usaría de nuevo, pero sí lo he vendido”, confesó el exchico reality.