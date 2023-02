Gino Assereto pidió disculpas por imágenes donde se le ve enfrentando a señora que le pidió foto

Gino Assereto se enfrentó con seguidoras y ellas lo llaman malcriado. Instagram

Gino Assereto decidió pronunciarse a través de sus redes sociales después que Instarándula expusiera unas imágenes donde se le ve enfrentándose a una mujer que lo llamó sobrado. El integrante de Esto es Guerra se negó a tomarse una foto y optó por encararla.

Aunque no se sabe bien el contexto, solo se puede notar en el video a un Gino Assereto enojado y marchándose después de decirle a la mujer: “Me has juzgado sin conocerme”. La señora le respondió: “Ya te conozco ahora, pues, eres malcriado”.

En el lugar había varias personas y una de ellas grabó el bochornoso momento.

El creador de Instarándula, Samuel Suárez tuvo una dura crítica sobre esta situación, resaltando que el Gino Assereto jamás debió perder el control, pues es una persona pública y no es nuevo en la farándula.

“Yo entiendo que te puedes topar en la calle con personas que te pueden decir algo incómodo, pero un artista debe mantenerse tranquilo. Yo no sé el contexto o lo que le hayan dicho para que haya reaccionado de esta manera, pero la actitud no es la correcta. No te vas a poner a pelear, pues, Gino. A mi parecer, sea lo que haya sido, Gino, calma, no eres nuevo en esto. Recuerda que hay un público que quiere tomarse foto contigo y que te haya dicho algo, no es para que reacciones de esta manera”, indicó.

Las disculpas de Gino Assereto

El chico reality decidió pronunciarse el domingo 26 de febrero a altas horas de la noche. A través de un breve texto, Gino Assereto se disculpó por las imágenes y resaltó el respeto que le tiene a su público.

“Ante las imágenes que circulan en redes sociales, en donde no accedí a tomarme una foto con un grupo de personas, me gustaría expresar mi más sinceras disculpas con lo ocurrido”, inició la pareja de Jazmín Pinedo.

El modelo y cantante aseguró que se debe a sus seguidores, y que está trabajando para ser mejor cada día.

“Quiero reiterar mi respeto y agradecimiento al público, sé que me debo a ustedes y día a día trabajo en mí para ser y ofrecer lo mejor, nuevamente las disculpas del caso”, concluyó.

Gino Assereto se enfrentó a mujer que le pidió fotos

Todo sucedió en las calles de Tumbes, cuando Gino Assereto se encontró con unas seguidoras. No se sabe muy bien qué ocurrió antes, solo se escucha a una mujer diciendo “sobrado”, el modelo baja del carro y va de frente donde la señora. “Me has juzgado sin conocerme”, le reprocha. Ella no se queda callada y le contesta: “Ya te conozco ahora, pues, eres malcriado”.

Gino solo optó por marcharse y dejar a la mujer. No se detuvo para darle algún autógrafo o tomarse una foto con las personas que estaban ahí.