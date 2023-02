Descomunal golazo de Matías Succar para doblete en Universitario vs Carlos Mannucci por Liga 1

Descomunal tanto del delantero para doblete ante Universitario. (Video: GOLPERU).

Matías Succar bailó marinera en el estadio Mansiche. Todo esto tras marcar su segundo gol a los 89 minutos del segundo tiempo en partido de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. Aprovechó un contragolpe de Carlos Mannucci y le puso punto final al triunfo ante Universitario.

El equipo ‘crema’ que tenía nueve jugadores en la cancha tras la expulsión de Matías Di Benedetto y Rodrigo Ureña, defendía con pocos jugadores. Succar remató fuera del área y la clavó al costado de un palo, haciendo inútil el intento de José Carvallo por atajar el tanto.

El equipo ‘merengue’ se había enfocado en el ataque en busca del empate, sin embargo, tras un córner quedaron mal parados y el atacante del cuadro ‘Tricolor’ anotó su segundo tanto en el partido y en la Liga 1 2023. El primer gol, Matías Succar lo marcó de cabeza tras un buen centro de tiro libre de Alexis Cossío a los 53 minutos. El delantero cabeceó solo y la pelota chocó en el palo antes de entrar.

“Hoy día se me dan dos goles en un partido que lo vengo soñando hace dos años. Dos años que no han sido fáciles para mí, quizás un poco en la sombra, que me tocó estar afuera y no jugar mucho. Este año empecé con una ilusión distinta, una energía nueva y le agradezco a todo el equipo, al comando técnico, porque se ha formado algo lindo, recién empezamos y vamos seguir con mucha humildad paso a paso”, declaró Matías Succar a GOLPERÚ tras finalizar el encuentro.

La última vez que el atacante había anotado dos goles en un partido, fue cuando vestía la camiseta de Deportivo Municipal y vencieron 3-1 a Binacional por la fecha 16 de la Liga 1 2020. En ese encuentro Succar marcó los tres goles de la ‘Franja’.

“(Marcar dos goles) Es un desahogo enorme, es complicado, hay mucho trabajo detrás. Ahora me tocó enfrentar a mi hermano que era un duelo especial también, con mis papás aquí en la tribuna y que se me haya dado este partido que lo soñé tanto, me da fuerza para seguir adelante y hacer un gran año que espero hacerlo”, añadió el atacante.

Matías Succar marcó doblete en partido ante Universitario por la fecha 6 de la Liga 1.

La carrera de Matías Succar

El joven delantero de 24 años fue formado en la Academia Cantolao. Fichó por Deportivo Municipal y debutó en el 2017 con 18 años. En la temporada 2018 fue prestado a Unión Comecio. Volvió a Municipal en la temporada 2019, donde aportó para que la ‘Franja’ se quede en primera división. La temporada 2020 se mantuvo en el equipo y anotó dos tantos.

En el 2021, tuvo su primera experiencia en el extranjero. El atacante fichó por el LASK de Austria, luego fue cedido al FC Juniors OÖ, filial de la segunda división. Volvió al LASK, donde jugó y luego fue prestado al FC Teplice de República Checa. Posteriormente, fichó por Manucci en el Torneo Clausura de la Liga 1 2022.

Manucci líder de la Liga 1

Pese a lo irregular del inicio de la Liga 1, con ‘walkover’ y reprogramaciones, el conjunto ‘Carlista’ se ubica en la primera posición del torneo luego de haber jugado cuatro fechas. El equipo trujillano tiene diez puntos con tres victorias y un empate.

Su primer encuentro ante Municipal lo ganó por ‘walkover’. En su segundo partido, igualó 1-1 de local ante Sporting Cristal. En la siguiente fecha, venció de visita a Sport Boys por 1-0. En el segundo lugar de la tabla se encuentra, Deportivo Garcilaso, que ha ganado sus tres encuentros. Y el lunes 27 de febrero jugará de visita ante Deportiva Municipal.