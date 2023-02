Liga 1: 11 clubes exigieron a la Federación tomar “medidas” contra Alianza Lima y los 5 equipos opositores en la Liga 1

Once clubes del torneo local se refirieron al conflicto por los derechos de transmisión.

El conflicto que existe por los derechos televisivos entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y seis clubes opositores, continúa generando problemas. Este sábado, once equipos del torneo local emitieron un comunicado en el que expresaron su malestar por la suspensión de tres partidos correspondientes a la sexta jornada del Torneo Apertura.

FPF impidió salida de árbitros en Cusco FC vs Alianza Atlético: “¿Quieren jugar? Dejen transmitir” El encuentro se retrasó por problemas relacionados a los derechos de televisión debido a que el partido debía transmitirse por el canal de la Liga1, sin embargo, el cuadro cusqueño está a favor de GOLPERÚ. VER NOTA

Sport Boys, Academia Cantolao, ADT, Unión Comercio, Alianza Atlético, Universidad César Vallejo, UTC, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Atlético Grau y Deportivo Garcilaso se refirieron a la preocupante situación en la que se encuentra la Liga 1.

Alianza Lima, FBC Melgar, Cienciano, Binacional, Deportivo Municipal y Cusco FC aún no han podido llegar a un acuerdo con el máximo ente regulador del fútbol peruano debido a que la medida cautelar interpuesta ante el Poder Judicial a favor de la FPF sigue vigente.

Cusco FC sufriría sanción por obstaculizar transmisión de partido con Alianza Atlético, según FPF El elenco de Cusco puso trabas para que el encuentro se emita por Liga 1 Max y esto causó un retraso en la hora programada. VER NOTA

La medida le impide a los clubes en mención a transmitir sus partidos a través del Consorcio Fútbol Perú, GOLPERU y señala que la Federación es el ente autorizado para comercializar los derechos de televisión de la Liga 1.

“Mediante comunicado del 17 de febrero de 2023 informamos que que el reunión del día anterior, los clubes acordamos solicitar a la FPF lo siguiente: (i) Que suscriba un convenio de indemnidad con los clubes que cubra contingencias referidas a las acciones legales por parte del Consorcio Fútbol Perú, (iii) Que informe detalladamente sobre los procesos legales en curso relacionados a estatutos, medida cautelar vigente y otros (iii) a pedido de un club, que efectúe nuevamente una exposición detallada del nuevo modelo de comercialización centralizada y colectivo”, se puede leer al inicio del comunicado.

Alianza Lima vs César Vallejo: partido fue suspendido debido a disputa por los derechos de TV La Federación Peruana de Fútbol suspendió por el mismo motivo los partidos entre Sport Boys y Melgar y Binacional ante Sporting Cristal de la fecha 6 de la Liga 1. VER NOTA

Asimismo, señalaron que “en la cuarta reunión del martes pasado, los 14 clubes de la Liga 1 fueron informados por los abogados internos y externos de la FPF acerca del estados de los procesos legales en curso interpuesto por la ADFP y algunos clubes contra de la inscripción de estatutos 2009 y 2021 (este último convalidado por el TAS) y otras acciones, comunicándoles su convicción absoluta de lograr resultados favorables en la base de criterios técnicos legaron que fueron expuestos”.

No obstante, dieron a conocer que se encuentran bien informados sobre el nuevo proyecto de negocio de los derechos de imagen, el cual es liderado por 1190 Sports. “Los 14 clubes hemos sido informados de manera detallada sobre el proyecto de negocio, las estrategias comerciales, la sostenibilidad del proyecto, el respaldo financiero del mismo y demás detalles del nuevo modelo de comercialización de los derechos audiovisuales a cargo de 1190 Sports y del fideicomiso constituido por la FPF para tales fines”.

Finalmente, se mostraron en contra de la negativa ilegítima de algunos equipos para permitir el ingreso de la prensa de Liga 1 Max. “Los suscritos reiteran con mayor énfasis el pedido a la FPF a que tomen las medidas necesarias para garantizar el respeto a las normas ya que el incumplimiento de las mismas viene mermando el valor de nuestra competición y por ende afectando directamente nuestros ingresos futuros”.

Once clubes del torneo local se refirieron a los partidos reprogramados.

¿Qué partidos fueron reprogramados por falta de garantías?

El compromiso entre Alianza Lima y la Universidad César Vallejo no fue el único suspendido de la fecha, también los que se iban a desarrollar en la ciudad del Cusco: Deportivo Binacional vs Sporting Cristal y FBC Melgar vs Sport Boys en Arequipa.

La Federación Peruana de Fútbol aún no se ha pronunciado oficial con respecto a la reprogramación de los partidos pospuestos, sin embargo, se espera que en los próximos días haya información al respecto.