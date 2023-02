Juliana Oxenford defendió a Shakira tras lanzar su tema con Karol G: “Es alucinante leer a tanto machista”

Juliana Oxenford defendió a Shakira.

Juliana Oxenford, conductora de ‘Al estilo Juliana’, sorprendió al usar su cuenta de Twitter para referirse a Shakira y su reciente canción con Karol G, ‘TQG’. La periodista no dudó en defenderla y manifestar su opinión ante los machistas que no han dudado en atacar a la cantante de ‘Te felicito’.

La presentadora de ATV indicó que la colombiana tiene todo el derecho de utilizar su talento para expresar lo que siente, y no ve mal que facture con ello. Al contrario, la admira.

“¿Por qué una mujer no debería, a través de su música, usar su talento para reclamar/desnudar su dolor/vengar una traición? Puede que para muchos, Shakira le esté dando demasiada bola al ex. Sin embargo, ella y solo ella, es quien debe decidir si sigue o no. Abro hilo”, escribió Juliana Oxenford a través de su cuenta de Twitter, quien no suele hablar en sus redes sociales sobre temas de espectáculos.

En muchas oportunidades la hemos visto exponiendo su postura cuando se trata de temas políticos o de actualidad. Sin embargo, esa vez decidió hacer una excepción.

“Si bien el estilo que desde hace algunos años adoptó Shakira no me gusta (me quedo con la colombiana de Pies Descalzos mil veces), me resulta alucinante leer a tanto machista (hombres, pero también mujeres) diciendo que no debería mostrar su despecho y encima facturar. A mí, por el contrario, me parece que es una genia. No solo porque es una mujer brillante y virtuosa, sino porque con su música (repito, que desde hace rato no me gusta) está sanando más que con horas de terapia. Encima, anda facturando como loca”, expresó la periodista de ‘Al estilo Juliana’, de ATV.

Para Juliana Oxenford, el hecho de que la cantante colombiana demuestre el dolor que siente, la hace una mujer fuerte. Asimismo, se declaró fan de Karol G, por su última colaboración con la cantante de ‘Te Felicito’.

“Una mujer que sufre y lo dice abiertamente, no es una débil. Al contrario, creo que Shakira tiene los ovarios muy bien puestos. Con respecto a la cómplice de su último éxito, la conocía poco, pero desde ya me declaro fan de la “Bichota”. Solo eso, si bien estos no son los temas de los que suelo opinar por aquí, me resulta imposible no expresarme sobre estas dos fieras y lo que están logrando. Definitivamente, Piqué no podrá tapar, nunca en su vida, ninguno de los últimos cuatro golazos (temas) de Shakira”, concluyó.