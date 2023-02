Jhonny Vegas recordó la vez que Maicelo le pegó a ‘Kukín’ Flores cuando el boxeador era adolescente

Jhonny Vegas jugó con 'Kukín' Flores por varios años en Sport Boys.

Jhonny Vegas, arquero retirado y ahora trabajador de la Federación Peruana de Fútbol, pudo compartir momentos con el gran Carlos Flores, jugador fallecido, en diferentes equipos y contó la vez que ‘Kukín’ fue golpeado por Maicelo en el Callao cuando el boxeador apenas era un adolescente.

Alejandro Hohberg admitió que gol agónico de Nacional golpeó a Sporting Cristal, pero confía en revertir llave El conjunto ‘celeste’ perdió en Asunción y deberá buscar su clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores en Lima. VER NOTA

El exportero expresó sus sensaciones al compartir con Flores. “Era un espectáculo verlo jugar, desde mi arco quería dársela, desde donde estaba le tiraba la pelota. Un día jugamos contra Cristal y se la doy afuera del área, se llevó a varios e hizo gol. Ganamos 1-0″, dijo en entrevista en el programa La Fe del Cuto.

“Aparte te alegraba el camarín, siempre estaba contento, él era un líder y un buen compañero, peleaba por el grupo ante los dirigentes, eso siempre me va a quedar marcado, estuve con él en Sport Boys, Sport Ancash y en la selección. Para mí, uno de los mejores que he visto”, agregó.

Guillermo Salas destacó a Pablo Sabbag y Carlos Zambrano tras triunfo de Alianza Lima ante Universitario Los ‘blanquiazules’ se quedaron con el primer clásico del año con goles de Sabbag y Gabriel Costa en el estadio Monumental. VER NOTA

Luego, Vegas contó una anécdota divertida de ‘Kukín’. “A mí siempre me ha gustado el box y siempre llevaba mis guantes y él me decía ‘yo también a veces me peleaba’. Un parado le digo y me dice ‘nooo, suave con los brazos que tienes’”.

“Me dijo te voy a contar ‘un día paso por el Callao y un chiquillo me queda mirando, yo lo miro y empezó ahí. ‘Compare’ ¿Qué pasa? El chiquillo se paró tranquilo y yo ‘achorado’. Nos agarramos, me paré y sentí puñetes por todos lados’.

Real Madrid vs Liverpool 5-2: resumen y goles del triunfo ‘merengue’ por octavos ida de Champions League Con dobletes de Vinicius y Karim Benzema, y otro de Militao, los ‘blancos’ se llevaron tremenda victoria de Anfield. La vuelta será el 15 de marzo. VER NOTA

“Al último se fue, lo tandearon a ‘Kukín’, y dice ‘Rojitas me han agarrado’ y él le responde es Maicelo, el campeón bolivariano. Me fui de cara me dijo”, manifestó el exguardameta, desatando las carcajadas de Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

Después, Vegas recordó otra inédita historia con Carlos Flores. “Estábamos con Sport Anchas y habíamos clasificado. Traen un whisky y estaba la refrigerado ahí, va a sacar el hielo y agarra una bolsa negra y no se rompía. Le digo esto es pechuga de pollo qué vas a romper”.

Kukín Flores tuvo dos períodos en Sport Ancash.

Vegas y su ‘sparring’ con Julio César Uribe

Jhonny Vegas dio detalles de su pasión por el box y reconoció que comenzó a hacer ese deporte en su estancia por Sporting Cristal, en la cual no era titular y tenía mucha cólera por no tapar. En ese momento, se encontró con un viejo amigo y su papá enseñaba esa disciplina, que le sirvió para botar su ira.

El exportero tuvo muchos ‘sparrings’ con sus compañeros y entrenadores de fútbol, entre ellos Julio César Uribe. “El profe es un buen boxeador. En Cienciano yo llevaba los guantes y él se puso. Empezamos, él se cubría bien, pero no hubo nada. Lo que marcaron las tarjetas fueron 10 puntos para mí y para él siete. Yo gané lejos. Se cierra bien, quería meter, pero no encontraba nada”.

‘Chilavegas’ destacó al exlateral Martín Vásquez como su rival más difícil en box y también señaló al que no sabía pelear. “Corcuera (José), lo jodemos porque es ‘achorado’, siempre se para frente a frente y lo conectan cuando quiere reaccionar, la gente se mete a separar. Le decimos tiene 30 peleas, 31 perdidas”.

Jhonny Vegas contó anécdota con el técnico Julio César Uribe.

Qué hace actualmente Jhonny Vegas

Después de colgar los guantes, comenzó su carrera como técnico. Su primer experiencia fue en la reserva de Unión Comercio y después se desenvolvió como preparador de arqueros, pasando por clubes locales. Su último equipo fue Ayacucho FC.

Ahora, tras despedirse de los ‘zorros’, Jhonny Vegas asumió el cargo de entrenador de porteros de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la cual está encabezada por ‘Chemo’ del Solar.