Gino Assereto se enfrentó con señora que lo llamó sobrado y malcriado: “Me has juzgado sin conocerme”

Gino Assereto se enfrentó con seguidoras y ellas lo llaman malcriado. Instagram

Samuel Suárez expuso a través de Instarándula un video donde se le ve a Gino Assereto enfrentándose a una mujer que al parecer le pidió fotos. Aunque no se sabe el contexto, lo que se puede notar en el audiovisual es que una mujer llamó “sobrado” al chico reality, quien bajó muy molesto del carro y no dudó en encararla.

“Tanto me has juzgado sin conocerme”, dijo Gino Assereto a una señora. Ella no se quedó callada y le respondió: “Ya te conozco ahora, pues, eres malcriado”.

En el lugar también se encontraban varias mujeres que miraban sorprendidas la actitud del integrante de Esto es Guerra. Al parecer, antes de ello, le pidieron alguna foto o un autógrafo. Hasta el momento, la expareja de Jazmín Pinedo no se ha pronunciado al respecto.

Gino Assereto se enfrentó a mujeres que le pidieron fotos.

Samuel Suárez critica a Gino Assereto por su actitud

El creador de Instarándula dio su opinión sobre este video. Para Samuel Suárez, Gino Assereto tuvo una mala actitud frente a estas mujeres, indicando que lo mejor era controlarse.

“Yo entiendo que te puedes topar en la calle con personas que te pueden decir algo incómodo, pero un artista debe mantenerse tranquilo. Yo no sé el contexto o lo que le hayan dicho para que haya reaccionado de esta manera, pero la actitud no es la correcta. No te vas a poner a pelear, pues, Gino. A mi parecer, sea lo que haya sido, Gino, calma, no eres nuevo en esto. Recuerda que hay un público que quiere tomarse foto contigo y que te haya dicho algo, no es para que reacciones de esta manera”, indicó.

Después de difundir el video, Samuel bromeó con la situación y hasta se burló de las palabras de Gino Assereto.

Cabe recordar que es la primera vez que se le ve al modelo teniendo este tipo de actitudes con un seguidor o seguidora. Incluso, cuando los usuarios de las redes sociales empezaron a especular sobre su opción sexual a modo de burla, Gino no tuvo en reparo en responder sarcásticamente, dejando en claro que no le afectaba.

En aquel momento, muchos lo felicitaron por no hacer caso a los comentarios y tomarlo todo de forma tranquila.

“Soy lo que quiero ser. Si yo quiero salir en una foto posando de una manera sin ser vulgar, sin hacerle daño a nadie. O una foto sin polo, lo hago, me gusta, pero no pierdo tiempo ni bloqueándolos, ni respondiéndoles porque respeto mucho lo que dicen. Si tú piensas que soy gay, pues lo respeto mucho”, reveló a América Espectáculos en este entonces.