Alianza Lima: Bryan Reyna mostró su molestia tras la reprogramación del partido ante César Vallejo por Liga 1

Bryan Reyna se pronunció tras la suspención del Alianza Lima vs UCV. | (Ovación)

A menos de 24 horas de iniciarse el cotejo entre Alianza Lima y Universidad César Vallejo en el estadio Alejandro Villanueva, la Federación Peruana de Fútbol decidió ayer, viernes 25 de febrero, reprogramarlo debido a la negativa del club ‘blanquiazul’ a que ingresen los equipos de transmisión de 1190 Sports al recinto deportivo para la televisación del partido correspondiente a la fecha seis del Torneo Apertura.

El duelo entre Alianza Lima y César Vallejo fue el tercer partido, junto al Melgar vs Sport Boys y Binacional vs Sporting Cristal, que se suspendió por los conflictos de Tv. Tras la decisión de la FPF, el atacante ‘íntimo’, Bryan Reyna hizo pública su molestia por no poder jugar este fin de semana.

“Este fin de semana teníamos muchas ganas de jugar, pero no se pudo. Eso es algo que ya ven los dirigentes de Alianza, no sé que decirte al respecto. Como grupo nos incómoda porque nosotros queremos jugar, pero ya esperaremos el día para jugar. De un momento a otro lo suspenden, nosotros estábamos concentrando y salió la noticia que no jugábamos. Ojalá se solucionen rápido las cosas para poder competir”, declaró a su salida del entrenamiento sabatino en Matute.

Aldair Rodríguez molestó tras suspensión del Alianza vs Vallejo

Otro de los futbolistas del plantel ‘íntimo’ que hizo notar su disconformidad por la suspensión del encuentro de Liga 1 es el delantero Aldair Rodríguez. Las declaraciones del bicampeón nacional siguieron la línea de lo dicho por Bryan Reyna.

“Es un tema que escapa de los jugadores, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Sentimos impotencia de no poder jugar los partidos, pero ya es un tema que viene de arriba, de parte de la Federación y sólo hay que acatar órdenes a pesar de que no estemos de acuerdo con muchas cosas”, indicó a los medios de comunicación.

“El sentir del grupo es de incomodidad porque queremos jugar. No nos han dicho nada sobre una posible solución (disputa por los derechos televisivos). La reprogramación nos agarró en plena concentración, pero ya se venía diciendo que se podía suspender y hoy hicimos una práctica. Esperamos que se solucione lo más pronto posible por el bien del fútbol peruano”.

Aldair Rodríguez expresó su molestia por suspensión del Alianza Lima vs César Vallejo. | (Ovación)

Alianza se pronunció tras reprogramación

Mediante sus redes sociales, Alianza Lima emitió un pronunciamiento oficial tras la reprogramación de su partido ante César Vallejo, que se iba a disputar hoy, sábado 25 de febrero, desde las 20:00 horas. En el comunicado expedido por los aliancistas indicaron que agotarán todas las vías legales para hacer “justicia”.

“Rechazamos tajantemente la prepotencia con la que la FPF viene manejando la Liga 1, priorizando temas políticos, que carecen de legalidad, y que además afectan el bienestar de todo el sistema del fútbol peruano”, dice parte de la misiva.

Cuestionaron la decisión de la Federación de reprogramar el partido aduciendo que faltaban medidas para garantizar la integridad de los asistentes a Matute, cuando bajo la postura ‘blanquiazul’ “defienden sus derechos institucionales al no dejar ingresar a 1190, pues no existe acuerdo comercial entre las partes”.

“Agotaremos todas las vías legales para hacer justicia, tal como se tiene planteado en su estrategia inicial, y no aceptaremos la violación del reglamento de la Liga 1″, señalaron.

El próximo partido del cuadro de Guillermo ‘Chicho’ Salas será el domingo 5 de marzo ante Universidad Técnica de Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón desde las 15:30 horas y será transmitido por el canal oficial del campeonato, Liga 1 Max.