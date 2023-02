Vilma Cruz Pinedo, la ‘Princesita de Marañón’: secuestrada, asesinada y botada en una maleta por su expareja

Con solo 26 años fue secuestrada y asesinada. No se supo de ella por tres meses.

El 11 de octubre del 2017, Vilma Evangelista Cruz Pinedo, una joven cantana peruana de folcklore desapareció y no se supo de su paradero por algunos meses. Tiempo después su cuerpo apareció dentro de una maleta en un arenal de la Variante de Pasamayo, en el kilómetro 65.3 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Aucallama, provincia de Huaral ¿Cómo sucedió todo? ¿Quién fue el asesino? Te lo contamos en la siguiente nota.

El cuerpo hallado

El año 2018 arrancó con una terrible para muchos peruanos y fanáticos de ‘La princesita del Marañón’, como era popularmente conocida esta mujer. La Policía Nacional del Perú halló el 7 de enero el cuerpo de una chica en una meleta con indicios de haber sido torturada hasta la muerte.

Debido al análisis de los insectos que se encontraron en la maleta que contenía los restos, se confirmó que el cadáver llevaba de 4 a 6 semanas de descomposición. Esto también ayudó a determinar que por un determinado tiempo, la artista estuvo secuestrada para luego ser asesinada.

Luego de arduo trabajo de criminalística y para pena de su familia, amigos y seguidores, se pudo determinar que se trataba de Vilma Cruz Pinedo (26 años), quien había desaparecido desde octubre del año pasado. Desde entonces, todas las sospechas señalaban a su expareja. Estábamos ante un nuevo escalofriante feminicidio.

Su cuerpo fue hallado en Aucallama, provincia de Huaral.

Sospecha e investigaciones a medias

Franklin Edinzon Cotrina Tirado, de 28 años y apodado ‘Cajacho’, era la expareja de la cantante y el principal sospechoso de este asesinado. Sin embargo, en el transcurso de los tres meses no se habían hallado pruebas suficientes para que fuera arrestado, aunque sí algunas contradicciones.

Este hombre fue desmentido en dos personas con respecto a lo que hizo el día que la ‘Princesita de Marañón’ desapareció. Él había manifestado a la PNP que no había acompañado a la víctima a una sesión fotográfica en Magdalena, la cual ella realizó para promocionar su carrera artística. Sin embargo, la fotógrafa Julissa Príncipe confirmó que sí estuvo presente.

"Expareja" de Vilma y faminicida de la cantante.

Además, Álvaro Medina Tejada, amigo cercano de Franklin, negó ante las autoridades que su amigo haya estado en su casa la noche del día de su desaparición, tal como este último lo dijo. Por otro lado, las cámaras de seguridad de la plaza Bolognesi también desmintieron la coartada del sujeto, ya que no había ninguna imagen del momento en que él supuestamente deja a su pareja en esa zona tras descender de un taxi.

A pesar de todas estas evidencias e información a la mano, en ese transcurso la la PNP no profundizó las investigaciones. Según contaron los familiares de la cantante folclórica en reportajes, unos agentes los humillaron al decirles que tal vez la joven se había escapado con una pareja.

Captura del feminicida, negación y confesión

Minutos después de que el cuerpo de Vilma Evangelista Cruz Pinedo fuer encontrado, el juez de turno ordenó su detención por 72 horas por el homicidio de su pareja sentimental. Franklin Edinzon Cotrina Tirado fue capturado cuando se desplazaba por la vía auxiliar de la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Caquetá, en el Rímac.

Ese asesino ya había abandonado el cuarto que alquilaba al saber que era buscado, pero los detectives de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri a las horas. En un principio negó ante los detectives conocer el paradero de la joven y aseguró que la dejó en la plaza Bolognesi tras recoger unas fotografías, la noche del 11 de octubre del 2017. Sin embargo, lo confesó todo después.

Era conocida como la 'Princesita de Marañón' y fue muy popular en los conos de Lima.

Franklin cayó tanto en las contradicciones que tuvo que se vio obligado a confesar. Relató que no soportó que, el 11 de octubre del 2017, tras recoger las fotos del estudio fotográfico en Magdalena, la llamen a su “pareja” a sus dos celulares.

”Recibió varias llamadas, pero no contestó y solo escribía por WhatsApp. Me enfurecí porque algo me decía que me era infiel. También descubrí que Vilma tenía cuatro cuentas de Facebook y la citaban muchos hombres”, contó. Al terminar, narró cómo la mató y colocó en una maleta para arrojarla en Pasamayo.

A todo esto, la Dirincri siempre sospechó que ‘Cajacho’, quien antes de estar con Vilma cortejaba a la prima de la cantante, trató de hacer creer que el crimen fue por emoción violenta, cuando en realidad la joven lo rechazaba. Solo él decía que era su novio. Según se pudo conocer, el feminicidio se dio en casa de un familiar de Franklin.

El 10 de septiembre del 2019, la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a 18 años de prisión a Franklin, por asesinar a su enamorada Vilma Evangelista Cruz Pinedo, en el Rímac, para luego esconder su cuerpo en una maleta que arrojó a un lado de la carretera en la variante de Pasamayo, Huaral.

Además, los jueces de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel fijaron en 100,000 soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de los herederos legales de Cruz Pinedo. Sin embargo, los padres de la cantante siempre solicitaron cadena perpetua y encontrar a todos los involucrados.