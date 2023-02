Kevin Quevedo desea “encaminar” su carrera luego de fichar por Deportivo Garcilaso de la Liga 1

Kevin Quevedo ya entrenó con sus compañeros. (Deportivo Garcilaso)

El viernes 24 de febrero, Deportivo Garcilaso anunció la contratación del atacante Kevin Quevedo por toda la temporada 2023. El futbolista de 26 años se encontraba sin equipo a menos de dos semanas del cierre de libro de pases en el Perú y el benjamín de la máxima categoría le da la oportunidad de reflotar su carrera.

Expromesa de Alianza Lima y del fútbol peruano fichó por Deportivo Garcilaso Los equipos de Liga 1 vienen realizando sus últimos refuerzos antes del final del libro de pases el 8 de marzo. VER NOTA

Quevedo jugó hasta fines de 2022 en FBC Melgar, pero no fue convocado para la final del ‘Play Off’ ante Alianza Lima y fue liberado por el club una vez finalizada la Liga 1 del año pasado. El delantero tiene definidas sus metas con el ‘pedacito del cielo’, su nuevo club.

“Siempre apunto a campeonar, a llegar a la final y como lo he hecho en cada partido, dando mi cien por ciento. Para eso tengo que trabajar y adaptarme”, indicó en entrevista con radio Ovación.

Gabriel Costa y su gol para el 2-0 de Alianza Lima ante Universitario por clásico de Liga 1 El exjugador de Colo Colo aprovechó una pelota en área rival para marcar su primer gol de la temporada. Reaparece ante la 'U' después de ocho años. VER NOTA

Kevin Quevedo disputó un partido con la selección peruana absoluta en 2019 y fue ante Ecuador bajo las órdenes del técnico Ricardo Gareca. A más de tres años de dicho encuentro, aún aguarda con ilusión un posible llamado del entrenador de la ‘bicolor’ Juan Reynoso, pero es consciente de que debe realizar una gran campaña con Garcilaso.

“Esa es la prioridad que tengo en mente y tengo que trabajar bastante para llegar al nivel de selección. Eso tiene que verse reflejado en cada partido, dando buenas actuaciones y ayudando al equipo”, agregó.

Alianza Lima: la celebración de Carlos Zambrano con todo el plantel tras la victoria en el clásico El ‘León’ se mostró efusivo después de jugar su primer clásico con la camiseta 'blanquiazul'. Fue expulsado por una dura entrada a Piero Quispe. VER NOTA

El canterano de Universitario de Deportes también se refirió a la conversación que tuvo con el entrenador Roberto Tristán al llegar a la ciudad de Cusco. “Estuve con el técnico y me dio la confianza. Me dijo que me va a poner en óptimas condiciones, trabajar al máximo. Lo que más quiero es jugar y encaminar mi carrera”.

Antes de firmar por Garcilaso, Kevin Quevedo fue objeto fue relacionado con una posible incorporación a otros clubes de la Liga 1 como César Vallejo o Sport Boys. Sobre un presunto interés sobre de los ‘rosados’, el atacante reconoció que hubieron acercamientos, pero no estuvo cerca. “Hubo un acercamiento, pero no se llegó a concretar, no estuvo tan avanzado con Boys”, indicó.

El atacante Kevin Quevedo jugará en Deportivo Garcilaso tras su paso por Melgar de Arequipa

Kevin Quevedo y su irregular paso por Melgar y Goiás

El deportista surgido en la Academia Héctor Chumpitaz militó entre 2021 y 2022 en FBC Melgar, y pese a los buenos resultados del conjunto ‘rojinegro’ tanto a nivel local como internacional, el desempeño de Quevedo no fue el esperado. Disputó un total de 55 partidos entre Liga 1 y Copa Sudamericana, convirtiendo siete goles y brindando nueve asistencias en casi 2.000 minutos de juego. Fue amonestado en ocho oportunidades y en una ocasión vio la tarjeta roja.

Si su etapa en el ‘dominó' no fue deslumbrante, en Brasil no le fue mejor. Tras una abrupta salida de Alianza Lima, Kevin Quevedo tuvo su primera oportunidad de migrar al exterior en 2020 y su destino fue el Goiás de la Serie A. Él mismo reveló, durante su entrevista con la Hora de Lalo, que su experiencia no fue “buena” por la pandemia y constantes cambios de entrenador. Solo disputó un partido y tras ello regresó al Perú.

Su mejor momento lo tuvo en Alianza Lima, entre 2017 y 2019, cuando vestido de ‘blanquiazul’ jugó 113 partidos en todas las competiciones, marcando 26 dianas y asistiendo en otras 13. Recibió 18 amonestaciones y fue expulsado en tres ocasiones.