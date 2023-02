Liberan a joven empresario que fue secuestrado en la puerta de su vivienda en Surco

Joven empresario fue liberado|VIDEO: ATV

Álex Federico Meza de 23 años fue secuestrado en la puerta de su casa en el distrito de Santiago de Surco, esta madrugada del 23 de febrero. El joven llegaba a su vivienda en su auto junto a su enamorada, cuando descendieron fueron sorprendidos por estos delincuentes, quienes lo trasladaron a un vehículo negro.

Pamela Cabanillas, la estafadora de las entradas de Daddy Yankee que vive escondida en Europa La conocida ‘Mommy Yankee’, quien viajó a España en octubre del año pasado, tiene las horas contadas, pues se ordenó su ubicación y captura a nivel internacional por el presunto delito de estafa agravada, por el que deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva. VER NOTA

Sin embargo, alrededor de las 18:00 horas se ha informado que fue liberado y se encuentra en buen estado de salud. El joven fue secuestrado a la 1:20 a.m. De acuerdo con las primeras declaraciones de la Policía, lo habrían dejado ir a su casa por la “presión policial”.

En las próximas horas se brindará mayor detalle en una conferencia de prensa. Asimismo, el periodista de ATV confirmó que el joven llegó solo y abrió la puerta con sus propias llaves. Luego, llegaron las autoridades junto a su mamá para recoger su testimonio.

El último mensaje de ‘La Tota’ antes de ser asesinado junto a su familia en San Miguel Israel San Román temía por su vida ante la liberación del ‘Loco Paul’ y así lo hizo saber a través de un audio VER NOTA

El comandante Jorge Alva indicó que los secuestradores realizaron transferencias superiores a S/4.000 entre las propias cuentas de la víctima. Sin embargo, al no poder retirar los montos, solicitan recompensa por la liberación del joven.

“Han ido contra la familia para que retiren 50 mil soles, pero no tenían en efectivo. Vamos a solicitar los secretos de las comunicaciones y los nexos que tiene el agraviado con otros teléfonos”, afirmó.

Liberan a joven empresario que fue secuestrado. Foto: ATV

En la mañana, María Fernanda, enamorada de la víctima, se acercó a la Depincri de la comuna para que rinda sus manifestaciones, debido a que fue testigo del hecho. Asimismo, se supo que el joven empresario venía recibiendo amenazas desde hace varios meses.

Crimen de San Miguel: hoy continúa la audiencia de prisión preventiva contra asesinos de ‘La Tota’ y su familia Fiscalía pide prisión para sicarios que participaron en el asesinato de 'La Tota', incluyendo la vida de su esposa, sus padres y la de sus dos menores hijos. Crimen se perpetuó el pasado 6 de febrero. VER NOTA

“Nosotros regresamos de una reunión con amigos. Fuimos a comer a una pollería en Surquillo, regresamos y no había nadie en la calle, no había movimiento. Estacionamos y, cuando me estoy dando la vuelta, escucho cómo se lo están llevando. Logré ver un auto negro y dos personas”, contó la fémina.

Cobro de cupos

Por su parte, la madre de la víctima contó que venía recibiendo amenazadas, donde le piden “cupos” y que esto sería desde hace cinco meses. Sin embargo, la progenitora afirmó que también pasó por esa situación, pero no hacía caso.

“Igual a mí. Ellos se hacían pasar por personas conocidas a través del celular”, mencionó.

Empresario fue liberado y se encuentra en buen estado de salud. Foto: América TV

Asimismo, los familiares informaban que aún no se habían comunicado los secuestradores, por lo cual su preocupación era más. “Yo solo quiero saber si mi hijo está sano o no, pero nadie se ha comunicado conmigo hasta ahora”, relató.

Álex Federico Meza se dedica a la venta y compra de autos. Además, al alquiler de casas de playas. Sin embargo, el joven empresario hizo caso omiso a las amenazas y tampoco habría denunciado. A su salida de la comisaría evitó hablar con los medios de comunicación.