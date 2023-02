Melissa Paredes se refirió a Ethel Pozo y a sus excompañeros de ‘América Hoy’: “Me hicieron a un lado”

Melissa Paredes marcó distancia de Ethel Pozo y de sus excompañeros de ‘América Hoy’. Panamericana / Préndete

Melissa Paredes dio una sincera entrevista a ‘Préndete’, en donde se refirió a sus excompañeros de ‘América Hoy’, programa en donde trabajaba como conductora hasta que fue retirada abruptamente tras ser captada besando a Anthony Aranda.

La figura de Panamericana TV comenzó diciendo que, antes del ampay, ella estaba a punto de anunciar su ruptura con Rodrigo Cuba, su ahora exesposo, en ‘América Hoy’. Sin embargo, no llegó a hacerlo por decisión de Armando Tafur, productor del magazine.

“Armando sabía (del divorcio). Me acuerdo que íbamos a presentar una entrevista sobre la separación de Gian Marco, días antes de lo que pasó, y me acuerdo que le dije ‘déjame aprovechar para decir que estoy separada’. Y me dijo ‘cómo lo vas a decir, ahorita no, ya después con más calma’. Hoy por hoy, pienso ¿por qué no lo hice?”, expresó la modelo.

Melissa Paredes en América Hoy. Instagram.

Más adelante, Melissa Paredes aseguró que le afectó profundamente haber sido retirada del magazine de un momento a otro, ya que sintió que sus compañeros le dieron la espalda en su momento más crítico.

“Yo no dejé a mis compañeros, yo no les dije ‘boténme porque cometí un error’. Fueron ellos que me hicieron a un lado. Yo no hubiera hecho eso (...) A mí me pareció una puñalada en la espalda. No tengo nada en contra de ellos, soy cero rencorosa. Me vale diez pepinos lo que hagan con su vida. Amigos no éramos tampoco”, resaltó.

Melissa Paredes se refirió a sus excompañeros de América Hoy.

Habló sobre el llanto de Ethel Pozo

Melissa Paredes dejó en claro que jamás consideró a Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávil y Christian Domínguez dentro de su círculo cercano. Eso le quedó en claro cuando la hija de Gisela Valcárcel se puso a llorar en vivo cuando ella se presentó en el programa para hablar del polémico ampay.

“Una persona de mi círculo cercano no hubiera actuado de la manera en la que actuó… llorando y dejándome peor, yo sentí eso. Me daba ganas de decirle ‘¿Por qué llora? ¿para quedar bien tú? Me chocó, y yo se los he dicho en su momento”, sostuvo.

La hija de Gisela Valcárcel lloró en reiteradas ocasiones en América Hoy. (Foto: Captura América TV)

Defendió ‘Préndete’

A pesar de la baja sintonía, Melissa Paredes salió en defensa de ‘Préndete’ y recalcó que sus detractores, principalmente Magaly Medina, critican al programa únicamente porque ella está de conductora principal.

“Tú (Karla) y Kurt se sacan la mugre todos los días, los he visto. Me ponen a mí como si fuera la dueña del programa, hay una producción detrás de todo esto. Yo solo soy una más… mañana me pueden sacar y yo no me voy a hacer problema porque trabajo es trabajo, chamba es chamba”, expresó en un inicio.

Además, indicó que existe un “pensamiento machista” que motiva a los televidentes a criticarla. “El problema no es el programa, sino que estoy yo acá, que ven todo mal, todo con lupa y con detalles. Tranqui, yo doy un paso al costado y no pasa nada. Tratan de ver lo mínimo, pero no me friegan a mí, sino a toda la producción”, sentenció.