Extradición de Alejandro Toledo podría resolverse a partir del 15 de marzo

Fiscalía de EE.UU. afirma que Perú “hizo todo lo que exige la ley” para extraditar a Alejandro Toledo, pero deberá esperar hasta que su defensa presente la documentación que indique las razones por qué el expresidente no puede ser extraditado

Luego que una jueza norteamericana suspendiera la extradición de Alejandro Toledo al Perú, el jefe de la Oficina de extradiciones de la Fiscalía de la Nación, Alfredo Rebaza quiso poner paños fríos a la situación y detalló cómo se dará esta nueva revisión del caso y los días que tardará en resolverse. La autoridad fiscal manifestó que la suspensión es temporal porque el expresidente optó por cuestionar la decisión y su defensa presentó un recurso que fue evaluada por la justicia americana.

Defensa de Alejandro Toledo presentará recurso para dilatar extradición La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión estimó que la extradición del expresidente se concretará en cuestión de días. VER NOTA

“Hay que aclarar que es una suspensión temporal. Alejandro Toledo tenía tres formas de proceder; primero, la opción de entregarse; la segunda, es no hacerlo y esperar que lo detenga y; la tercera, es la de cuestionar la decisión del Estado americano de otorgarnos su extradición”, dijo Rebaza.

Indicó que el exmandatario optó por esta tercera opción y oponerse a su extradición. Ante ello su defensa ha presentado un recurso y, ha sido, en primer término, evaluada por la justicia americana, por lo que deberá sustentarlo el día 27 de febrero, donde las partes alegarán ante la juez o los jueces a cargo de este caso.

Los delitos que Alejandro Toledo habría cometido durante su gobierno y por los que deberá responder ante la justicia El exmandatario llegará al Perú en las próximas semanas, luego que el Departamento de Estado de los Estados Unidos concediera su extradición por los delitos de colusión y lavados de activos. VER NOTA

“Una vez sustentada ante un órgano judicial de mayor jerarquía, que es la Corte del Noveno Circuito de Estados Unidos, habría que esperar lo que pase después del 15 de marzo, que es donde concluye el debate y que el juez decida sobre esta oposición”, mencionó el jefe de la Oficina de Extradiciones.

Alfredo Rebaza sostuvo además que “en realidad no hay un plazo ni hay una fecha límite para que se ejecute esta extradición”, pero esperan que esto se resuelva pronto aunque esto dependerá también “si la defensa no interpone otras acciones lo cual no sabemos si puede ocurrir”. Sin embargo, desde el lado de la Fiscalía, hay la confianza que se resolverá todo a favor de la extradición. “Estando ya detenido, estará listo para traerlo a Perú”

Reacciones a la extradición de Alejandro Toledo desde EE. UU. “La justicia tarda, pero llega” EE. UU. dio luz verde a la extradición en septiembre pasado, aunque la decisión final quedó en manos del secretario de Estado, Antony Blinken. Toledo es acusado de recibir millonarios sobornos de la empresa brasileña Odebrecht VER NOTA

Recalcó que todo trámite de la extradición de Toledo está suspendido “hasta que se resuelva la oposición de la defensa”.

Fuente: TV Perú

Extradición sí se dará

Ante la posibilidad de una posible cancelación de la extradición de Alejandro Toledo, Rebaza fue enfático en aclarar que “ya hay una decisión que entendemos se tendrá que ejecutar y los argumentos, consideramos, que no tienen la solidez para poder revertir una decisión tan sólida”

Respecto a Elian Karp, indicó que la exprimera dama “no está procesada en este caso, sino por otros casos que es el de Ecoteva para el cual también se ha pedido su extradición, pero este se tramita de manera distintas o en paralela”.

Asimismo, manifestó que espera que la justicia norteamericana entregue a Toledo Manrique no en libertad con límites o con grilletes, sino en condición de detenido para que esté dispuesto a la entrega.

“Todo se resuelve en la audiencia del 9 de marzo y ahí se va a verificar que pase a la condición de detenido y eso facilitará su entrega”, mencionó.

“Al margen de lo que pueda hacer su defensa, si esa persona ya está detenida y se ha resuelto su oposición nos comunicarían la posibilidad de traslado y nosotros, las autoridades peruanas a través de la Fiscalía de la Nación, comunicar quiénes serían las autoridades y nominas de personal del Perú designada para cumplir con la entrega y posterior traslado a nuestro país”, dijo.

Finalmente, sobre el penal donde sería internado el expresidente, acusado de recibir coimas de Odebrecht por más de 35 millones de dólares, Rebaza informó que es el INPE la autoridad penitenciaria responsable de este tipo de detalles. “Estoy seguro que ellos tomarán las acciones del caso en la condición de que el procesado es un expresidente”.