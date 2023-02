Binacional rechazó suspensión del partido ante Cristal, y advirtió “consecuencias” por “decisiones arbitrarias”

Twitter: @LigaFutProf

El partido entre Deportivo Binacional y Sporting Cristal se suspendió por los problemas de derechos de transmisión de la Liga 1. El ‘poderoso del sur’ mostró su malestar por la reprogramación del encuentro ante el conjunto ‘celeste’ a través de en un comunicado.

“El Club Deportivo Binacional FC manifiesta su malestar por la suspensión del partido que se iba a disputar frente a Club Sporting Cristal por la fecha 6 del campeonato de la Liga 1 2023. Se iba a llevar a cabo en la ciudad de Cusco el día viernes 24 de febrero del 2023. En una muestra clara de arbitrariedad de parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En respuesta a una comunicación remitida por nuestra institución, el día de ayer, en donde dejamos en claro que respetaremos los compromisos contractuales asumidos por el Consorcio Fútbol Perú”. se lee en el comunicado.

“Como lo hemos señalado precedentemente, la arbitrariedad asumida por la FPF no solo nos perjudica económicamente, por los gastos de logística incurridos al haber mudado nuestra localía a la ciudad de Cusco. También deportivamente, al perjudicar la preparación y concientización de nuestro plantel para afrontar dicho encuentro”, sostuvieron.

“En ese sentido, dejamos constancia de lo sucedido, en clara arbitrariedad y en perjuicio de nuestra institución, por lo que hacemos un llamado a las autoridades de nuestro deporte y, particularmente, a las autoridades de la Liga 1, quien debería actuar con autonomía, a tener presente las consecuencias que conllevan sus decisiones arbitrarias”, manifestaron.

Binacional y la denuncia contra la FPF

Antes de la suspensión del encuentro ante la escuadra ‘celeste’, el ‘puma del sur’ denunció un comportamiento irregular por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En un oficio, los directivos explicaron que en ninguna parte del reglamento existe una sanción por no permitir que se transmita un partido.

Además, aseguraron que no han firmado ningún contrato con 1190 Sports. Al no tener vínculo contractual con la empresa televisiva, la FPF no puede obligarlos a que dejen que transmita sus juegos.

“Dejamos constancia de que en caso los representantes de la Federación Peruana de Fútbol pretendan amenazar o coaccionar a nuestra institución con la suspensión, cancelación o declaración de ‘walk over’ en contra de nuestro club a razón de la no transmisión del encuentro deportivo a disputarse el próximo domingo, se perpetrará el delito de extorsión. Está tipificado en el artículo 200º y otros del Código Penal Peruano, el mismo que procederemos a denunciar ante las autoridades correspondientes”, cita el oficio.

Palabras del técnico de Binacional

El entrenador de Deportivo Binacional, Wilmar Valencia, criticó la suspensión del compromiso ante Sporting Cristal. El ex técnico de Alianza Lima afirmó que la decisión es una falta de respeto a su comando técnico y a los futbolistas de su equipo.

“Desde la tarde (del jueves 23 de febrero), que recibimos la noticia de la postergación del partido, la verdad que nos generó una disconformidad. Los muchachos están disgustados, porque venimos desarrollando una planificación de trabajo hace bastantes días, desde que se programó el partido con Sporting Cristal. Estamos acá en el Cusco desde el día martes (21 de febrero), luego de nuestro partido en Lima ante Deportivo Municipal”, dijo ‘Bam-Bam’ en una entrevista para GOLPERU.

“Personalmente, lo veo como una falta de respeto y los jugadores también lo ven así. Dónde está el ‘Fair Play’ del cual habla la Federación. Dónde está el respeto hacia los jugadores y el cuerpo técnico. Todo el trabajo que desarrollamos, todo lo que planificamos y toda la inversión que hace el club para mantenernos acá en las mejores condiciones”, recalcó.

“Ahora a vísperas del partido, nos dan esta noticia y este comunicado. He hablado con muchos amigos y, a veces, yo pienso que estamos matando al fútbol. Yo creo que lo más valioso del fútbol son los jugadores y el respeto se está perdiendo”, finalizó el entrenador de 61 años.