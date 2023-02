Alineación de Alianza Lima ante César Vallejo: once titular con varios cambios

Alianza Lima saldrá por su tercer triunfo consecutivo en la Liga 1 2023.

Mientras crece la incertidumbre de que si se juega o no el Alianza Lima vs César Vallejo por el conflicto de derechos de televisión, los ‘blanquiazules’ hacen lo suyo para sumar un triunfo más en la Liga 1. El equipo de Guillermo Salas entrenó en el estadio Alejandro Villanueva para probar las nuevas luminarias y también hicieron partido de práctica donde el técnico ‘íntimo’ ensayó la posible alineación que usará este sábado 25 de febrero.

El ‘Chicho’ sorprendió con todos los cambios que hizo respecto al clásico peruano. Uno evidente es el de Carlos Zambrano, quien está suspendido por su expulsión ante Universitario de Deportes y no podrá ser tomado en cuenta para este choque.

El DT hizo tres movimientos en su equipo y dentro de ellos ya habría definido el reemplazo del ‘Kaiser’ pues colocó a Pablo Míguez en su lugar y hará dupla con Santiago García en la zaga central. La ‘Cotorra’, que tendrá su primer encuentro como titular, no fue considerado en los anteriores partidos porque recién se había recuperado de una lesión al tobillo, pero tuvo minutos ante Sport Boys y los ‘cremas’.

El segundo cambio que se vería frente a los ‘poetas’ sería la inclusión de Jesús Castillo, quien fue ubicado atrás de Josepmir Ballón. Se verá otra defensa de Alianza, Salas está buscando a la mejor y este sería la tercera vez que prueba con cambios contra los ‘rosados’ puso a Gino Peruzzi, Carlos Montoya, Santiago García y Ricardo Lagos; y con la ‘U’ no incluyó a Montoya.

El último sería poner a Andrés Andrade por Pablo Lavandeira. El ‘Rifle’ arrancará así como lo hizo frente la ‘misilera’ en su debut con los ‘grones’, será su segundo partido como titular. No estuvo desde el inicio en el clásico, pero ingresó a los 78 minutos. Y este sábado estarán ambos en el campo por primera vez.

‘Chicho’ Salas, entonces, pondría el siguiente once: Marco Saravia; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Santiago García; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Gabriel Costa, Bryan Reyna, Andrés Andrade; Pablo Sabbag.

Alianza Lima entrenó en Matute con las nuevas luminarias. | Alianza History

Partido en suspenso

La Federación Peruana de Fútbol postergó los partidos de Deportivo Binacional vs Sporting Cristal y Melgar vs Sport Boys por no tener garantias de transmisión, pasa que el equipo de Juliaca y los ‘rojinegros’ anunciaron que no dejarían entrar las cámaras de 1190 Sports a los estadios donde jugarían debido a que no tienen contrato con esa empresa y para hacer respetar su posición de continuar con GOLPERU. La FPF decidió tomar cartas en el asunto y optó por cancelar los encuentros dejando sin fútbol a esas escuadras y creando más caos en el balompié nacional.

Esa medida que utilizó el máximo ente del fútbol peruano podría repetirse para el Alianza Lima vs César Vallejo pues los ‘blanquiazules’ son parte de los clubes opositores de la Federación y podrían no dejar que la empresa que tiene los derechos de la Liga 1 no transmita el choque de este sábado 25 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva. Hasta el momento, ningún directivo ‘íntimo’ se ha pronunciado al respecto, pero en las próximas horas debería conocerse si se juga o no el partido.

Sin embargo, el canal del torneo Liga 1 Max está promociando dicho juego a través de sus plataformas, lo que haría pensar que si será televisado, pero queda esperar un pronunciamiento oficial. Los hinchas de ambos equipos están en la espera, una vez más la incertidumbre se apodera del campeonato con una problemática que sigue sin solucionarse.