Universitario: agencia que representa a Piero Quispe negó cualquier tipo de indisciplina y anunció medidas legales

Agencia que representa a Piero Quispe negó que el jugador haya cometido algún tipo de indisciplina.

Universitario de Deportes no la viene pasando nada bien. Los dirigidos por Carlos Compagnucci ya suman dos derrotas consecutivas en lo que va de la Liga 1 y los hinchas han empezado a cuestionar la titularidad de varios jugadores.

El haber perdido ante Alianza Lima en el clásico peruano, generó bastante descontento en los aficionados del conjunto ‘crema’, quienes señalaron como principal responsable al estratega argentino, pues optó por dejar en el banco de suplentes a Piero Quispe.

El habilidoso volante fue uno de los más destacados de la temporada pasada, sin embargo, en lo que va del año, ha sido suplente en los tres primeros encuentros de la ‘U’ y solo ha tenido la oportunidad de disputar dos de ellos, sumando un total de 38 minutos.

Como se recuerda, el DT de 54 años explicó que la suplencia de Quispe se debía a que no había hecho una buena pretemporada y habían otros jugadores en mejor nivel, pero en las últimas horas, el periodista Carlos Alberto Navarro dejó a entrever que su no titularidad se habría generado por otro motivo.

Piero Quispe tiene contrato con la 'U' hasta 2025.

Según el ‘Tigrillo’, Piero Quispe habría cometido dos actos de indisciplina y debido a ello el técnico ‘merengue’ lo habría sacado del once titular. Este jueves, dicha información fue desmentida mediante un comunicado por la agencia que representa al futbolista. Además, informaron que tomarán acciones legales contra el comunicador.

“Rechazamos de manera contundente las declaraciones realizadas sobre indisciplinas y/o sanciones de nuestro representado Piero Quispe”, se puede leer en las primeras líneas del pronunciamiento.

Posterior a ello, no dudaron en resaltar el compromiso del atacante con el club al que pertenece actualmente e incluso, aseguraron que nunca ha sido protagonista de ningún acto de indisciplina, como lo señaló el periodista.

“Piero Quispe, desde que ha vestido la camiseta del Club Universitario de Deportes, no ha cometido ningún acto de indisciplina y recibido alguna sanción disciplinaria, destacando siempre por su gran sacrificio en su trabajo y su gran amor al Club Universitario de Deportes”.

Al finalizar, hicieron de conocimiento público que tomarán las medidas legales correspondientes contra la persona que se encargó de difundir información completamente falsa, pues sus declaraciones se han encargado de dañar la reputación del jugador.

“En tal sentido, vamos a proceder a tomar acciones legales contra el señor Carlos Alberto Navarro Hernández, por afecta la imagen y el honor de nuestro representado”.

Agencia que representa a Piero Quispe desmintió lo dicho por el periodista Carlos Alberto Navarro. (Foto: Team Talents)

¿Qué dijo el ‘Tigrillo’ Navarro sobre Piero Quispe?

Carlos Alberto Navarro, más conocido como el ‘Tigrillo’ Navarro, sostuvo durante el programa PBO Campeonísimo que Piero Quispe había perdido la titularidad por haber sido protagonista de dos actos de indisciplina.

“Muchos se preguntan por qué Compagnucci no hace jugar a Piero Quispe. Me llamaron y no voy a ser tan puntual en el asunto porque él está empezando. Solamente lo que te puedo decir desde lo más profundo y con mucha sensatez, es que no cometas la torpeza que han cometido otros jugadores que tuvieron igual o más talento que tú. No imites a otros que tuvieron un futuro enorme. Por eso es que han reservado lo de Piero Quispe”, dijo el periodista en un inicio.

Asimismo, le recomendó a la gente de su entorno cercano que le aconsejen para que pueda seguir siendo el mismo jugador de siempre y así, no pierda la cabeza en un futuro. “Entiendo que como ser humano el piso se le haya movido y empiece a levitar, pero si hay gente que lo quiere debe decirle que no se vuelva a equivocar. Nada más, porque han sido dos indisciplinas que ha cometido chico”, finalizó.