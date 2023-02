Selección peruana: ¿Cuándo sale la lista de convocados para los amistosos con Alemania y Marruecos?

Juan Reynoso enfrentará su quinto amistoso contra Alemania al mando de la selección peruana.

Todo está quedando listo para que la selección peruana pueda enfrentar los amistosos ante Alemania y Marruecos sin problemas. El encuentro ante los alemanes será el próximo sábado 25 de marzo en la ciudad de Mainz, mientras que el duelo frente al equipo marroquí va el martes 28 en Madrid. Ambos partidos serán parte de la mini gira por Europa que tendrán los dirigidos por Juan Reynoso, quien ya tiene el itinerario completo para su quinto y sexto juego de preparación desde que asumió como técnico de Perú.

Se ha visto al ‘Cabezón’ presenciando algunos partidos de la Liga 1 desde la tribuna, todo esto para observar a los diferentes jugadores del torneo local y analizar una posible convocatoria pensando en los próximos amistosos. El entrenador nacional ya tiene fecha para presentar su lista de seleccionados: será este 10 de marzo a través de una conferencia de prensa. Cabe resaltar que esta vez sí es fecha FIFA, por lo que podrá contar con todos los futbolistas del extranjero que decida llamar, cosa que no pudo tener en diciembre del año pasado, pues no estuvieron Gianluca Lapadula y Renato Tapia (no recibieron el permiso de sus clubes).

Cronograma de la selección peruana

- 3 de marzo: La Federación Peruana de Fútbol enviará las cartas de reserva a los clubes del exterior.

- 10 de marzo: Juan Reynoso anunciará su lista de 25 convocados.

- 13 de marzo: Inicio de los entrenamientos de la selección peruana con jugadores del torneo local en La Videna.

- 19 de marzo: Los seleccionados viajarán a Europa y reunirán con los otros convocados del exterior.

- 21 de marzo: El técnico de la ‘blanquirroja’ entrenará con el equipo completo.

- 25 de marzo: El partido de Alemania vs Perú.

- 28 de marzo: El encuentro de Marruecos vs Perú.

¿Guerrero será convocado?

Una de las dudas que genera conocer la lista de convocados para los amistosos con Alemania y Marruecos es si estará el nombre de Paolo Guerrero. El ‘Depredador’ está teniendo continuidad en Racing Club, acaba de celebrar su primer gol y varios piden su regreso a la selección peruana, pero también hay quienes opinan que es muy pronto. El delantero peruano viene jugando dos partidos con la ‘academia’ sumando 33 minutos luego de superar por completo su fuerte lesión a la rodilla que lo alejó mucho tiempo de una cancha de fútbol. Con su anotación, cerró la goleada de su equipo por 3-1 ante San Martín Formosa por la Copa Argentina. Todo está en manos de Juan Reynoso.

La última vez que se le vio al excapitán con la camiseta de la ‘bicolor’ fue octubre del 2021, cuando Perú se enfrentó a Chile por las Eliminatorias Qatar 2022, y ganó por 2-0 con goles de Christian Cueva y Sergio Peña. Aquella vez, fue titular y jugó hasta los 62 minutos, luego fue cambiado por Jefferson Farfán.

“El desafío que hay es estar bien, jugar, dar lo mejor de mí y solo así la convocatoria a la selección se da. Creo que eso depende de cómo te va en tu equipo y puedes ser convocado”, declaró Guerrero en su presentación en el club argentino.

Otro jugador que genera expectativa es Christian Cueva, pues a pesar que está sin equipo, es uno de los seleccionados fijos. Incluso, fue considerado para los últimos amistosos ante Paraguay y Bolivia, donde no fue titular ante los guaraníes, pero ingresó a los 46′ por José Rivera. Y contra los ‘boliches’ estuvo desde el arranque. Hasta hace poco, ‘Aladino’ apareció entrenando como invitado en César Vallejo mientras trata de solucionar su tema con el Santos FC, equipo al que debe pagarle una indemnización de 4 millones de dólares. Ni bien salga de ese asunto, podrá ser fichado por algún club y todo hace indicar que sería Alianza Lima su próximo destino. Ojo, el libro de pases se cierra el 8 de marzo.