Pancho Rodríguez recordó su romance con Alejandra Baigorria en Combate: “Fue súper complicado”

Pancho Rodríguez se sinceró sobre los sentimientos que tuvo por Alejandra Baigorria en Combate. (YouTube)

Pancho Rodríguez estuvo como invitado en el canal de YouTube de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, donde recordó varias facetas de su vida desde que llegó al Perú, como la vez que mantuvo una relación sentimental con Alejandra Baigorria cuando ambos eran integrantes del fenecido programa ‘Combate’.

Pancho Rodríguez contó que llegó a Perú de visita y terminó ingresando a Combate El chileno no buscó la oportunidad de trabajar en nuestro país y se convirtió en uno de los más cotizados chicos reality. VER NOTA

El chico reality se sinceró sobre los sentimientos que tuvo por la empresaria textil en 2015. Como se recuerda, el chileno y la rubia empezaron su romance luego de que ella terminó su vínculo amoroso con Mario Hart. Ambos sorprendieron a más de uno con el anuncio de su historia de amor, pues pocos imaginaron que tenían sentimientos el uno por el otro.

“Este hombre que está acá (Pancho) es lo más maravilloso que me ha pasado. Sin él no podría estar aquí, seguir aquí. Y lloro de felicidad porque yo ahora no estoy pasando momentos fáciles, es mi brazo derecho, es la persona que me apoya, sufrí bastante, me costó superarlo (su ruptura con Mario Hart), pero el día de hoy soy feliz. Y quisiera que la gente que me quiere, comparta mi felicidad”, dijo Alejandra Baigorria en aquel entonces en plena transmisión en vivo.

Pancho Rodríguez reveló cómo conoció a Nathaly Terrones y por qué ocultaban tanto su romance Pancho Rodríguez tiene un nuevo amor en su vida. Se trata de Nathaly Terrones, Miss Perú Lima Este 2022 y candidata oficial al Miss Perú 2023. VER NOTA

Sin embargo, su relación sentimental duró poco tiempo, pues a fines del mismo años dejaron de ser pareja. No obstante, continuaron en el espacio televisivo de ATV y después en ‘Esto es Guerra’. Ahora, mantienen una sólida amistad y cada uno ha seguido con su vida amorosa.

¿Qué dijo Pancho Rodríguez sobre Alejandra Baigorria?

En medio de la conversación, fue Mario Irivarren quien quiso saber más detalles de lo que sucedió entre Pancho Rodríguez y Alejandra Baigorria. Según explicó el modelo, ellos comenzaron siendo muy buenos amigos y con el tiempo, empezaron a surgir los sentimientos.

Alejandra Baigorria sorprende a su padre con un gran regalo por su cumpleaños La empresaria textil compartió en sus redes sociales, el gran obsequio que le dio a su padre Sergio Baigorria por el día de su onomástico. VER NOTA

“Nosotros salimos, pero no fue como la gente pensaba, nosotros fuimos amigos por varios meses. Fuimos amigos y dentro de ese proceso de la amistad, como que ella ya había terminado con Mario (Hart). Para mí, era súper complicado porque yo era amigo de Mario y Alejandra me decía una cosa, Mario me decía otra”, dijo.

“Pasaron varias cosas y ahí en el proceso se confundieron las cosas, o tal vez no confundieron, pero yo empecé a sentir cosas, ella también y pasó lo que pasó. Hay cosas, hay detalles que nunca he contado y nunca los voy a contar porque ya no vale la pena”, agregó.

Pancho Rodríguez contó detalles de la relación que tuvo con Alejandra Baigorria. (Captura)

¿Cómo conoció a su actual pareja, Nathaly Terrones?

Mario Irivarren contó que el Pancho Rodríguez ya había puesto su mirada en Nathaly Terrones antes de conocerla en persona. “Un día, yo jalé a Pancho al canal y vi que tenía la foto de una chica en su fondo de pantalla. Y me dice ‘esta chica me parece hermosa, es mi futura enamorada’. Le pregunté quién era y si la conocía, y me dijo que ‘no, la tengo aquí porque sé que la vida se va a encargar (de unirnos)’. Me pareció creepy y hasta un poco acosador de tu parte”, comentó entre risas.

El actual capitán de los Combatientes indicó que vio a Nathaly Terrones por primera vez en Instagram, pues llegó a su perfil de casualidad. Al notar que se desempeñaba como bombera y que era saxofonista, le preguntó a un amigo en común si podía ayudarlo para que se vieran en persona.

“Le pregunté a mi amigo si la conocía, le dije que necesitaba conocerla porque era mi destino. Él me miró y me dijo ‘son tal para cual’ (...) Pasaron tres semanas y nunca nos vimos, ella no podía, que sé yo. Pero yo dije ‘si ella es mi destino, tengo que conocerla por mis propios medios’. Le mandé un mensaje, muy de ‘qué linda tu vibra, lo que proyectas’, fue cero gileador. ¡Y me lo respondió!”, contó.

“Cuando la vi, yo sentí que la conocía de una vida pasada. Yo creo mucho en esas cosas. Vi sus ojos y dije ‘la conozco de algún lado’. Desde allí, todo fluyó. Les juro que sentí una conexión que no había sentido nunca. Es tan bella”, agregó.