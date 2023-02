Melgar criticó dura sanción contra Pablo Lavallén y negó agresión contra árbitro

Pablo Lavallén vio la roja en Melgar vs Municipal por la fecha 4 del Torneo Apertura.

La Liga 1, a estas alturas, resalta más por las polémicas que por el fútbol. Melgar recibió una dura sanción contra su director técnico Pablo Lavallén, quien fue expulsado en el partido con Deportivo Municipal por una supuesta agresión contra un árbitro. Su director general, Ricardo Bettocchi, salió a desmentir lo señalado por el juez del cotejo y criticó la resolución de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

¿Qué pasó? En el cotejo por la fecha 4 del Torneo Apertura, el cual no fue televisado por la pugna de los derechos de TV, el entrenador de Melgar vio la roja y en el informe del juez Michael Espinoza se pudo conocer el motivo. El argentino le propinó tres golpes en la espalda al referí asistente, Abraham Loayza.

A raíz de lo comunicado por Espinoza, el ‘gaucho’ recibió una dura sanción y no podrá dirigir a su equipo por seis fechas del Torneo Apertura. Esta resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF no cayó bien en Arequipa y, como era de esperarse, apelaron al castigo. Asimismo, Ricardo Bettocchi, responsable del club ‘rojinegro’, se pronunció sobre lo sucedido.

“Pone un informe completamente desproporcionado y, lamentablemente, ya estamos acostumbrados. Es el tercer partido que tenemos al mismo árbitro, coincidentemente sin televisación. Es una situación que se está volviendo sistemática, tenemos a trabajadores suspendidos por doce fechas”, señaló el director general de Melgar en conversación con GOLPERU.

Bettocchi defendió a Lavallén y se mostró preocupado lo que está pasando con Melgar en la Liga 1. “Con las secuencias de fotos y los videos que se han mandado, se ve que no hay ninguna agresión de Pablo hacia el árbitro. Lo que estamos viendo son situaciones muy extrañas que pasa por el arbitraje, por el comportamiento de los delegados y la programación de los partidos”.

Pablo Lavallén discutiendo con el juez de línea a quien agredió según el informe de Michael Espinoza (Rodrigo Talavera/GLR).

El descargo de Lavallén

El entrenador de Melgar también se pronunció sobre lo sucedido en el estadio Monumental UNSA. “Sorprendido con el informe y con la sanción. Cuando se generó la situación de Pablo Magnín, que tenía que salir del campo porque tenía una pulsera, le dije al de línea que verifique su reingreso, porque estábamos como cinco minutos con uno menos en cancha. Cuando no me hizo caso fui con el cuarto para que pueda reingresar el jugador. Esa fue toda la charla”.

“Espinoza vino y me expulsa directamente. Le pedí explicaciones. Vuelvo con el línea, con Abraham Loayza, y le pregunto lo mismo. Ni lo insulté verbalmente, no entendía la expulsión. Me dijo que había formas de reclamar. Esa fue toda la explicación que me dio. Cuando leí en el informe que había tres golpes de puño en la espalda, me quedé sorprendido”, agregó.

Próximo partido de Melgar

El ‘león del sur’ se medirá con Sport Boys por la fecha 6 del Torneo Apertura. Este partido se llevará a cabo el domingo 26 de febrero a las 18:00 horas en el estadio Monumental UNSA, situado en la ciudad de Arequipa. Su rival viene de perder por la mínima diferencia ante Carlos A. Mannucci.

La polémica sigue a Melgar. ¿Por qué? Y es que después de la suspensión del partido entre Sporting Cristal y Deportivo Binacional, el cotejo de los ‘characatos’ podría correr con el mismo destino. Esto debido a que es uno de los clubes que mantiene vínculo con GOLPERU y probablemente no permita el ingreso de las cámaras de 1190 Sports, empresa designada por FPF.