Universitario: ¿Por qué Alex Valera no podrá jugar en el debut ‘crema’ por la Copa Sudamericana?

Alex Valera regresó a Universitario de Deportes esta temporada luego de su paso por Arabia Saudita.

Cada vez falta menos para el debut de Universitario de Deportes en la Copa Sudamericana. Los ‘cremas’ recibirán a Cienciano en el estadio Monumental este 9 de marzo a las 21:00 horas de Perú. Pero no todas son buenas noticias. Los ‘merengues’ no podrán contar con Alex Valera para el encuentro contra el ‘papá' debido a que tiene una suspensión que acatar. ¿Qué pasó? Resulta que el delantero de la ‘U’ fue expulsado en el partido frente Barcelona de Ecuador en la Libertadores del 2022. Aquel día perdió el control y se peleó con el ecuatoriano Darío Aimar. Dejó con 10 jugadores a su equipo en la derrota 1-0 y eso provocó la eliminación de la fase previa del torneo internacional.

Esa tarjeta roja se hará efectiva para el choque único contra los cusqueños. El delantero vivirá las incidencias desde la tribuna y esperará que logren pasar a la siguiente instancia para poder participar de dicho campeonato. Ahora el DT tendrá que buscar a su mejor reemplazo: Emanuel Herrera y Alexander Succar son las opciones que manejará.

Lamentablemente, el exjugador del Al Fateh no vive un buen momento en lo personal, pues la efectividad no le está acompañando en los últimos partidos: se perdió varios goles en la derrota ante Unión Comercio en Tarapoto y no pudo evitar el triunfo de Alianza Lima en el clásico. Y ahora tampoco podrá estar ante el cuadro ‘imperial’. Igual, está obligado a ganar frente Carlos A. Mannucci este domingo 26 de febrero a las 19:00 horas en el estadio Mansiche por la fecha 6 del Torneo Apertura.

“En lo personal, debo trabajar, olvidarme de todo y entrar en confianza por el bien del grupo. Queda solamente trabajar y los goles llegarán en su momento. Debemos seguir remando y buscar el triunfo en los siguientes partidos. Esto es fútbol, se gana o se pierde y solo queda levantar la cabeza que el próximo fin de semana hay una nueva final”, declaró el atacante.

Alex Valera recibió la tarjeta roja por iniciar una pelea.

Universitario vs Cienciano: día, hora y canal

Universitario de Deportes se enfrentará a Cienciano este jueves 9 de marzo en el estadio Monumental de Ate a las 21:00 horas (Perú) y el encuentro será transmitido por DIRECTV. Los ‘cremas’ serán locales debido a un sorteo previo. Y ojo: ya no serán duelos de ida y vuelta, de acuerdo a las nuevas bases del torneo internacional para la edición 2023.

Premios millonarios

La Conmebol dio a conocer los premios que tendrán los equipos que participen de la Copa Sudamericana 2023, donde están Universitario de Deportes, Cienciano, César Vallejo y Deportivo Binacional. Los dos clubes que clasifiquen a la fase de grupos recibirán 900 mil dólares, así se publicó en las redes sociales a inicios de año. Adicionalmente, se les entregarán 100 mil dólares por partido ganado a cada una de las escuadras. Hay un incremento de un 30% respecto a la edición del 2022. Una motivación adicional que todos quieren aprovechar para hacer un buen papel a nivel internacional.

“Sudamérica ya demostró a nivel de selecciones que tenemos el mejor fútbol del mundo. Ahora nos concentraremos en impulsar las competiciones de clubes”, dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Primera fase - local : USD 225.000

Primera fase – visitante : USD 250.000

Fase de grupos: USD 900.000

Mérito Deportivo (por partido ganado): USD 100.000

Previa OF : USD 500.000

Octavos de final : USD 550.000

Cuartos de final : USD 600.000

Semifinal : USD 800.000

Subcampeón : USD 2.000.000

Campeón: USD 5.000.000