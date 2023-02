Hernando Guerra García espera que haya consenso para un adelanto de elecciones en el 2024

Hernando Guerra García es presidente de la Comisión de Constitución.

Se han presentado más de diez proyectos de adelanto de elecciones durante los últimos dos meses y el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo para conseguir los votos necesarios para su aprobación. Si bien existe un reclamo desde la población para que estos se celebren en los próximos meses, el fujimorista Hernando Guerra García espera que se logre el consenso necesaria para regresar a las urnas durante el 2024.

Hernando Guerra García considera “poco viable” que las elecciones generales se hagan este 2023 El presidente de la Comisión de Constitución reiteró también que hay algunos grupos políticos que no desean irse a pesar del clamor de la población. Mencionó que no es el culpable de la falta de consenso y descartó renunciar a su actual cargo. VER NOTA

Guerra García es presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, grupo de trabajo que atiende los proyectos que buscan la pronta elección de nuevas autoridades. Ahí se verán las opciones que vienen preparando los distintos grupos parlamentarios, por ello señaló que “esperamos que ahí podamos sacar un adelanto de elecciones para el 2024, que sí sería factible como dicen los organismos electorales”.

La Comisión esperará al inicio de la nueva legislatura para retomar la discusión sobre el tema. Sin embargo, solo dos partidos con representación en el Parlamento han mostrado estar a favor de nuevos comicios. “Alianza para el Progreso, Fuerza Popular han sido clarísimos en el adelanto de elecciones. Los grupos como Renovación (Popular), Avanza País, Acción Popular y un sector de la izquierda no quieren adelanto de elecciones”, señaló.

Hernando Guerra García es miembro de Fuerza Popular, bancada a favor del adelanto de elecciones

Cabe señalar que estos últimos insisten en que la elección debe estar acompañada de un referéndum que consulte a la ciudadanía si está de acuerdo o no con una Asamblea Constituyente. La negativa de otras bancadas ha sido el punto de quiebre para que ninguna propuesta pueda conseguir los votos necesarios. La izquierda ha resaltado que no claudicará en su intento de hacer la consulta popular.

Proyecto de ley busca permitir la renuncia al cargo de congresista pero impide postulación a próximas elecciones El congresista Luis Aragón presentó la iniciativa legislativa a la Comisión de Constitución y Reglamento con el respaldo de la bancada de Acción Popular VER NOTA

José Williams, presidente del Congreso, recalcó que la representación nacional tuvo oportunidad de aprobar el adelanto de elecciones al 2024, pero no mantuvo el respaldo necesario. Se trata del primer proyecto presentado por el Ejecutivo que si bien obtuvo más de 90 votos en una primera votación, no volvió a ser atendida. “Ahora estamos en la responsabilidad de retomarlo”, indicó la cabeza de la Mesa Directiva.

Posible camino

Ante la negativa del Congreso de acordar una salida de la crisis a través del adelanto de elecciones, desde algunos partidos se ha propuesto que la presidenta Dina Boluarte presente su carta de renuncia. De esta manera, quien asuma el poder deberá convocar a elecciones generales en el más breve plazo. Desde el Ejecutivo, se ha insistido en que esta propuesta no es vista con buenos ojos por la jefa de Estado.

Dina Boluarte aseguró que no renunciará a la presidencia

Tras la reunión que mantuvo Boluarte con los representantes del Partido Morado, el presidente de la agrupación, Luis Durán Rojo, reveló que la presidenta no considera que su gobierno sea de transición por lo que no presentará su carta de dimisión. Ella esperará la decisión que adopte el Congreso para definir el futuro de su gobierno. Lo comunicado fue confirmado por el ministro de Desarrollo e Inclusión Social.

Diez partidos políticos dejarán de percibir dinero del Estado ante un adelanto de elecciones Dichas organizaciones cuentan con bancadas en el Congreso. Perú Libre y Fuerza Popular, respectivamente, son los grupos que reciben el mayor financiamiento. VER NOTA

“Es cierto que nosotros hemos dejado estos proyectos de ley ante el Congreso. Pero el Congreso proviene de los partidos políticos. Por eso, ella está reuniéndose con los partidos, porque, si lo que ya hemos hecho aparentemente no se está tomando, pues son los partidos los que tienen que influir en la representación nacional que han presentado a la población que demanda algunas decisiones”, declaró Julio Demartini.

Mientras el Parlamento no tome una decisión al respecto, el Ejecutivo seguirá cumpliendo cons sus funciones ya que “esa es la responsabilidad que nos confiere”. Este agregó que se seguirán implementando decisiones de corto, mediano y largo plazo hasta conocer la decisión del Congreso. “Podemos tener la intención, pero, legalmente, no somos un Gobierno de transición, porque todavía no hay una decisión en el Congreso”, agregó el exparlamentario en conversación con Canal N.