Concesionaria del Congreso estuvo inhabilitada durante tres años por presentar documentos falsos

Congresistas peruanos tienen a su disponibilidad un buffet.

La alimentación de los congresistas se ha convertido en materia de discusión. Más allá del considerable aumento en los precios de sus desayunos, almuerzos y cenas, llama la atención que la empresa contratada para proporcionar sus comidas sea una multada en el pasado. Diez año atrás se descubrió Polo & Sons’s International Poli Service brindó documentos falsos sobre manipulación de alimentos.

Congresistas Amuruz y Tello en contra de iniciar investigaciones sobre buffet en el Legislativo Ambos congresistas también coincidieron en señalar que se está “exagerando” la situación y que “hay problemas más importantes” que deberían discutirse en su lugar. VER NOTA

El hecho ocurrió durante un proceso de selección convocado por la Oficina Regional Sur Oriente Cusco del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). A finales del 2013, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado decidió que dicha empresa fuera inhabilitada por tres años. El hecho no parece haber llamado la atención de aquellos quienes, desde el Congreso, debían escogieron a la empresa.

El Inpe acusó a la empresa de “haber presentado como parte de su propuesta técnica el certificado de fecha de 17 de julio de 2013, aparentemente emitido a favor de la señora Carmen Churata de Olivera por la licenciada Pilar Minaya de Alvarado, con relación a su participación en el curso taller de buenas prácticas de manipulación de alimentos, supuesto documento falso o con información inexacta”.

El buffet consta de frutas de la estación, sándwich coctel, tres tipos de entradas y seis platos de fondo.

Por su parte, la empresa señaló que no presentó el documento debido a que este “no fue requerido”. El hecho provocó que se presentara una denuncia contra Churata por difamación “por tratar de perjudicar el nombre de nuestra empresa”. La acusada señaló que no conocía a la licenciada Pilar Minaya de Alvarado y que no tenía conocimiento del contenido del documento.

Defienden decisión

Si bien la noticia de los altos costos de la alimentación de congresistas tomó por sorpresa a la población, algunos llamados padres de la patria han defendido la medida. “El que quiere comer que coma rico. Todos los peruanos tenemos derecho de comer rico”, señaló la congresista Patricia Chirinos de Avanza país. Ella se defendió señalando que en varias oportunidades no almuerza en las instalaciones del Parlamento.

“Tenemos derecho a comer rico”: Estas son las increíbles respuestas de los congresistas por el buffet de 80 soles Tras el escándalo por el costoso ‘menú’, que se paga con plata del Estado peruano, varios parlamentarios se han pronunciado para defenderse. VER NOTA

Jorge Montoya de Renovación Popular cuestionó las preguntas de la prensa. “Lo que uno busca cuando hace un contrato es conseguir lo mejor de lo mejor. Querrán que comamos alfalfa seguramente”, respondió a los medios de comunicación. El hecho provocó el rechazo de representantes de las ollas comunes que calificaron como “una cachetada a la pobreza” la decisión del Parlamento.

Jorge Montoya defendió decisión del Congreso de brindar buffet a los parlamentarios.

“Lo que he observado es una mala intención en hacer el reportaje. Primero, se burlan de que se pida carne y pollo de primera calidad, ¿qué cosa quieren que se pida? ¿Comida de tercera? A la persona y al canal que ha hecho el reportaje les pregunto: ¿qué comen ustedes? Comida de tercera, seguramente. Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado”, acotó.

Solicitan que Pedro Castillo acuda al Congreso o que legisladores lo visiten en el penal para recoger sus declaraciones Eduardo Pachas denunció una vulneración al derecho a la defensa de su patrocinado, sin embargo, la titular de la SAC reiteró que este fue citado con antelación y que el Parlamento no gestiona dicha solicitud. VER NOTA

Se sabe que cada congresista tiene a su disposición un buffet con ensaladas (2 opciones), entradas (3 opciones), platos de fondo (6 opciones), guarniciones (arroz blanco, arroz peruanito, arroz a la jardinera, camote glaseado), postre (4 opciones), refresco de fruta natural (2 vasos). La cena está compuesta por ensaladas (2 opciones), entradas (3 opciones), platos de fondo (6 opciones), guarniciones (arroz blanco, arroz peruanito, arroz a la jardinera, camote glaseado), postre (4 opciones), refresco de fruta natural (2 vasos).

El informe de Cuarto Poder reveló que dichos platos tienen un costo de 25 mil soles diarios mientras que en el pasado el almuerzo constaba de platos a la carta, de S/10.59; jugo natural y agua mineral, de S/1.20; café o infusión, de 0,59 soles, por lo que se gastaba aproximadamente S/15 por cada congresista.