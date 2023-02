Alejandro Toledo: cómo es el proceso de extradición del expresidente acusado de lavado de activos

Alejandro Toledo enfrenta dos acusaciones fiscales veinte años y seis meses de prisión; y otra de 16 años y ocho meses de cárcel por los casos Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3; y 'Ecoteva'.

El último martes 21, el Ministerio Público informó que el expresidente Alejandro Toledo será extraditado desde Estados Unidos (EE.UU.), en el marco de la investigación que se le sigue en el Perú, tras la confirmación que recibieron del Departamento de Estado de dicho país.

Alejandro Toledo será extraditado: ¿en cuánto tiempo sería traído al Perú? El fiscal superior Alfredo Rebaza, jefe de la Oficina de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, anunció que las autoridades peruanas y estadounidenses coordinarán la ruta, medio aéreo, fecha y hora para el traslado del exmandatario peruano investigado por corrupción. VER NOTA

El ex Jefe de Estado es investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos durante su pasado gobierno (2001 - 2006). Según la tesis fiscal, este recibió sobornos de la constructora Odebrecht (Novonor) -por $35 millones- a cambio de otorgarle las obras de la Carretera Interoceánica.

“La Fiscalía de la Nación, como autoridad central en materia de extradiciones, informa que se ha tomado conocimiento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) de América concedió la extradición de Toledo Manrique”, indicó la entidad.

Reacciones a la extradición de Alejandro Toledo desde EE. UU. “La justicia tarda, pero llega” EE. UU. dio luz verde a la extradición en septiembre pasado, aunque la decisión final quedó en manos del secretario de Estado, Antony Blinken. Toledo es acusado de recibir millonarios sobornos de la empresa brasileña Odebrecht VER NOTA

El proceso de extradición se encontraba suspendido desde hace algunos meses, sin embargo, a fines de octubre del año pasado una corte de San Francisco reactivó la medida.

Toledo Manrique cuenta con detención domiciliaria y es vigilado mediante un grillete electrónico.

Procedimiento

A través de un comunicado, la Fiscalía también precisó que su Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones ya realiza las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de la extradición.

Los delitos que Alejandro Toledo habría cometido durante su gobierno y por los que deberá responder ante la justicia El exmandatario llegará al Perú en las próximas semanas, luego que el Departamento de Estado de los Estados Unidos concediera su extradición por los delitos de colusión y lavados de activos. VER NOTA

Según lo establecido, Toledo Manrique debería entregarse a las autoridades estadounidenses en las próximas 24 o 48 horas para iniciar el proceso . Actualmente, este cuenta con detención domiciliaria y es vigilado mediante un grillete electrónico.

El fiscal superior Alfredo Rebaza, jefe de dicha Oficina en el Ministerio Público, señaló que la institución peruana se encuentra a la espera de que las autoridades de EE.UU. “confirmen que esta persona ya está lista para ser trasladada”.

“Luego el Perú confirmará cuál será la comitiva -seguramente de Interpol y otros funcionarios- que van a ejecutar justamente esta decisión. Es decir, irán hasta allá, ejecutarán la entrega y harán el traslado a territorio peruano”, detalló en diálogo con RPP.

Sobre la posible entrega de Toledo a la justicia extranjera, de forma voluntaria, Rebaza indicó que “se le dará la oportunidad de dicha acción al notificarle la decisión de EE.UU. de ser extraditado”.

“Obviamente entendemos que, si él no se entrega, el Estado tendrá que ejecutar su decisión de una detención”, aseveró.

La extradición se concretaría luego de más de cinco años después que la Fiscalía lo requiriera ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, el 29 de diciembre de 2017.

Se espera que el exmandatario, a su llegada al país, cumpla con 18 meses de prisión preventiva tras las acusaciones de soborno en su contra por las licitaciones de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Además, este sería recluido en el penal Barbadillo junto a otros expresidentes como Alberto Fujimori y Pedro Castillo.

El fiscal superior Alfredo Rebaza también precisó que la Fiscalía espera que el trámite para el traslado culmine en algunas semanas.