Universitario y la mala racha que debe romper ante Carlos Mannucci de visita por Liga 1

Universitario Deportes llegará a Trujillo luego de perder el clásico peruano.

El presente de Universitario de Deportes no es el mejor luego de perder dos partidos consecutivos: Unión Comercio y Alianza Lima. Siendo el clásico la derrota que más dolió en tienda ‘crema’, pues redondeó su mal arranque en la Liga 1. Ahora tienen que levantar cabeza frente Carlos A. Mannucci este domingo 26 de febrero en el estadio Mansiche a las 19:00 horas de Perú. Será una nueva chance para volver al triunfo.

Sin embargo, no la tendrá fácil porque deben romper una mala racha que les pesa frente a los ‘carlistas’. Resulta que los de Ate no saben lo que es festejar una victoria contra los trujillanos de visita en los últimos cuatro años. Desde que ascendió Mannucci en 2019, la ‘U’ no ha podido ganarle en su casa: se enfrentaron tres veces, donde dos fueron empates y un triunfo del ‘tricolor’.

Últimos partidos de Manucci vs Universitario

- 25/08/2019 Carlos A. Mannucci 1-0 Univesitario de Deportes | Estadio Mansiche (Trujillo)

- 22/09/2020 Carlos A. Mannucci 2-2 Universitario de Deportes | Estadio Alberto Gallardo* (Lima)

- 15/05/2022 Carlos A. Mannucci 0-0 Universitario de Deportes | Estadio Mansiche (Trujillo)

*Los ‘carlistas’ fueron locales en Lima debido a que esa temporada se jugó todo el campeonato en la capital debido a la pandemia COVID 19.

Salen a la venta

Carlos A. Mannucci dio a conocer los precios de la entradas para el partido contra Universitario de Deportes en el estadio Mansiche, que será con ambas hinchadas, pues los trujillanos le destinaron la tribuna norte a la ‘U’. Se podrán adquirir los tickets por el web de Joinnus y también en las boleterías del mismo recinto trujillano. Los precios van desde 20 hasta 100 soles. Los ‘carlistas’ llegan motivados luego de ganarle a Sport Boys la fecha pasada por 1-0 con gol de Raziel García.

“Tuvimos una desventaja al no hacer mucho fútbol, pero siento que poco a poco estamos engranando cosas que nos está manifestando el comando técnico y siento que las cosas poco a poco van a comenzar a salir. Todos los partidos son importantes, pero esperemos sea una fiesta bonita para el pueblo trujillano”, aseguró Manuel Heredia.

- Popular sur: S/ 20*

- Popular norte (visita): S/50

- Oriente: S/50

- Occidente: S/70

- Butacas: S/100

*Niños entran gratis a esa tribuna.

Carlos A. Mannucci publicó los precios de las entradas del partido ante Universitario de Deportes.

Mea culpa del goleador

Cuando Alex Valera dejó el Al Fateh de Arabia Saudita por incumplimiento de pago, los hinchas de Universitario de Deportes se ilusionaron con su regreso, después de varias idas y vueltas, el goleador volvió por la puerta grande después de seis meses. Tuvo un debut soñado con la camiseta ‘crema’ ante Academia Cantolao, fue uno de los protagonistas que hizo posible la goleada de 4-0 por la primera fecha de la Liga 1.

Luego las cosas empezaron a complicarse. El delantero no pudo mantener la contundencia, pues se perdió varios goles en la derrota ante Unión Comercio y en el clásico no pudo estar fino frente al arco de Franco Saravia. Valera reconoció los errores, lamentó la situación que está viviendo la ‘U’ y aseguró que le dará vuelta con trabajo.

“Fue un partido que debimos ganarlo, lastimosamente no salió el resultado que esperábamos. Siento que perdimos por errores nuestros, en lo personal, debo trabajar, olvidarme de todo y entrar en confianza por el bien del grupo”, declaró el ‘9′.

El atacante confía que el triunfo los acompañará ante Carlos A. Mannucci. “Queda solamente trabajar y los goles llegarán en su momento. Debemos seguir remando y buscar el triunfo en los siguientes partidos. Esto es fútbol, se gana o se pierde y solo queda levantar la cabeza que el próximo fin de semana hay una nueva final”.