Piero Quispe recibe respaldo de su formador por su suplencia en Universitario: “No creo que haya bajado tanto de nivel”

Tito Chumpitaz considera que Piero Quispe debe volver a ser titular en la 'U'. (Difusión/ Universitario)

Por tercer partido consecutivo de los que lleva Universitario en el Torneo Apertura, Piero Quispe volvió a ser suplente en el equipo crema por decisión técnica del argentino Carlos Compagnucci. El volante pasó de ser titular indiscutible dentro del equipo ‘crema’ a ser suplente de Horacio Calcaterra y Martín Pérez Guedes.

Ante dicha situación, Tito Chumpitaz, uno de sus descubridores cuando era apenas un adolescente, lo respaldó tras haber sido desplazado del equipo inicial de la ‘U’ ante Cantolao, Unión Comercio y Alianza Lima. El hijo del ‘capitán de América’, Héctor Chumpitaz, considera que ‘Pierito’ marca la diferencia cada vez que ingresa, pero reconoció su falta de gol, aspecto vital del juego.

“Piero Quispe terminó siendo el mejor jugador de la ‘U’ en el 2022. No creo que haya bajado tanto de nivel futbolístico para que lo sienten. Para mí hoy es titular. Lo demuestra cuando ha ingresado. Por ahí tiene falta de gol, pero el jugador que inventa siempre está cerca al gol, ya que propone fútbol. No sabemos en la interna lo que ha pasado con Piero, todos tenemos un bajón, pero también buscamos levantarnos. Quispe marca la diferencia cuando entra”, indicó en entrevista con Depor.

El volante que ya debutó en la selección peruana absoluta llegó a la Academia Héctor Chumpitaz con diez años y se mantuvo allí hasta los 16 años, cuando Universitario se interesó en él y adquirió su carta pase. El formador de menores se refirió a la situación de Quispe en la ‘blanquirroja’ para los amistosos ante Alemania y Marruecos si continúa en los banquillos.

“Juan Reynoso lo tiene en la mira, en el radar. Para él, Piero Quispe es el suplente habitual de Christian Cueva, es el jugador que por características van preparando. Hay que ayudar a la selección, que se nutre de los clubes. La Federación Peruana de Fútbol también debe hacer un pedido especial, ya que estamos en etapa de Eliminatorias”.

Chumpitaz analizó brevemente la victoria de Alianza sobre Universitario, destacando que los ‘merengues’ tuvieron mayores opciones de gol, pero que la jerarquía ‘blanquiazul’ se hizo sentir sobre el terreno de juego.

“Alianza fue efectivo. La ‘U’ pudo anotar dos goles, pero Valera no pasa por su mejor momento, Rivera va a todas las jugadas pero le falta el gol. No hay definición. Los jugadores deben andar finos. Alianza aguantó el partido y demostró jerarquía en momentos justos. A la ‘U’ le faltó atrevimiento, no tuvo inventiva”.

Piero Quispe junto a Héctor Chumpitaz, director de la academia donde se formó como futbolista.

La dura falta de Carlos Zambrano sobre Piero Quispe

En los minutos de descuento del partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, Carlos Zambrano le cometió una dura falta a Piero Quispe, que culminó con la expulsión del primero. Para Tito Chumpitaz, la falta del ‘León’ fue parte del juego, considerando que no fue con intención de lesionar a su compañero de profesión.

“Para un jugador ranqueado como Carlos Zambrano, lógicamente tiene las armas para decirle que estaba ahí, pero no fue con mala intención. Felizmente no llegó a mayores. Zambrano si quiere golpear a alguien, lo hace. No creo que sea de los jugadores que busca lesionar a un talento peruano, sabe que es un jugador de selección. Fue acción producto del juego”.

Expulsión de Carlos Zambrano por dura falta contra Piero Quispe. (GOLPERU)

Respalda a Carlos Compagnucci

El también entrenador de fútbol mostró su respaldo sobre el ya cuestionado Carlos Compagnucci, asegurando que el estratega de los ‘cremas’ tiene lo necesario para revertir las dos derrotas consecutivas que ha sufrido la ‘U’ en el Torneo Apertura.

“Los que hacen un equipo son los dirigentes, pero también son los jugadores con su juego. Hay muchos factores para el cambio de un entrenador. Compagnucci tiene la suficiente autoridad para arreglar esta situación. Creo que todavía no encuentra el equipo”, afirmó.