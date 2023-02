Pedro Aquino ponderó a Paolo Guerrero como capitán de Perú y mostró su ilusión por amistosos con Alemania y Marruecos

El volante peruano se refirió a los próximos duelos de la 'bicolor' y una posible convocatoria. (Video: Diario Depor)

Pedro Aquino es uno de los representantes nacionales que militan en la Liga MX. Y es que desde que partió a México en el 2017, no ha parado de crecer hasta llegar a un club grande como el América. Sin embargo, su presente no es el mejor, ya que es un suplente habitual, aunque en cada encuentro tiene minutos. De todos modos, su presencia en la selección peruana no ha disminuido, ya que fue considerado para el anterior duelo contra Paraguay. Aunque en esta ocasión y con los amistosos a la vista ante Alemania y Marruecos, el volante nacional ha mostrado su ilusión por jugarlos.

“Claro que sí (motivan). La verdad es que yo ando pensando en mi equipo, en la actualidad. Falta para ir a la selección, pero siempre que tocan ese tema en el equipo (en México), cuento que jugamos con Alemania y Marruecos y dicen: ‘Wow, qué tal partido’. Entonces, hay que seguir trabajando. Hoy en día que no estoy titular en el equipo y trato de trabajar al máximo para lo que se venga”, fueron sus primeras palabras en entrevista para el diario Depor.

De la misma manera, el futbolista de 27 años expresó su alegría de codearse ante dos selecciones que estuvieron en el último Mundial de Qatar 2022, en donde los africanos hicieron mejor las cosas, pues llegaron hasta las semifinales (cayeron 2-0 con la subcampeona Francia).

“Ando ilusionado después de que salieron esos amistosos. Tengo ganas de vestir la camiseta de la selección y muchas ganas de poder sacar un buen resultado. Esos encuentros van a ser muy vistos y esperemos hacer un buen partido”, dijo.

Pedro Aquino le anotó a Países Bajos con Perú en amistoso del 2018. (Getty Images)

Falta de continuidad y posible suplencia en Perú

Como se mencionó líneas arriba, la actualidad de Pedro Aquino no es la ideal. Ha jugado en siete de los ocho partidos con el América en el Torneo Clausura, pero solo en dos de ellos fue titular. Aproximadamente, ha disputado 30 minutos por encuentro bajo el mando del técnico Fernando Ortiz, que prefiere utilizar como volante marca al paraguayo Richard Sánchez.

Esta falta de continuidad podría hacerle perder el puesto en la selección peruana, teniendo en cuenta que, por el momento, ha sido considerado por el entrenador Juan Reynoso en todas las convocatorias. Renato Tapia y Wilder Cartagena vienen siendo sus principales ‘rivales’ en dicha posición, por lo que dependerá del ‘Cabezón’ si lo sostiene u opta por otra alternativa.

“Juan es una persona que el que está jugando va a jugar. No sé qué va a pasar en marzo, pero si ve al jugador físicamente bien, va a jugar. No es lo mismo que pasaba con el profesor Ricardo. Pasa también que cuando llegas a la selección, te llenas de ilusión, de vestir la camiseta del equipo y representar a gente tan linda que está allá y espera un resultado”, comentó.

Paolo Guerrero, capitán de Perú

Por otro lado, Pedro Aquino aseguró que sigue considerando a Paolo Guerrero como capitán de la selección peruana, a pesar de su ausencia en los últimos años. Evidentemente, mencionó a Pedro Gallese, quien ostenta la cinta en la actualidad. “Yo sigo pensando que él sigue siendo el capitán de la selección. Hasta que no se retire, siempre va a ser el capitán. Pedro (Gallese) ya sabe que él es capitán de la selección actual, pero si llega Paolo, él va a ser el capitán. Esperemos que pueda llegar en buena forma, que le vaya bien en su club para que tenga la oportunidad de estar otra vez en la selección”, puntualizó.

Y es que lo que le ha dado el actual delantero de Racing Club a la ‘blanquirroja’ ha sido para enmarcar. Es el máximo goleador en la historia de la selección peruana con sus 39 dianas, las cuales seis sirvieron para clasificar al Mundial de Rusia 2018. Queda pendiente que empiece a anotar en la ‘Academia’ para tentar un regreso.