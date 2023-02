Papá de Claudio Pizarro habló de la relación de su hijo con Paolo Guerrero y lanzó contundente mensaje

El progenitor del exfutbolista contó detalles del vínculo que tiene su hijo con el 'Depredador', además de su ausencia en Rusia 2018. (Audio: Todas las Voces del Fútbol TV)

Claudio Pizarro fue, probablemente, el jugador peruano más exitoso que ha tenido el país a lo largo de su historia. Y es que desde que partió muy joven a Europa en 1999, no paró de crecer a nivel profesional y consiguió todos los títulos posibles en un grande como el Bayern Múnich. Sin embargo, un punto pendiente en su carrera fue su ausencia en el Mundial de Rusia 2018 y la polémica con Paolo Guerrero. En ese sentido, el padre del exfutbolista, Claudio Pizarro Dávila, habló de la relación entre ambos y lanzó una contundente frase.

“El único que me preocupa es Christian Cueva”, expresó Juan Carlos Oblitas de cara a la próxima Eliminatorias El ‘Ciego’ habló sobre el nivel de los jugadores de la selección peruana pensando en las clasificatorias al Mundial 2026. VER NOTA

“No han conversado sobre el tema. Esto se generó por una apreciación de la señora Peta, que pensó que Claudio o yo estábamos moviendo algo para que su hijo no juegue. Eso no es así, porque ya se vio que Claudio ha apoyado a Paolo. Si Claudio no hubiera estado en Europa, Paolo no hubiera ido nunca allá, o por lo menos al Bayern. Claudio lo considera y yo también”, fueron sus primeras palabras en entrevista para Todas Las Voces del Fútbol.

En eso, para intentar calmar el tema, aseguró que le desea lo mejor al ‘Depredador’ en su nueva etapa en Racing Club. “Ojalá que en Argentina triunfe, porque peruano que triunfa en cualquier parte del mundo, siempre va a ser bien visto y va a ayudar a los otros. Lo principal es el país, y mientras salga adelante, el resto queda al margen”, declaró.

Jefferson Farfán reconoció su admiración por Paolo Guerrero y lo puso por detrás de estrella brasileña La ‘Foquita’ se dio un tiempo para responder las preguntas de sus fanáticos en Instagram y citó a su compadre. VER NOTA

La relación entre Claudio Pizarro y Paolo Guerrero estaba intacta hasta que, en la previa a la Copa del Mundo de Rusia 2018, cuando Ricardo Gareca tenía que dar la lista de convocados. En ese momento, el delantero de 39 años arrastraba una sanción por antidopaje y estaba en duda su presencia al evento deportivo, por lo que se filtró el nombre del exChelsea para reemplazarlo.

“Todos están detrás, su papá, Claudio Pizarro, todos. Toda la vida mi hijo le ha ofrecido su amistad, pero el papá de Pizarro siempre ha dicho que es mejor que mi hijo. El peruano es envidioso del mismo peruano”, había comentado la madre de Paolo en entrevista para RPP en mayo del 2018, palabras que habrían provocado una ruptura en el vínculo entre ambos.

Periodista argentino elogió a Paolo Guerrero: “Demostró que si tiene chances de gol, será difícil que erre” Flavio Azzaro reconoció la jerarquía del delantero peruano durante los pocos minutos que disputó en el empate de la ‘academia’ con Tigre, donde le anularon un gol. VER NOTA

Y es que aparte de haber compartido en la selección peruana, los dos coincidieron en el Bayern Múnich de Alemania. Primero llegó Claudio el 2001, mientras que Paolo lo hizo un año después. Como no había pasado anteriormente, los delanteros nacionales coincidieron muchas veces como dupla en partidos de la Bundesliga, Champions League, entre otros torneos.

Paolo Guerrero y Claudio Pizarro jugaron juntos en el primer equipo del Bayern Múnich en dos temporadas. (Bongarts)

Ausencia en Rusia 2018

Claudio Pizarro Dávila también habló de lo que hubiera sido si su hijo era llamado a Rusia 2018. “No sé el detalle, pero estoy seguro de que Claudio hubiera sido muy importante en el equipo, no porque sea mi hijo, sino como un aficionado al fútbol, con muchos años de experiencia. No se ha evaluado lo que él ha podido dar en la selección en esa etapa”, señaló.

De la misma manera, dejó en claro una manera de cómo el actual embajador del Bayern Múnich hubiera sido útil para la ‘bicolor’. “Claudio estaba más o menos en forma, pero su ingreso hubiera sido importante porque podía jalar dos o tres marcas para hacer una estrategia de juego y hubiera permitido la clasificación”, sostuvo.

En el partido ante Dinamarca, que fue el debut de la ‘blanquirroja’ en Rusia 2018, generó varias ocasiones de gol, aunque no pudo convertir. Christian Cueva erró un penal y, en muchos pasajes, el combinado patrio invitaba a pensar que podía ganarlo, considerando que los europeos se cerraron y no había muchos espacios. Ahí varios hinchas y periodistas dejaron entrever que Claudio Pizarro habría sido un arma más que importante, considerando su jerarquía en momentos cruciales.