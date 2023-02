Milena Warthon promete regresar a Perú con la Gaviota de Viña del Mar: “Voy a dejar todo en el escenario”

Milena Warthon promete regresar con la Gaviota al Perú. ATV

La cantante fue entrevistada por ‘ATV Noticias: Edición Matinal’ después de brindar su primera presentación en el festival de Viña del Mar, este lunes 20 de febrero. Milena Warthon pidió que no dejen de apoyarla y prometió que dejaría todo en el escenario. Los conductores le hicieron prometer que traerá la Gaviota del evento internacional.

Milena Warthon está en carrera en la categoría folclórica con su canción ‘Warmisitay’, la cual fue escrita para su abuela Teresa y terminó siendo un mensaje de empoderamiento para muchas mujeres.

“Estoy muy feliz, muy agradecida con el público porque Perú votó y se notó. Estamos entre los finalistas, todo puede pasar, el miércoles nos toca nuestra segunda presentación y estoy segura de que el apoyo será mayor”, fueron las primeras palabras de la emocionada joven.

Asimismo, se refirió al traje que usó en esta primera gala, la cual tuvo solo un color. “De rojo por la pollerita roja y la bandera de nuestro Perú, los nervios estaban, creo que mañana (22 de febrero) va a ser más chévere porque creo que lo peor ya lo pasé. Mañana voy a estar totalmente segura, con ganas de comerme el escenario”, indicó.

Milena Warthon pide a sus seguidores que no dejen de votar.

Milena Warthon señaló que su experiencia en Chile ha sido muy satisfactoria, a diferencia de muchas leyendas urbanas que ha escuchado, sobre los chilenos contra los peruanos.

“Mi experiencia ha sido muy bonita, me habían hablado de estas leyendas (urbanas), pero nada que ver conmigo la verdad. Acá en Chile me están recibiendo de la mejor manera, en Santiago de Chile fueron como 300 personas a más a recibirme, en Viña también hemos hecho una junta (una reunión con sus fans), hay mucha comunidad peruana, se nota el cariño. El público apenas salí al escenario, me aplaudió mucho y fuerte, muy agradecida, me siento muy cómoda aquí”, confesó.

Los conductores de ‘ATV Noticias: Edición Matinal’ le resaltaron que también votarán por ella y le hicieron prometer que traerá la Gaviota al Perú. Con bastante expectativa, la joven aseguró que dejará la timidez de lado para llegar a la final.

“Mañana (22 de febrero) me juego la final, así que necesito su apoyo más que nunca. Voy a dejar todo en el escenario (en la segunda presentación), mañana prometo que voy a estar más desenfrenada, creo que estuve un poco tímida. Espero que el público se ponga aún más las pilas para poder llevarnos la final. Llegar a la final sería todo, igual me siento una completa ganadora. Estoy ganando mucho acá en Chile, mucha gente en Chile aprecia mi trabajo, eso se siente y es lo más importante”, precisó en el programa de ATV.