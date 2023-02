Diego Rebagliati y su admiración hacia Hernán Barcos: “No es normal lo que está haciendo con Pablo Sabbag”

El comentarista deportivo llenó de elogios al delantero argentino luego de que éste tomara de la mejor forma su suplencia e incluso, apoyara a Pablo Sabbag en su primer partido como titular.

Alianza Lima es uno de los equipos que más refuerzos ha sumado a su plantel para afrontar la temporada 2023. Uno de los nuevos jugadores que llegó a La Victoria es Pablo Sabbag, que ha comenzado el año de manera bastante positiva al tener dos anotaciones en su cuenta personal.

Luego de su impecable debut ante Sport Boys, el delantero colombiano volvió a ser considerado uno de los más destacados del superclásico peruano. Cabe resaltar que en dicho encuentro sorprendió al ir desde el arranque en lugar de Hernán Barcos, titular habitual del cuadro ‘íntimo’.

El atacante de 25 años recibió la confianza de Guillermo Salas para iniciar acciones en un choque importante. La apuesta del estratega nacional terminó dando buenos frutos, pues el ‘Jeque’ fue el encargado de anotar el primer tanto para elenco ‘blanquiazul’.

Tras ello, uno de los momentos que más llamó la atención de los aficionados fue el emotivo abrazo entre ambos artilleros, el cual quedó registrado por las cámaras. En ella, que se puede ver el preciso instante en el que el argentino abandona la banca de suplentes para celebrar junto a su compañero.

El colombiano definió con calidad para el primero de Alianza Lima en clásico peruano. (Video: GOLPERU).

En ese sentido, Diego Rebagliati no dudó en mostrar su admiración hacia Hernán Barcos, uno de los referentes de Alianza Lima. “No es normal lo que está haciendo Barcos con Pablo Sabbag. No es normal que un futbolista con el éxito que tiene él, sea capaz de dejar el ego de lado y sea tan generoso con un chico que viene a sacarle el puesto”.

Asimismo, aprovechó en resaltar el buen actuar del futbolista de 38 años. “Desde lo que declara Sabbag al final del partido, en donde lo menciona a Barcos como persona, desde cómo va a celebrar los goles del jugador que lo está reemplazando, todo esto que está haciendo Barcos es muy inteligente”.

Con respecto a las actitudes que viene teniendo el ‘Pirata’ desde su llegada al club, Rebagliati dijo lo siguiente: “Es un jugador que lee muy bien las situaciones, creo que ha encontrado un lugar en Alianza donde está muy cómodo y donde quiere trascender más allá del simple hecho de ser futbolista, entonces no quería dejar de mencionar esto, porque siento que es algo que está pasando desapercibido”.

Finalmente, el comunicador siguió llenando de elogios a quien fue elegido el mejor jugador de la temporada pasada. “En un fútbol en el que cada vez estamos más acostumbrados al vedetismo o al egoísmo, que alguien sea capaz de entender que llegó un jugador que está mejor que tú y lo tome de una manera tan natural y tan positiva para el grupo, es admirable y un ejemplo a seguir”.

Alianza Lima tendrá entrenamientos nocturnos

Previo a su choque ante la Universidad César Vallejo por la fecha 6 del Torneo Apertura, se pudo conocer que Alianza Lima tiene planificado entrar de noche con el objetivo de probar el nuevo sistema de iluminación del estadio Alejandro Villanueva.

Según el cronograma de actividades, el elenco dirigido por Guillermo Salas entrenó este martes por la mañana y luego se trasladará a las instalaciones del Esther Grande de Bentín. No obstante, el jueves los trabajos volverán a darse en el coloso de La Victoria, pero por la noche.

Dicha práctica se llevará a cabo a las 20:00 horas (Perú), esto para que el plantel ‘aliancista’ pueda ir acostumbrándose a las renovadas luminarias que se terminaron de instalar hace unos días, con la finalidad de sentirse cómodos en el encuentro antes los ‘poetas’ el próximo sábado 25 de febrero.

Cabe resaltar que luego del encuentro ante el equipo trujillano, todos los cotejos de local se jugarán los sábados y por la noche. Además, lo más probable es que para el encuentro con la UCV, haya un evento especial programado para el estreno de las nuevas luces.