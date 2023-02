Delegado de Universitario explicó motivos para pedir castigos contra Carlos Zambrano y Pablo Sabbag tras polémicos gestos

Delegado de Universitario, Martín Kohatsu, detalló pedidos de sanción para Carlos Zambrano y Pablo Sabbag.

El clásico del fútbol peruano del último domingo 19 de febrero entre Universitario de Deportes y Alianza Lima estuvo marcado por algunas situaciones polémicas que involucraron a dos jugadores ‘blanquiazules’ como Pablo Sabbag y Carlos Zambrano, para quienes la ‘U’ ha pedido sanciones ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol por comportamiento inapropiado.

Los ‘cremas’ alegaron que el delantero colombiano celebró su gol frente a su banca de suplentes y provocando a la tribuna occidente, mientras que el defensa nacional realizó gestos con la mano, volteando el escudo de Universitario con sus dedos. El delegado del club, Martín Kohatsu, indicó que los castigos pedidos para ambos futbolistas se deben a búsqueda de igualdad, pues en el clásico disputado en Matute en 2022, Alexander Succar fue amonestado y posteriormente expulsado por celebrar de forma provocativa su gol de penal.

“Nosotros buscamos equidad por que el árbitro Augusto Menéndez, por coincidencia de la vida, fue el mismo del último clásico. La CONAR decidió programarlo habiendo sido el árbitro del último clásico y esa vez, cuando Succar celebra poniéndose la mano sobre la frente le saca una segunda amarilla y lo expulsa. Su opinión fue que había querido burlarse de la tribuna”, declaró en Radio Ovación.

“Hemos solicitado que se apliquen las sanciones a los jugadores Sabbag y Zambrano, porque los medios fotográficos que hemos adjuntado no mienten. Uno celebra al frente de nuestra banca, pudo haber celebrado mirando a oriente, sur, norte, pero no, vino y se paró delante de la banca e hizo el gesto que está en la fotografía. Eso Menéndez no lo considera una burla, ¿cuál es la diferencia con el gesto que hizo Succar en Matute? Lo que nosotros estamos reclamando es es que esa misma comisión que le puso dos fechas a Succar, haga lo mismo con Sabbag”, agregó.

Las celebraciones de Alexander Succar y Pablo Sabbag en los últimos clásicos del fútbol peruano.

La actitud de Guillermo Salas

El abogado explicó que el entrenador de Alianza Lima, Guillermo Salas, fue quien habría generado la demora vista en los últimos minutos del partido y que ocasionó la expulsión de un recogebolas, siendo tratado bruscamente por el exjugador.

“Cuando ya se estaba jugando el tiempo agregado, en la banca de Alianza empujan las pelotas hacía afuera, el recogebolas va a tratar de agarrar una pelota y ‘Chicho’ lo aparta generándose una discusión porque él no tenía por qué ponerle la mano encima al chico, que incluso es un jugador de la categoría 2008 de la ‘U’, es un niño”.

Kohatsu lamentó que no hayan imágenes que demuestren dicho comportamiento, pues de existir, se buscaría la sanción del director técnico ‘íntimo’. “Andamos buscando la imagen pero eso yo lo vi y nadie lo va a poder negar. Yo sé que ‘Chicho’ ha pedido las disculpas del caso. Lamentablemente donde no hay registro gráfico, no sé si se puede sancionar”.

Guillermo Salas habría tenido mal comportamiento con un recogebolas local casi al finalizar el partido ante Universitario.

La ‘U’ no tiene margen de error

El dirigente de Universitario se refirió al dubitativo inicio de temporada de los estudiantiles, que cuentan con un triunfo y dos derrotas consecutivas, reafirmando su confianza en el plantel y Carlos Compagnucci como líder del comando técnico; sin embargo, reconoció que no pueden seguir cediendo puntos en el Torneo Apertura.

“A diferencia de otros años, creo que tenemos jugadores, variantes, va a ser cuestión de que pasen las fechas para que el equipo se amalgame, pero vamos perdiendo margen de error. Yo confío en el equipo, en los jugadores y en el cuerpo técnico. Esperamos que esto se revierta el próximo domingo”.

El próximo encuentro de los ‘merengues’ será ante Carlos A. Mannucci el domingo 26 de febrero desde las 19:00 horas de Perú en el Estadio Mansiche.