Carlos Zambrano y las expulsiones más recordadas de su carrera como futbolista profesional

Carlos Zambrano suma 16 expulsiones en su carrera (Twitter).

Carlos Zambrano fue expulsado en su debut con Alianza Lima debido a una artera falta contra Piero Quispe en los minutos finales del clásico ante Universitario. La carrera del ‘Kaiser’ siempre estuvo marcada por hechos de este tipo, de hecho, lleva 16 tarjetas rojas recibidas en total. Algunas fueron por doble amarilla a raíz de su juego brusco, pero otras ocurrieron por agresiones que repercutieron en su entorno.

‘Puma’ Carranza y su inesperado comentario sobre Carlos Zambrano: “Se asemeja más al juego de Universitario” El ídolo ‘crema’ mostró su respeto por el zaguero de Alianza Lima previo al primer clásico del 2023. VER NOTA

El defensor de 33 años sufrió al menos una expulsión en la mayoría de equipos que jugó, incluso en los que tuvo pocos minutos como Basel de Suiza, Paok de Grecia o Rubin Kazán de Rusia. Los únicos clubes en los que no se fue a las duchas fueron Schalke 04, donde jugó su primera temporada en primera división, y Dinamo de Kiev, donde no llegó a debutar oficialmente.

Carlos Zambrano y su primera expulsión con Perú

El 'Kaiser' vio la roja directa por una patada contra Luis Tejada.

Si bien Carlos Zambrano ya había sido expulsado con la selección peruana a nivel juvenil, en una derrota 1-0 ante Colombia en el Sudamericano Sub 20 de 2009, la primera tarjeta roja que marcó al ‘Kaiser’ con la ‘bicolor’ ocurrió el 13 de octubre de 2010 en la caída 1-0 en un amistoso contra Panamá, uno de los primeros partidos del proceso de Sergio Markarian. En aquel encuentro, el ‘Mago’ intentó probar una línea de tres defensores, pero esto no fue posible ya que, apenas a los 27 minutos, el zaguero terminó fuera del campo.

Universitario vs Alianza Lima: Carlos Zambrano reveló en Instagram la camiseta de su debut en el clásico El defensa sería titular en el partido contra la ‘U’ este domingos 19 de febrero, hará su estreno con los ‘blanquiazules’ y en la Liga 1. VER NOTA

La jugada se produjo cuando Luis Tejada se encontraba cubriendo el balón cerca del banderín de córner y aguantando la marca de Jesús Rabanal. No parecía una situación de peligro, pero Zambrano apareció repentinamente para propinarle una dura patada al delantero, ocasionando su expulsión directa.

Tras el partido, el técnico uruguayo reveló que llamó la atención del defensor en el vestuario: “No voy a calificar a nadie, las críticas son hacia adentro. Él ya sabe mi opinión, se lo dije en el vestuario y en el hotel. Lo que tuve que decírselo se lo dije. Sin embargo, igual sigo pensando que es un gran jugador”, declaró.

Carlos Zambrano y su primera roja en Alemania y escupitajo a un rival

Zambrano recibió 3 fechas de suspensión por escupir a un rival.

Carlos Zambrano vio su primera tarjeta roja en Alemania el 2 de abril de 2012 en el empate 0-0 de su equipo, Saint Pauli, ante Fortuna Düsseldorf por la segunda división. Sin embargo, lo que llamó la atención en esta ocasión no fue su expulsión en sí, sino lo que realizó después.

Alianza Lima: la celebración de Carlos Zambrano con todo el plantel tras la victoria en el clásico El ‘León’ se mostró efusivo después de jugar su primer clásico con la camiseta 'blanquiazul'. Fue expulsado por una dura entrada a Piero Quispe. VER NOTA

El peruano vio la segunda amarilla tras por una dura entrada contra Sascha Dum, a quien posteriormente escupió, por lo que fue sancionado cuatro fechas, una por la roja y otras tres por conducta antideportiva.

El ‘León’ pidió disculpas por el hecho, pero no se salvó del castigo: “Fue una conducta extremadamente antideportiva, que no está en mi naturaleza. Puede haber muchas situaciones calientes en el terreno de juego, y en este caso hubo una gran cantidad de agresiones verbales antes del incidente. Una cosa llevó a otra y perdí la calma, pero esto no puede ser una excusa para mi comportamiento”, señaló.

Carlos Zambrano y su torpe expulsión en Eliminatorias ante Colombia

Defensor atropelló a Radamel Falcao sin la pelota.

Carlos Zambrano sufrió su primera expulsión en Eliminatorias en la derrota 2-0 ante Colombia en Barranquilla el 11 de junio de 2013 durante el proceso para el Mundial Brasil 2014. El hecho sucedió a los 70 minutos, Teófilo Gutiérrez avanzaba en un contragolpe y era marcado por Luis Advíncula, mientras que Radamel Falcao acompañaba la jugada desde atrás. Durante la carrera, el ‘Kaiser’ empujó al delantero por la espalda, pese a que no llevaba la pelota.

Por este motivo, el árbitro brasileño Sandro Ricci le mostró la segunda amarilla: el defensor reclamó que el toque había sido casual. Por este motivo, se perdió el duelo ante Uruguay en Lima, el cual Perú perdió 2-1 y se quedó sin chances de clasificar a la Copa del Mundo.

“Ya tenía amarilla, y en la segunda lo toqué sin querer. El árbitro ya me había hablado, pero asumo mi responsabilidad. Así es el fútbol”, reconoció el central.

Rodillazo, codazo y empujón: la expulsión de Carlos Zambrano ante Mainz

Carlos Zambrano y su codazo con Eintracht de Frankfurt vs Mainz. (ESPN)

Una de las jornadas más violentas de Carlos Zambrano en un campo de juego ocurrió el 21 de febrero de 2015 en la derrota del Eintracht Frankfurt 3-1 ante el Mainz por la Bundesliga. A los 56 minutos el árbitro le perdonó la vida al sacarle tarjeta amarilla tras un rodillazo en la espalda de Shinji Okazaki, pero a los 83′ reincidió al meterle un codazo al argentino Pablo De Blasis, ganándose la expulsión.

Tras el partido, los mismos compañeros del ‘Kaiser’ criticaron su actitud vehemente: “Sabemos que Carlos juega duro, pero debe empezar a controlarse porque, de lo contrario, nos afectará a todos”, declaró Marco Russ.

Zambrano y su dura patada en la espalda de Charles Aránguiz

El 'León' dejó con 10 jugadores a Perú a los 20 minutos en una semifinal de Copa América

Una de las expulsiones más significativas en la carrera de Carlos Zambrano fue la que recibió el 30 de junio de 2015 durante la Copa América de Chile. Perú se enfrentaba a la ‘roja’ en semifinales y apenas a los 20 minutos, el ‘León’ le propinó una dura patada en la espalda a Charles Aránguiz.

Con esta expulsión, la ‘bicolor’ se quedó con 10 hombres casi todo el partido, y si bien aguantó por mucho tiempo el ataque chileno, al final el hombre de más pesó y terminó perdiendo 2-1. Tras este suceso, Zambrano fue punto de fuertes críticas a nivel nacional e internacional, por lo que escribió su descargo en su cuenta de Instagram:

“¡Ahora soy el malo de la película! Así como a todos les duele, no se imaginan cómo puedo estar yo. Soy el primero en aceptar que cagué a mi país. Es entendible las críticas y de caballero aguantar todo, así somos la mayoría de los peruanos, quieren que todo sea perfecto. Sólo me queda agradecer a Dios por cada momento de mi vida”, publicó.

El ‘León’ recibió el respaldo de Ricardo Gareca: “Tuvo una excelente Copa América, pero él sabe que hay cosas que no se pueden repetir nunca más. Para mí es uno de los mejores centrales del mundo, no solo de este torneo. Eso sí, a este nivel de selección no vamos a buscar repetir estos errores”, declaró.

Carlos Zambrano y su codazo contra Richarlison

El 'Kaiser' fue expulsado en los últimos minutos de la derrota de Perú 4-2 con Brasil en Lima

La última expulsión de Carlos Zambrano con la selección peruana ocurrió el 14 de octubre de 2020, en la segunda fecha de las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. Se jugaban los últimos minutos del partido y la ‘bicolor’ perdía 3-2 con Brasil en el Nacional, era un partido polémico por las decisiones del árbitro Julio Bascuñán, quien le había cobrado un discutido penal contra Neymar, por lo que el central perdió el control y le propinó un duro codazo a Richarlison, en un primer momento recibió amarilla, pero tras revisarlo en el VAR, el juez optó por la roja.

El golpe fue tan clamoroso que Neymar se acercó a decirle que “estaba loco”. Ricardo Gareca, también criticó la actitud del ‘Kaiser’: “Eso me preocupa, son cosas que son evitables y que sí es algo que necesitamos solucionar. A este nivel de selección, tener un hombre menos es complicado”, comentó.

Tras el partido, Zambrano manifestó que nunca quiso golpear al atacante brasileño: “En ningún momento mi intención fue agredirlo, sino la de proteger y cubrir el balón porque me encontraba acorralado en ese sector de la cancha. Incluso, yo estaba tranquilo que no me iba a expulsar, pero luego vio el VAR y me mostró la tarjeta roja”, señaló.

Cabe indicar que, en el partido anterior ante Paraguay en Asunción, el ‘León’ ya le había propinado un codazo similar a Miguel Almirón, el cual no fue cobrado ni por el árbitro ni el VAR.

Carlos Zambrano y su expulsión en el clásico Boca - River

El central vio la roja en un clásico argentino por dos brazos levantados.

Carlos Zambrano disputó varios clásicos defendiendo la camiseta de Boca Juniors ante River Plate. Uno de los más recordados ocurrió el 14 de marzo de 2021, cuando se fue expulsado por doble amarilla en un empate 1-1 en la Bombonera, ambas amonestaciones por codazos contra rivales. La primera ocurrió a los 16 minutos en contra de Nicolás de la Cruz y la segunda a los 79′ por otro manotazo en el rosto de Matías Suárez.

Tras la expulsión, el ‘Kaiser’ recibió muchas críticas departe de la prensa argentina e incluso su técnico Miguel Ángel Russo advirtió de ‘falta de inteligencia’ en la acción:

“Hay que saber jugar estos partidos, debemos terminar siempre con once. Tenemos que ser más inteligentes en los detalles: saber jugar con amarillas, saber usar y manejar las manos y los brazos sin que el rival se tire o nos lleve a situaciones confusas”, declaró.

Cabe señalar que, durante su etapa en Boca Juniors, Zambrano también sufrió expulsiones ante Unión de Santa Fe y Racing Club, pero estas fueron por broncas producidas al finalizar el partido. Además, ante Atlético Tucumán metió un codazo en el área que no fue advertido por el árbitro ni el VAR.